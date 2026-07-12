Vì sao tạm dừng hoạt động chợ gia súc lớn nhất ở Lào Cai?

Tạm dừng hoạt động chợ gia súc ở Bắc Hà (Lào Cai) từ ngày 11/7 cho đến khi có thông báo mới. Ảnh: Seo Súng.

Trước nguy cơ bệnh lở mồm long móng (LMLM) xâm nhập và lây lan trên đàn gia súc, ngày 10/7/2026, UBND xã Bắc Hà đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai hàng loạt giải pháp cấp bách nhằm khống chế dịch bệnh.

Theo đó, ngay sau khi cơ quan chuyên môn phát hiện các mẫu xét nghiệm lấy tại chợ buôn bán trâu, bò Bắc Hà dương tính với virus LMLM serotype A và serotype O.

Để ngăn chặn nguồn lây, UBND xã Bắc Hà đã ban hành Quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động mua bán, tập kết và trung chuyển gia súc tại chợ Bắc Hà kể từ ngày 11/7/2026 cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát và có thông báo mới.

Ban Quản lý Di tích và Chợ Văn hóa được giao đặt biển cảnh báo, tổ chức lực lượng trực, đồng thời phối hợp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chợ.

Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình đưa gia súc vào chợ để mua bán, vận chuyển trái quy định.

Chợ gia súc Bắc Hà (Lào Cai) luôn thu hút đông đảo thương lái, người dân đến chợ mua bán, trao đổi gia súc. Ảnh: Mùa Xuân.

Cùng với đó, UBND xã giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh lở mồm long móng; đồng thời thành lập các tổ kiểm soát lưu động nhằm giám sát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc và kịp thời ngăn chặn các điểm tập kết gia súc tự phát.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã được giao khẩn trương truy xuất nguồn gốc, truy vết các lô gia súc liên quan đến những mẫu xét nghiệm dương tính để áp dụng các biện pháp cách ly, xử lý theo quy định.

Các cơ quan chuyên môn cũng tiến hành rà soát tổng đàn gia súc cảm nhiễm gồm trâu, bò, dê, lợn; thống kê nhu cầu vaccine LMLM nhị giá serotype O và A để triển khai tiêm phòng khẩn cấp, tạo miễn dịch cho đàn vật nuôi.

Lực lượng Công an xã phối hợp kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển gia súc và sản phẩm động vật trên địa bàn; kiên quyết ngăn chặn các trường hợp vận chuyển động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm yêu cầu kiểm dịch.

Song song với các giải pháp chuyên môn, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân.

Hệ thống truyền thanh cơ sở và các tổ phát thanh lưu động tại khu vực chợ gia súc thường xuyên cập nhật diễn biến dịch bệnh, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi.

Các cơ quan chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm dịch lở mồm long móng. Ảnh: Truyền thông Bắc Hà.

Trưởng các thôn cần tăng cường giám sát tại cơ sở, kịp thời báo cáo khi phát hiện gia súc có biểu hiện nghi mắc bệnh.

Các hộ chăn nuôi được vận động ký cam kết không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển hoặc giết mổ gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh, góp phần hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh.

Để bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành được thông suốt, UBND xã Bắc Hà yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ban Quản lý chợ và trưởng các thôn báo cáo tình hình triển khai, diễn biến dịch bệnh trước 15 giờ hằng ngày.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc nhanh chóng khống chế dịch bệnh, bảo vệ đàn gia súc, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi và giữ ổn định sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.