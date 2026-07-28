“Vượt nắng thắng mưa” thi công "thần tốc" 24 căn nhà tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than

Nỗ lực khắc phục hậu quả lũ quét gây ra ở Mường Than

Trận lũ quét xảy ra trên địa bàn xã Mường Than vào sáng ngày 17/7, gây ra những tổn thất nặng nề về người và tài sản. Cả một vùng quê yên bình bỗng chốc rơi vào cảnh tan hoang, ngổn ngang bùn đất, cây cối do lũ quét gây ra. Theo thống kê của UBND xã Mường Than, toàn xã có tới 97 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Trong đó, 20 hộ dân rơi vào cảnh trắng tay hoàn toàn khi nhà cửa bị lũ cuốn trôi không còn dấu vết; 8 căn nhà bị hư hỏng nặng không thể khắc phục và 69 căn khác bị hư hỏng...

Trận lũ quét xảy ra ngày 17/7 cuốn trôi hàng chục ngôi nhà của người dân xã Mường Than. (Ảnh: Thanh Ngân)

Ngay sau khi xảy ra lũ quét, tỉnh Lai Châu và chính quyền xã Mường Than đã tức tốc triển khai các phương án ứng phó. Các lực lượng: Công an, quân sự, Bộ độ Biên phòng của tỉnh Lai Châu cũng nhanh chóng vào cuộc. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an, quân sự, biên phòng khẩn trương tiếp cận vùng lũ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích và giúp người dân vùng lũ Mường Than khắc phục hậu quả.

Đặc biệt, chỉ 2 ngày sau khi cơn lũ đi qua, ngày 19/7/2026, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp: Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than. Quyết định này được ban hành ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn xã, cho thấy tinh thần chỉ đạo quyết liệt, chủ động và trách nhiệm của tỉnh Lai Châu trước những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng do mưa lũ gây ra. Quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cho phép rút ngắn tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, đưa máy móc và lực lượng vào thi công ngay lập tức, nhằm giúp người dân vùng lũ bị mất nhà sớm “an cư lạc nghiệp”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia thi công xây dựng nhà tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét gây ra ở Mường Than. (Ảnh: Thanh Ngân)

Địa điểm được chọn xây dựng khu tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét gây ra ở Mường Than là ở bản Sân Bay (xã Mường Than) với diện tích san gạt khoảng 10.000 m². Theo quy hoạch, 24 hộ dân mất nhà hoàn toàn sẽ được cấp 200 m² đất ở/hộ và được xây dựng nhà cấp IV kiên cố rộng 80 m²/căn, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như đường giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, san nền và các hạng mục phụ trợ khác…

Thi công thần tốc nhà tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than

Có mặt tại công trường xây dựng khu tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà do quét gây ra ở xã Mường Than, chúng tôi được “mục sở thị” cảnh lao động tất bật, khẩn trương của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Tiếng máy trộn bê tông, ô tô, máy xúc nổ xình xịch xen lẫn tiếng gọi nhau í ới của các cán bộ, chiến sĩ tạo nên bầu không khí náo nhiệt trên công trường.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu không quản ngại mưa nắng, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, cho biết: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu được giao nhiệm vụ thi công 24 căn nhà tái định cư cho bà con bị mất nhà hoàn toàn ở vùng lũ Mường Than, để bà con có nơi ở, ổn định cuộc sống. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể. Ngày 20/7, đơn vị đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện cơ giới cơ động xuống thực địa, tổ chức thi công xây dựng nhà tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than.

“Để đảm bảo tiến độ xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sỹ của đơn vị và Ban Chỉ huy Quân sự các xã xung quanh như: Pắc Ta, Tân Uyên, Mường Than cùng với lực lượng dân quân tự vệ của các địa phương lân cận trực tiếp tham gia thi công. Mới đây, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu đã điều động đoàn cán bộ, giảng viên, học viên khoa Doanh trại – Học viện Hậu cần lên phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu thi công, đảm bảo tiến độ nhanh nhất” – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu thông tin.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu thi công đổ bê tông sàn nhà. (Ảnh: Thanh Ngân)

Qua câu chuyện với Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, được biết: Công trường được chia thành nhiều mũi thi công chuyên trách, hoạt động nhịp nhàng: Tổ đổ sàn, lát nền, tổ lắp mái, tổ làm điện, nước... Các cán bộ, chiến sĩ tăng ca liên tục từ sáng sớm đến 8–9 giờ tối, có những thời điểm kéo dài đến 11 giờ đêm để chạy đua với tiến độ.

Quá trình thi công, đơn vị gặp phải không ít khó khăn về thời tiết. Mỗi khi trời mưa, công trường lại trở lên lầy lội, khiến cho việc đi lại, vận chuyển nguyên, vật liệu của cán bộ, chiến sĩ gặp nhiều trở ngại.

Vượt lên những khó khăn, trở ngại đó, cán bộ, chiến sĩ nơi đây luôn nêu cao tinh thần “vì nhân dân phục vụ” hăng hái tham gia thi công các phần việc được giao, với quyết tâm hoàn thành nhanh nhất, sớm nhất có thể, để người dân bị mất nhà do lũ quét, sớm được chuyển về nhà mới.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đang gấp rút hoàn thiện từ 7 - 8 căn nhà để những hộ khó khăn nhất về nhà ở, chuyển đến ở vào 30/7 tới. (Ảnh: Thanh Ngân)

Với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu và các lực lượng phối hợp, những căn nhà tái định cư cho người dân mất nhà do lũ quét, nhanh chóng “mọc lên” trên khu đất rộng rãi ở bản Sân Bay.

Theo Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, hiện trên công trường có khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia thi công. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đang gấp rút hoàn thiện từ 7 – 8 căn nhà để cho những hộ khó khăn nhất về nhà ở, di chuyển về ở vào ngày 30/7 tới đây. Đến ngày 10/8 sẽ phải hoàn thành toàn bộ 24 căn nhà tái định cư cho người dân vùng lũ.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Lai Châu và sự nỗ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tin rằng, khu tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét gây ra ở Mường Than sẽ hoàn thành theo tiến độ đề ra, góp phần giúp bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sớm có nơi ở mới, ổn định cuộc sống.