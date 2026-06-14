Việt Nam có “nữ hoàng trái cây”, chẳng cần đợi quả chín, ăn lúc còn xanh vẫn có lợi đủ đường

Măng cụt có khả năng tăng cường quá trình chuyển hóa chất béo, giúp cơ thể đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn và ngăn ngừa tình trạng tăng cân.

Nguồn cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Măng cụt là một trong những loại trái cây hiếm hoi chứa hàm lượng Xanthone – một nhóm hợp chất chống oxy hóa tự nhiên có đặc tính kháng viêm cực kỳ mạnh mẽ. Các chất chống oxy hóa này cùng với Vitamin C dồi dào trong măng cụt sẽ thực hiện nhiệm vụ trung hòa các gốc tự do, bảo vệ màng tế bào khỏi sự tấn công của quá trình oxy hóa.

Nhờ đó, ăn măng cụt thường xuyên giúp làm chậm quá trình lão hóa da, giữ gìn nét xuân và phòng ngừa nhiều bệnh lý mãn tính nguy hiểm.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng tự nhiên, an toàn

Nếu bạn đang xây dựng một chế độ ăn kiêng lành mạnh thì măng cụt là một lựa chọn tuyệt vời nhờ hàm lượng calo rất thấp nhưng lại giàu chất xơ và nước. Khi đi vào cơ thể, chất xơ trong măng cụt giúp tăng cường cảm giác no, giảm sự thèm ăn các món ăn vặt khác.

Đặc biệt, một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng các hợp chất chống viêm Xanthone trong măng cụt có khả năng tăng cường quá trình chuyển hóa chất béo, giúp cơ thể đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn và ngăn ngừa tình trạng tăng cân.

Tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật

Lượng Vitamin C và Vitamin nhóm B có trong quả măng cụt đóng vai trò như một cú hích lớn cho hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể. Vitamin C kích thích sự sản sinh và hoạt động của các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus từ môi trường.

Đồng thời, đặc tính kháng khuẩn tự nhiên của Xanthone còn hỗ trợ cơ thể nhanh chóng chữa lành các vết thương và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm cúm, ho, sốt.

Cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh không thể thiếu sự hỗ trợ của chất xơ, và măng cụt hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu này của cơ thể. Chất xơ trong măng cụt giúp tăng thể tích phân, kích thích nhu động ruột co bóp đều đặn để đẩy chất thải ra ngoài dễ dàng, từ đó dứt điểm tình trạng táo bón.

Bên cạnh đó, khả năng kháng viêm tự nhiên của loại quả này còn giúp làm dịu các tổn thương ở niêm mạc dạ dày, giảm bớt các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích (IBS) và viêm loét đại tràng.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Măng cụt là nguồn cung cấp dồi dào các khoáng chất thiết yếu, đặc biệt là kali, magiê và mangan, giúp hệ tim mạch hoạt động ổn định. Kali đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hòa nhịp tim và cân bằng lượng natri trong cơ thể, giúp làm giãn các mạch máu và giảm áp lực lên thành mạch, từ đó kiểm soát huyết áp hiệu quả. Thêm vào đó, các chất chống oxy hóa mạnh trong măng cụt còn giúp giảm lượng cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Nuôi dưỡng làn da mịn màng và hỗ trợ trị mụn hiệu quả

Không chỉ mang lại lợi ích cho bên trong cơ thể, măng cụt còn là "thần dược" cho làn da nhờ đặc tính kháng khuẩn và chống viêm cực cao. Các chiết xuất từ măng cụt (đặc biệt là từ phần vỏ được ứng dụng nhiều trong y học và mỹ phẩm) có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây mụn trứng cá, làm giảm tình trạng sưng tấy của mụn viêm. Vitamin C và nước trong ruột măng cụt cũng giúp cấp ẩm, thúc đẩy sản sinh collagen để làn da luôn căng bóng, mịn màng và đều màu.