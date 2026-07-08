Viện KSND tỉnh Lào Cai hỗ trợ hơn 100 triệu đồng giúp 15 hộ khó khăn ở xã Dương Quỳ

Tại chương trình, Viện KSND tỉnh Lào Cai đã trao kinh phí hỗ trợ cho 15 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 105 triệu đồng, tương đương 7 triệu đồng/hộ.

Cùng với đó, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dương Quỳ hỗ trợ thêm 15 triệu đồng, nâng tổng kinh phí hỗ trợ lên 120 triệu đồng.

Nguồn kinh phí được huy động từ sự đóng góp của cán bộ, công chức và người lao động trong ngành Kiểm sát tỉnh Lào Cai.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tài Khuyên.

Ông Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lào Cai mong muốn những phần kinh phí hỗ trợ sẽ giúp các hộ gia đình giảm bớt khó khăn, có thêm điều kiện phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Viện KSND tỉnh Lào Cai trao tặng kinh phí hỗ trợ các hộ dân. Ảnh: Tài Khuyên.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, ông Phạm Đức Huấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dương Quỳ trân trọng cảm ơn Viện KSND tỉnh Lào Cai đã quan tâm, đồng hành và dành sự hỗ trợ thiết thực cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Đây là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội", Chủ tịch UBND xã Dương Quỳ khẳng định.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dương Quỳ trao kinh phí hỗ trợ. Ảnh: Tài Khuyên.

Theo Chủ tịch UBND xã Dương Quỳ, để nguồn kinh phí phát huy hiệu quả lâu dài, địa phương sẽ phối hợp với từng hộ gia đình lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế nhằm phát triển sản xuất.

Sau khi các hộ hoàn thành việc mua cây, con giống, chính quyền sẽ thực hiện thanh toán kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả thiết thực.