Việt Nam có loại quả giá rẻ được ví như "thịt của người ăn chay": Bệnh ung thư, tim mạch, tiểu đường đều "sợ"

Tại các chợ hay siêu thị Việt, su su nằm trong nhóm rau củ bình dân và có giá thuộc hàng rẻ nhất. Nhưng trong giới dinh dưỡng, loại quả thuộc họ Bầu bí này lại không hề mờ nhạt, thậm chí được nhiều người gọi vui là "thịt của người ăn chay".

Sở dĩ có tên gọi này là bởi su su giải quyết đúng 2 điểm yếu lớn nhất của người ăn thuần chay: cảm giác nhanh đói và sự thiếu hụt các vi chất chuyển hóa năng lượng vốn thường chỉ dồi dào trong đạm động vật.

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Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) chỉ ra rằng su su chứa hàm lượng chất xơ hòa tan cùng cấu trúc nước lý tưởng, giúp tạo cảm giác chắc bụng và no lâu sau khi ăn. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa folate, magie, kali và vitamin C trong su su đóng vai trò như chất xúc tác, thúc đẩy cơ thể tự chuyển hóa dưỡng chất và sản sinh năng lượng bền bỉ mà hoàn toàn không kéo theo chất béo bão hòa hay cholesterol xấu.

Toàn bộ các phần từ vỏ, thịt đến hạt su su đều có thể ăn được. Loại quả này chế biến rất linh hoạt như luộc, xào, nấu canh, làm nộm...

7 lợi ích sức khỏe nổi bật của su su

Nhờ những dưỡng chất trên, ăn su su thường xuyên mang lại nhiều tác động tích cực đối với sức khỏe cơ thể:

1. Kiểm soát đường huyết, ngăn ngừa tiểu đường

Su su chứa hàm lượng chất xơ hòa tan cao cùng lượng carbohydrate rất thấp. Khi đi vào đường tiêu hóa, chất xơ hòa tan làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, ngăn ngừa tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn. Bên cạnh đó, các vi chất trong su su còn hỗ trợ cơ thể chuyển hóa glucose hiệu quả hơn, giảm áp lực cho tuyến tụy.

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2. Thư giãn mạch máu và ổn định huyết áp

Nhờ hàm lượng kali và magie dồi dào, su su hỗ trợ cân bằng điện giải và làm thư giãn các cơ thành mạch. Tác động này giúp giảm lực cản ngoại vi, thúc đẩy dòng máu lưu thông êm ái, từ đó hỗ trợ hạ huyết áp và giảm áp lực co bóp lên cơ tim.

3. Giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch

Chất xơ hòa tan trong su su có khả năng liên kết với axit mật ở ruột để đào thải ra ngoài, buộc cơ thể phải tiêu thụ cholesterol trong máu để sản xuất axit mật mới. Đồng thời, su su chứa lượng lớn hợp chất chống oxy hóa myricetin, giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol xấu và hạn chế nguy cơ hình thành mảng xơ vữa động mạch.

4. Hỗ trợ phòng ngừa tổn thương tế bào

Su su là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa tự nhiên như vitamin C, flavonoid và polyphenol. Nhóm chất này giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tình trạng căng thẳng oxy hóa, vốn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự biến tính tế bào và các bệnh mãn tính nguy hiểm.

5. Chống lão hóa và cải thiện cấu trúc làn da

Hàm lượng vitamin C trong su su tham gia trực tiếp vào quá trình tự tổng hợp collagen, giữ cho cấu trúc da săn chắc và đàn hồi. Các chất chống oxy hóa còn hỗ trợ bảo vệ tế bào da trước tác động của môi trường và làm chậm sự xuất hiện của các nếp nhăn sớm.

6. Hỗ trợ giải độc và bảo vệ chức năng gan

Lượng nước phong phú cùng các hợp chất chống oxy hóa trong su su thúc đẩy quá trình bài tiết và đào thải độc tố tự nhiên. Thói quen ăn su su thường xuyên còn hỗ trợ làm giảm tình trạng tích tụ mỡ trong tế bào gan, giúp duy trì chức năng gan khỏe mạnh.

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7. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả

Với mật độ năng lượng cực thấp (chỉ khoảng 19 calo trên 100g tươi) nhưng lại giàu nước và chất xơ, su su là lựa chọn lý tưởng cho chế độ ăn giữ dáng. Chất xơ giúp kéo dài cảm giác no, làm chậm tốc độ rỗng của dạ dày và hạn chế lượng calo tiêu thụ ở các bữa ăn tiếp theo.

Những lưu ý quan trọng khi ăn su su

Để hấp thu tối đa dưỡng chất và sử dụng su su an toàn cho sức khỏe, bạn nên ghi nhớ một số điều sau:

- Liều lượng khuyến nghị: Nên ăn khoảng 200 - 300g su su mỗi lần và dùng 2 - 3 bữa mỗi tuần để cân bằng dưỡng chất với các nhóm rau củ khác.

- Cách chế biến tốt nhất: Ưu tiên luộc, hấp hoặc nấu súp nhẹ; tránh xào với quá nhiều mỡ động vật hoặc đun ở nhiệt độ cao quá lâu vì sẽ làm thất thoát lượng lớn vitamin C và folate.

- Mẹo chọn su su ngon: Chọn những quả còn tươi, vỏ xanh sáng, gai mềm, không bị dập nát hay mọc mầm dài để đảm bảo tối đa hàm lượng vitamin và độ ngọt tự nhiên.

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- Nhóm người nên hạn chế: Người đang gặp vấn đề về đường tiêu hóa (dễ bị đầy hơi, tiêu chảy) nên hạn chế ăn su su sống; người có tiền sử sỏi thận oxalate nên ăn ở mức vừa phải.

- Sơ chế sạch mủ nhựa: Đeo găng tay khi gọt vỏ và rửa sạch lớp nhựa tươi dưới dòng nước chảy để tránh gây khô ráp da tay cũng như giữ trọn hương vị thanh ngọt của món ăn.