Vị thuốc tỏa mùi thơm đặc biệt, giúp đẹp dáng, bảo vệ tim mạch
14/09/2026 21:30 GMT +7
Khi ăn cam, phần lớn chúng ta thường gọt bỏ vỏ mà không biết rằng đây mới là nơi tập trung hàm lượng dưỡng chất vượt trội. Dưới góc độ khoa học, vỏ cam chứa lượng chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa cao hơn hẳn so với phần tép cam bên trong.
Hỗ trợ hệ tiêu hóa
Vỏ cam là nguồn cung cấp pectin vô cùng dồi dào - một loại chất xơ hòa tan giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa tình trạng táo bón hiệu quả. Bên cạnh đó, các hợp chất tinh dầu tự nhiên trong vỏ cam còn có khả năng kích thích tiết enzym tiêu hóa, giúp giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng và cảm giác khó chịu sau khi ăn.
Tăng cường hệ miễn dịch vượt trội
Hàm lượng Vitamin C trong vỏ cam cao gần gấp đôi so với phần tép cam, đóng vai trò là hàng rào bảo vệ vững chắc cho hệ miễn dịch trước các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Ngoài ra, sự kết hợp giữa Vitamin C và các hợp chất flavonoid như hesperidin hay nobiletin giúp trung hòa các gốc tự do, giảm viêm nhiễm và tăng cường sức đề kháng tự nhiên cho cơ thể.
Bảo vệ sức khỏe tim mạch và mạch máu
Hoạt chất hesperidin tìm thấy nhiều trong lớp vỏ trắng của quả cam đã được nghiên cứu chứng minh có khả năng hỗ trợ hạ mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu. Việc tiêu thụ vỏ cam đúng cách giúp cải thiện độ đàn hồi của mạch máu, hỗ trợ điều hòa huyết áp và giảm thiểu rủi ro mắc các bệnh lý liên quan đến tim mạch.
Hỗ trợ kiểm soát cân nặng tự nhiên
Nhờ chứa hàm lượng chất xơ cao nhưng lại rất ít calo, vỏ cam giúp tạo cảm giác no lâu và giảm cơn thèm ăn một cách hiệu quả. Các vitamin và hợp chất thực vật trong vỏ cam cũng góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ cơ thể chuyển hóa năng lượng tốt hơn trong các chế độ ăn kiêng giữ dáng.
Cải thiện sức khỏe răng miệng và hơi thở
Với đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, tinh dầu vỏ cam giúp tiêu diệt các vi khuẩn có hại bám trong khoang miệng, từ đó ngăn ngừa hôi miệng và bảo vệ nướu. Thói quen sử dụng mặt trong của vỏ cam tươi chà nhẹ lên răng còn hỗ trợ làm sạch mảng bám nhẹ và mang lại hơi thở thơm mát tự nhiên.
Thuốc bổ tự nhiên cực dễ tìm, ai dùng cũng tốt cho sức khoẻ
Với thành phần giàu enzym, vitamin, khoáng chất cùng các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, mật ong mang lại vô vàn lợi ích sức khỏe vượt trội cho mọi lứa tuổi.
Lời khuyên cho người hay ăn cơm nguội
Ăn cơm nguội liệu có có hại hay tốt cho sức khoẻ? Chúng ta nên hiểu thế nào mới đúng?
Nghệ An có loại cây cắt xong lại mọc, một năm thu hoạch 5-6 lần, lợi nhuận gấp 2-3 lần trồng ngô
Húng quế, sả Java đang được người dân Nghệ An chuyển đổi từ diện tích trồng ngô, sắn. Nhờ khả năng tái sinh, cây có thể cho thu hoạch 5-6 lứa mỗi năm, mang lại
4 tuổi phải ôm chặt túi tiền trong tháng 8 Âm
Theo quan niệm tử vi dân gian, có những con giáp càng bước vào thời điểm này càng phải thận trọng trong chuyện tiền bạc. Không hẳn họ không kiếm được tiền, vấn đề nằm ở chỗ tiền vừa vào túi đã có nhiều lý do để đi ra.
Cây phong thủy mỗi ngày: Cây hạnh phúc nở hoa báo hiệu điều gì? Mệnh nào trồng để lộc đổ về nhà?
Cây hạnh phúc ra hoa báo hiệu điều gì, hợp với gia chủ mệnh nào và làm sao để cây đơm hoa kết trái? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp trọn vẹn từ ý nghĩa tâm linh đến bí quyết chăm sóc giúp cây ra hoa rực rỡ.