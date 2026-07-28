Viettel Điện Biên gặp mặt, chúc mừng Quán quân Ca sĩ nhí toàn quốc năm 2026
28/07/2026 16:44 GMT +7
Viettel Điện Biên tổ chức chương trình gặp mặt, chúc mừng và trao quà cho cháu Tường Minh, Quán quân cuộc thi Ca sĩ nhí toàn quốc năm 2026 (Vietnam Kid Singer 2026). Hoạt động nhằm biểu dương tài năng trẻ của quê hương, đồng thời thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.
Tham dự chương trình có đại diện Ban Giám đốc Viettel Điện Biên, lãnh đạo các phòng, ban, cán bộ, nhân viên đơn vị cùng gia đình cháu Tường Minh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện Viettel Điện Biên chúc mừng thành tích xuất sắc của cháu Tường Minh khi vượt qua nhiều thí sinh trên cả nước để giành ngôi vị Quán quân. Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh về tài năng trẻ của tỉnh Điện Biên.
Đại diện Viettel Điện Biên khẳng định, bên cạnh nhiệm vụ cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ số, đơn vị luôn quan tâm đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là khuyến khích, động viên thế hệ trẻ phát huy năng khiếu, nuôi dưỡng ước mơ và không ngừng vươn lên trong học tập, rèn luyện.
Nhân dịp này, Viettel Điện Biên đã trao tặng hoa, thư chúc mừng và những phần quà ý nghĩa dành cho cháu Tường Minh. Cũng tại chương trình, đơn vị giới thiệu hệ sinh thái số Viettel Tammi với nhiều tiện ích phục vụ học tập, kết nối, thanh toán và sử dụng các dịch vụ số, góp phần tạo môi trường số an toàn, thuận tiện cho học sinh, phụ huynh và người dân.
Đại diện gia đình cháu Tường Minh bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm, động viên của Viettel Điện Biên và cho biết đây sẽ là nguồn động viên để cháu tiếp tục học tập, rèn luyện, theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật.
Viettel và Petrolimex hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng xanh
Ngày 25/5/2026, tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã ký kết hợp tác, mở ra giai đoạn hợp tác chiến lược mới giữa hai tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu Việt Nam.
Xã Lê Lợi và Viettel Lai Châu bắt tay tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số vừa diễn ra giữa Viettel Lai Châu và xã Lê Lợi (tỉnh Lai Châu) đã chỉ ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm tối ưu hóa hạ tầng số, cải cách hành chính, tạo động lực mới phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện giữa TPBank và Viettel
Hợp tác thỏa thuận giai đoạn 2025-2030 đánh dấu sự liên kết sâu rộng của hai tổ chức có vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và công nghệ, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dịch vụ số hiện đại, an toàn và bền vững, đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.