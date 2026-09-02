Vị thuốc bề ngoài lạ mắt, ăn vào bổ đủ đường, dễ tìm nhưng ít người biết

Nấm bờm sư tử từ lâu đã được sử dụng rộng rãi. (Ảnh: VTC News)

Chống viêm và các gốc tự do

Nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh tim, viêm khớp và ung thư đều liên quan đến tình trạng viêm mãn tính và tác động của các phân tử không ổn định trong cơ thể gọi là gốc tự do. Nấm bờm sư tử chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, là những chất hạn chế tác hại của gốc tự do. Chúng cũng chứa các chất chống viêm cho thấy nhiều hứa hẹn trong các nghiên cứu trên động vật.

Chống lại chứng mất trí nhớ và các bệnh lý khác về não

Một số nghiên cứu trên động vật và các nghiên cứu sơ bộ nhỏ trên người cho thấy nấm bờm sư tử có thể đóng vai trò trong việc phòng ngừa hoặc điều trị suy giảm nhận thức, bao gồm cả bệnh Alzheimer. Trong một nghiên cứu nhỏ trên người, những người trẻ tuổi dùng viên nang chứa bột nấm bờm sư tử cho thấy tốc độ xử lý thông tin nhanh hơn. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy loại nấm là nguồn cung cấp tốt các hericenones và erinacines, hai chất hóa học thúc đẩy sự phát triển của tế bào não.

Giảm lo âu và trầm cảm

Chiết xuất nấm bờm sư tử có thể giúp điều trị một số vấn đề về sức khỏe tâm thần. Để kiểm tra khả năng này, một nghiên cứu đã được thực hiện trên phụ nữ Nhật Bản mắc nhiều bệnh, bao gồm các triệu chứng mãn kinh và khó ngủ. Một số người được cho ăn bánh quy làm từ chiết xuất nấm sư tử, trong khi những người khác được cho ăn bánh quy giả dược trong 4 tuần. Những phụ nữ dùng bánh quy làm từ bờm sư tử cho biết mức độ triệu chứng trầm cảm và căng thẳng thấp hơn so với nhóm dùng giả dược.

Các nhà nghiên cứu tin rằng hericenones và erinacines, hai loại hóa chất có trong nấm bờm sư tử, có thể chịu trách nhiệm cho tác dụng chống trầm cảm. Những chất này ảnh hưởng đến sự giải phóng yếu tố tăng trưởng thần kinh (NGF), một chất điều hòa sự phát triển và tồn tại của tế bào não. Thuốc chống trầm cảm thông thường có thể hoạt động bằng cách thay đổi mức độ NGF. Tuy nhiên, các phương pháp điều trị bằng nấm bờm sư tử chưa được thử nghiệm so sánh trực tiếp với các loại thuốc chống trầm cảm.

Bảo vệ hệ tiêu hóa và ngăn ngừa viêm loét dạ dày

Nấm bờm sư tử có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori (H.pylori) nguyên nhân chính gây viêm loét dạ dày, đồng thời bảo vệ lớp niêm mạc ruột, giảm tình trạng tổn thương mô và hỗ trợ điều trị các bệnh lý viêm ruột mạn tính hiệu quả.

Nấm bờm sư tử nhìn chung rất an toàn. Tuy nhiên, những người có cơ địa dị ứng với các loại nấm hoặc đang sử dụng thuốc chống đông máu, thuốc điều trị tiểu đường nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.