Viettel Điện Biên gặp mặt, chúc mừng Quán quân Ca sĩ nhí toàn quốc năm 2026

Tham dự chương trình có đại diện Ban Giám đốc Viettel Điện Biên, lãnh đạo các phòng, ban, cán bộ, nhân viên đơn vị cùng gia đình cháu Tường Minh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện Viettel Điện Biên chúc mừng thành tích xuất sắc của cháu Tường Minh khi vượt qua nhiều thí sinh trên cả nước để giành ngôi vị Quán quân. Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh về tài năng trẻ của tỉnh Điện Biên.

Đại diện Viettel Điện Biên khẳng định, bên cạnh nhiệm vụ cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ số, đơn vị luôn quan tâm đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là khuyến khích, động viên thế hệ trẻ phát huy năng khiếu, nuôi dưỡng ước mơ và không ngừng vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Ông Lê Minh Dương, Giám đốc Viettel Điện Biên tặng hoa chức mừng cháu Tường Minh, Quán quân cuộc thi Ca sĩ nhí toàn quốc năm 2026. Ảnh Viettel Điện Biên cung cấp

Nhân dịp này, Viettel Điện Biên đã trao tặng hoa, thư chúc mừng và những phần quà ý nghĩa dành cho cháu Tường Minh. Cũng tại chương trình, đơn vị giới thiệu hệ sinh thái số Viettel Tammi với nhiều tiện ích phục vụ học tập, kết nối, thanh toán và sử dụng các dịch vụ số, góp phần tạo môi trường số an toàn, thuận tiện cho học sinh, phụ huynh và người dân.

Đại diện gia đình cháu Tường Minh bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm, động viên của Viettel Điện Biên và cho biết đây sẽ là nguồn động viên để cháu tiếp tục học tập, rèn luyện, theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật.