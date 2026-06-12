Vùng cao Xím Vàng lấy ý kiến người dân về phương án sắp xếp bản

Xim Vàng đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp bản

Tại các bản Hang Chú, Phình Hồ, Xím Vàng và Sồng Chống, xã Xím Vàng (Sơn La) đã đồng loạt tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về phương án sáp nhập bản trên địa bàn xã.

Tại các bản, các tổ công tác của xã Xím Vàng đã quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị định của Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố; quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Đồng thời, thông qua phương án của UBND xã Xím Vàng về sáp nhập bản trên địa bàn.

Theo đó, hiện nay xã Xím Vàng có 10 bản với 1.419 hộ, 7.468 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Qua rà soát theo tiêu chí quy định, một số bản chưa đảm bảo về quy mô dân số và các điều kiện cần thiết để thành lập bản độc lập. Dự kiến, xã sẽ sáp nhập bản Phình Hồ với bản Hang Chú để thành lập một bản mới; sáp nhập bản Sồng Chống với bản Xím Vàng để thành lập một bản mới. Sau khi sắp xếp, số bản trên địa bàn xã sẽ giảm 20%, từ 10 bản xuống còn 8 bản.

Dự kiến sau khi sắp xếp, số bản trên địa bàn xã Xím Vàng sẽ giảm 20%, từ 10 bản xuống còn 8 bản. Ảnh: Văn Ngọc

Sau khi nghe thông qua phương án, đa số nhân dân đều thống nhất và đồng thuận cao với chủ trương sáp nhập bản của xã. Người dân cho rằng đây là chủ trương cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, nhân dân cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác quản lý sau sáp nhập như: bố trí đội ngũ cán bộ không chuyên trách hợp lý để thuận tiện quản lý địa bàn do các khu dân cư cách xa nhau; giữ nguyên việc chi trả dịch vụ môi trường rừng, quản lý đất đai như trước khi sáp nhập; tổ chức họp dân theo từng nhóm bản nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của nhân dân các tổ công tác của Đảng ủy xã đã tiếp thu đầy đủ các nội dung đóng góp và đề nghị các bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án sáp nhập trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế địa phương, bảo đảm đúng quy định.

Đồng thời, các tổ công tác mong muốn nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp, sáp nhập bản; góp phần triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.