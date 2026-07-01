Việt Nam sở hữu loài cây “đổi đời” nông dân: Thu tiền tỷ mỗi năm
01/07/2026 22:30 GMT +7
Loại cây này đã giúp cho người nông dân đổi đời thu tiền trăm triệu, tiền tỷ mỗi năm.
Loài cây được nhắc tới chính là mãng cầu xiêm.
Trước kia, phường Hiệp Lợi (Ngã Bảy, Hậu Giang cũ nay là TP. Cần Thơ) là vùng đất nghèo khó. Nhờ chuyển đổi sang trồng mãng cầu xiêm nhiều người dân đã đổi đời có thu nhập tiền tỷ mỗi năm.
Từ cây lúa đến cây “vàng xanh”
Ông Nguyễn Hữu Thành, tại ấp Xẻo Vong B, TP. Cần Thơ chia sẻ trên Báo Thanh Niên, trước đây người dân trong xã chủ yếu trồng lúa hoặc một số cây khác nhưng thu nhập thấp, chỉ đủ ăn qua ngày. Khi hệ thống thủy lợi được đầu tư, bà con chuyển sang trồng cam sành nhưng sau vài năm vườn cây bị bệnh, buộc phải chặt bỏ. Trong bối cảnh đó, một số hộ mạnh dạn trồng thử mãng cầu xiêm. Hiệu quả kinh tế bất ngờ đã khiến loại cây này nhanh chóng trở thành cây trồng chủ lực tại Hiệp Lợi.
Theo tính toán của người dân nơi đây, thì mãng cầu có lợi ích kinh tế gấp 10 lần so với trồng lúa. Nên nhiều người nông dân đã mạng dạn chuyển đổi.
Không chỉ ông Thành, nhiều nông dân khác cũng đổi đời nhờ mãng cầu xiêm. Anh Việt (ấp 2) cho biết anh đang trồng 4,5 ha với hơn 3.000 gốc. Với năng suất 40 – 50 tấn/ha và giá thu mua ổn định khoảng 25.000 đồng/kg, mỗi ha mang lại hơn 1 tỷ đồng.
Doanh nghiệp đồng hành, mở lối xuất khẩu
Hiệu quả kinh tế từ mãng cầu xiêm còn được nâng tầm nhờ sự tham gia của doanh nghiệp. Công ty TNHH Chế biến nông sản Kim Nhiên hiện đang bao tiêu khoảng 50 ha mãng cầu xiêm của nông dân trong xã. Ngoài tiêu thụ trong nước, công ty đã chế biến trà mãng cầu xuất khẩu sang các thị trường khó tính như: Hoa Kỳ, Lào... Bình quân mỗi tháng, công ty xuất khẩu khoảng 5 tấn trà, tương đương 50 tấn mãng cầu tươi.
Được biết, Công ty TNHH Chế biến nông sản Kim Nhiên thu mua mãng cầu xiêm tươi chế biến thành trà nâng cao giá trị của loại quả này lên gấp nhiều lần. Đặc biệt, là với sản phẩm trà mãng cầu, giá bán đã tăng mạnh, có thời điểm chạm ngưỡng 100.000 đồng/kg.
Từ chỗ chỉ là thử nghiệm thay thế cho cây cam sành, mãng cầu xiêm nay đã chứng minh vị thế của một cây trồng chiến lược, mang lại sinh kế bền vững và mở rộng cánh cửa xuất khẩu. Ở nhiều vùng quê, loài cây này thực sự đã trở thành “cây đổi đời”, đưa người nông dân từ cảnh lam lũ sang cuộc sống sung túc, ổn định và gắn bó lâu dài với nghề nông.
Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản thế giới với sản phẩm mãng cầu xiêm. Không chỉ tiêu thụ trong nước, loại trái cây này đã được chế biến thành trà, nước ép, sản phẩm sấy khô và xuất khẩu sang nhiều thị trường như Mỹ, Lào, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc... Giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần cây lúa giúp nông dân đổi đời, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Sự phát triển của mãng cầu xiêm góp phần thúc đẩy chuyển đổi kinh tế nông nghiệp bền vững, nâng tầm thương hiệu trái cây Việt Nam.
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