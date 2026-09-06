Việt Nam chủ động giữ ổn định hoạt động xuất khẩu gạo, nhất là tại Philippines

Giá lúa gạo hôm nay 6/9

Ghi nhận trong ngày cuối tuần, giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh giảm nhẹ 50 – 150 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 50404 và CL 555 giảm 150 đồng/kg sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, xuống chỉ còn 8.700 - 8.800 đồng/kg.

Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại (VITIC) cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.800 - 5.900 đồng/kg; giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 cùng dao động trong khoảng 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 (tươi) đứng ở mức 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 trong khoảng 6.200 - 6.400 đồng/kg.

Thực tế cho thấy thị trường lúa tươi vẫn chịu ảnh hưởng bởi thanh khoản chưa thực sự cao. Tuy nhiên, hoạt động mua bán tại một số địa phương đã có dấu hiệu cải thiện. Tại An Giang, nhu cầu hỏi mua tăng nhẹ, trong khi giao dịch tại Đồng Tháp, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long tương đối ổn định.

Các mặt hàng phụ phẩm cũng không ghi nhận biến động lớn. Tấm thơm dao động 8.600 - 8.700 đồng/kg, trong khi cám ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Nhìn chung, nguồn cung và nhu cầu tại các cơ sở xay xát vẫn tương đối cân bằng. Sau kỳ nghỉ lễ, nếu doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua để phục vụ các đơn hàng mới, nhóm gạo nguyên liệu có thể phản ứng tích cực trước nhóm lúa tươi.

Tại thị trường bán lẻ, giá gạo cơ bản đi ngang. Gạo Nàng Nhen tiếp tục thuộc nhóm có giá cao, khoảng 28.000 đồng/kg; Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức khoảng 22.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg, Nàng Hoa khoảng 21.000 đồng/kg.

Các loại gạo phổ thông như gạo trắng thông dụng, gạo thường, Sóc thường và OM 18 lần lượt duy trì quanh các mức 16.000 đồng/kg, 13.500 - 15.500 đồng/kg, 14.000 - 15.000 đồng/kg và 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp cũng tương đối ổn định, với nếp 3 tháng khô ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg và nếp IR 4625 tươi khoảng 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam chưa ghi nhận thay đổi đáng kể. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá xuất khẩu các loại gạo của Việt Nam hiện tương đối ổn định. Gạo Jasmine được giao dịch ở mức 534 – 538 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm đạt 470 – 480 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm dao động 438 – 442 USD/tấn.

Trong khu vực, Thái Lan đang có mức giá gạo trắng 5% tấm cao nhất, khoảng 453 – 457 USD/tấn.

Giá cùng chủng loại của Pakistan thấp hơn, ở mức 406 – 410 USD/tấn.

Ấn Độ tiếp tục là nước có giá cạnh tranh nhất, với gạo trắng 5% tấm chỉ 364 – 368 USD/tấn. Trong khi đó, gạo đồ 5% tấm của nước này được chào bán ở mức 370 – 374 USD/tấn.

Trước biến động tại các thị trường nhập khẩu lớn, Việt Nam chủ động triển khai giải pháp giữ ổn định hoạt động xuất khẩu gạo, nhất là tại Philippines.

8 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 6 triệu tấn gạo, thu về gần 3 tỷ USD. Trước những biến động tại các thị trường nhập khẩu lớn, Bộ Công Thương đang chủ động triển khai các giải pháp nhằm giữ ổn định ngành hàng.

Trong đó, Philippines - thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam khẳng định không áp dụng lệnh tạm dừng nhập khẩu trong năm nay và tiếp tục nhập khẩu tăng dự trữ.

Trước việc Bộ Nông nghiệp Philippines khởi xướng điều tra sơ bộ tự vệ với sản phẩm gạo nhập khẩu, Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan nước bạn đánh giá vụ việc khách quan và đặt trong tổng thể bối cảnh thị trường.

Phía Việt Nam cũng mong muốn Phiippines xem xét nâng cao hiệu quả thực thi chính sách như hạ thuế nhập khẩu gạo, tháo gỡ khó khăn trong việc cấp Giấy phép thông quan nhập khẩu an toàn và kiểm dịch thực vật.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam ước xuất khẩu trên 6 triệu tấn gạo, với giá trị xuất khẩu ước đạt gần 2,91 tỷ USD.

Đáng chú ý, tháng 7/2026, giá xuất khẩu gạo bình quân đạt 511 USD/tấn, lần đầu tiên trong năm tăng so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng 5,8%. Diễn biến này được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy mặt bằng giá gạo đang có sự chuyển biến theo hướng thuận lợi hơn.

Dự báo cả năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 3,94 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2025. Dù vậy, sự phục hồi về giá từ tháng 7 được kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp mức suy giảm trong những tháng cuối năm.

Diễn biến đáng chú ý trên thị trường quốc tế là nhu cầu nhập khẩu của Philippines tiếp tục tăng. Theo số liệu của Cục Công nghiệp Thực vật Philippines (BPI), tính đến ngày 13/8, nước này đã nhập khẩu khoảng 3,46 triệu tấn gạo, vượt tổng lượng 3,39 triệu tấn của cả năm 2025.

Trong đó, Việt Nam tiếp tục là nguồn cung chủ lực với khoảng 2,59 triệu tấn, cao hơn nhiều so với Thái Lan với 378.404 tấn và Myanmar với 286.052 tấn. Đáng chú ý, Philippines đã cấp giấy phép SPSIC cho tổng cộng khoảng 5,35 triệu tấn gạo tính đến ngày 12/8, cho thấy lượng nhập khẩu trong thời gian tới vẫn còn khả năng tăng.

Việc Philippines đẩy mạnh nhập khẩu nhằm củng cố nguồn dự trữ trong bối cảnh nước này lo ngại tác động của El Niño đối với sản xuất lúa. USDA dự báo sản lượng palay của Philippines có thể giảm khoảng 700.000 tấn, xuống còn khoảng 18,6 - 18,8 triệu tấn trong năm nay.

Mặc dù một số nhóm nông dân Philippines đề xuất áp thuế tự vệ để bảo vệ sản xuất trong nước, Chính phủ nước này vẫn ưu tiên bảo đảm nguồn cung, đặc biệt trong giai đoạn từ tháng 12 đến tháng 4. Nhu cầu nhập khẩu duy trì ở mức cao có thể tiếp tục tạo lực đỡ cho xuất khẩu gạo Việt Nam trong những tháng tới.