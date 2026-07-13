Viettel Điện Biên thúc đẩy chuyển đổi số với nền tảng cuộc sống số Viettel Tammi

Với hệ sinh thái số tích hợp nhiều tiện ích trên một ứng dụng, Tammi được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.

Viettel Tammi là nền tảng cuộc sống số hợp nhất (Super App) do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phát triển. Ứng dụng tích hợp nhiều tiện ích thiết yếu như nhắn tin, gọi thoại, gọi video, họp trực tuyến, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, đăng ký dịch vụ internet, mua sắm trực tuyến, đặt xe, đặt lịch khám bệnh từ xa cùng nhiều dịch vụ số khác. Việc tích hợp nhiều tiện ích trên một nền tảng thống nhất giúp người dùng thuận tiện hơn trong học tập, làm việc và thực hiện các giao dịch hằng ngày, đồng thời góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong cộng đồng.

Ông Lê Minh Dương, Giám đốc Viettel Điện Biên trao giải cho các đội thi bóng chuyền hơi. Ảnh Viettel Điện Biên cung cấp

Để khuyến khích người dân trải nghiệm nền tảng, Viettel áp dụng nhiều chính sách ưu đãi. Theo đó, thuê bao Viettel được miễn phí 100% dữ liệu 4G/5G khi sử dụng các tính năng trò chuyện, gọi thoại, gọi video và họp trực tuyến trên Tammi. Mỗi tài khoản kích hoạt mới còn được tặng 5GB Tammi Cloud để lưu trữ dữ liệu, đáp ứng nhu cầu lưu giữ và chia sẻ thông tin an toàn trên môi trường số.

Song song với việc phát triển các tiện ích dành cho người dân, Viettel Điện Biên triển khai Tammi Official Account (Tammi OA) dành cho các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Đây là kênh thông tin chính thức phục vụ công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đăng tải thông báo, cung cấp dịch vụ công, quảng bá sản phẩm, chăm sóc khách hàng và tăng cường tương tác với người dân trên môi trường số.

Ban Tổ chức trao giải cho các cặp vận động viên tham gia nội dung Pickleball cán bộ Viettel cùng khách mời. Ảnh Viettel Điện Biên cung cấp

Thông qua hệ thống điểm giao dịch, đội ngũ bán hàng địa bàn và các chương trình đồng hành cùng chuyển đổi số, Viettel Điện Biên tích cực hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Tammi; đồng thời hỗ trợ các cơ quan, đơn vị xây dựng, vận hành Tammi OA. Những hoạt động này góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, từng bước đưa các dịch vụ số đến gần hơn với cộng đồng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Viettel Điện Biên luôn chú trọng xây dựng tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể. Tối 12-7, đơn vị tổ chức Chương trình Gala gắn kết các đơn vị Viettel trên địa bàn quý II-2026, kết hợp tổng kết và trao giải các giải thể thao tranh Cúp Viettel Tammi.

Cán bộ, nhân viên Viettel Điện Biên tham gia Giải thể thao gắn kết các đơn vị Viettel và khách mời trên địa bàn tỉnh Điện Biên - Viettel Tammi Cup. Ảnh Viettel Điện Biên cung cấp

Trong quý II-2026, Viettel Điện Biên đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật là triển khai xác thực thông tin thuê bao theo Thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đơn vị đã huy động đồng bộ lực lượng, triển khai trên nhiều kênh, phủ khắp 100% thôn, bản trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ người dân hoàn thành xác thực thông tin thuê bao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu được giao, khẳng định tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Trong khuôn khổ chương trình Gala, Ban Tổ chức đã tổng kết và trao giải Giải Pickleball nội bộ tranh Cúp Viettel Tammi, Giải Bóng chuyền hơi và Giải Pickleball cán bộ Viettel cùng khách mời tranh Cúp Viettel Tammi. Các hoạt động thể thao diễn ra trong hai ngày 11 và 12/7 đã tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tạo động lực để Viettel Điện Biên tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.