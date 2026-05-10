Việt Nam có cây thuốc quý, vừa dưỡng gan vừa bồi bổ đủ đường cho cơ thể
10/05/2026 15:28 GMT +7
Trong thế giới thảo dược, diệp hạ châu hay còn gọi là cây chó đẻ từ lâu đã nổi danh là loài cây nhỏ bé nhưng mang lại hàng loạt lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Dưới đây là 7 công dụng sức khỏe tiêu biểu của diệp hạ châu đã được cả y học cổ truyền và nghiên cứu hiện đại công nhận.
Tốt cho sức khỏe gan
Lợi ích nổi bật nhất của diệp hạ châu là khả năng giải độc và bảo vệ gan nhờ các hoạt chất phyllanthin và hypophyllanthin. Những chất này giúp hạ men gan, tăng cường chức năng đào thải độc tố và hỗ trợ ức chế sự phát triển của virus viêm gan B, giúp ngăn ngừa tình trạng xơ gan hay gan nhiễm mỡ do rượu bia.
Ngăn ngừa sỏi đường tiết niệu
Diệp hạ châu có tác dụng làm thư giãn các cơ trơn trong hệ tiết niệu, giúp sỏi thận và sỏi mật dễ dàng bị tống xuất ra ngoài qua đường bài tiết. Hoạt chất alkaloid trong cây diệp hạ châu có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành sỏi bằng cách không cho các tinh thể kết tụ, hỗ trợ điều trị sỏi thận và sỏi mật.
Kháng khuẩn và giảm viêm
Nhờ đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ, diệp hạ châu thường được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên để tiêu diệt vi khuẩn gây hại và giảm sưng viêm. Điều này cực kỳ hữu ích trong việc điều trị các bệnh lý ngoài da như mụn nhọt, lở ngứa, hay các tình trạng viêm nhiễm đường hô hấp và viêm đường tiết niệu
Cải thiện hệ tiêu hóa và ăn ngon miệng
Diệp hạ châu giúp kích thích gan tiết dịch mật, hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng diễn ra trơn tru hơn. Khả năng làm sạch đường ruột và tiêu diệt các vi khuẩn có hại của cây cũng giúp giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, táo bón và kích thích cảm giác thèm ăn ở người suy nhược.
Tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể
Hàm lượng chất chống oxy hóa polyphenol dồi dào trong diệp hạ châu đóng vai trò quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương. Sử dụng diệp hạ châu đúng cách giúp nâng cao sức đề kháng, giúp cơ thể bền bỉ hơn trước các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài và làm chậm quá trình lão hóa.
Hỗ trợ giảm cân và hạ mỡ máu
Bằng cách tác động vào quá trình chuyển hóa chất béo, diệp hạ châu giúp giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Khi kết hợp với một chế độ sinh hoạt lành mạnh, thảo dược này hỗ trợ cơ thể đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, giúp quá trình giảm cân diễn ra tự nhiên và an toàn.
Mặc dù diệp hạ châu rất tốt, nhưng bạn không nên uống quá đậm đặc hoặc kéo dài liên tục nếu không có sự chỉ dẫn của thầy thuốc để tránh gây mất cân bằng thể trạng.
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