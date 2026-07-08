Nước dừa là loại đồ chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào. Các chuyên gia cũng thường xuyên khuyên chị em nên bổ sung nước dừa thường xuyên. Vậy, vì sao phụ nữ nên uống nước dừa? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.

Vì sao phụ nữ nên uống nước dừa?

Dưới đây là 4 lý do chị em nên bổ sung nước dừa thường xuyên.

Làm đẹp da

Nước dừa chứa cytokinin và kinetin. Hai hoạt chất này có nhiệm vụ ngăn ngừa tổn thương oxy hóa và trì hoãn các quá trình làm tăng tốc độ lão hóa của tế bào. Ngoài ra, đặc tính kháng khuẩn trong nước dừa là axit lauric có thể hỗ trợ làm sạch mụn trứng cá và cấp ẩm cho da. Do đó, chị em nên kiên trì uống nước dừa hàng ngày để làn da được cải thiện.

Giúp giảm đau bụng kinh

Nước dừa rất giàu vitamin, khoáng chất. Theo các nhà khoa học, những chất dinh dưỡng này giúp chị em giảm đau bụng kinh. Ngoài ra, chúng còn hỗ trợ đẩy lùi hiện tượng chậm kinh, làm tan cục máu đông và tránh hiện tượng mất nước trong những ngày “đèn đỏ” nhờ chứa các chất điện giải.

Theo các chuyên gia y tế, nước dừa có khả năng tạo máu rất tốt. Lợi ích này đến từ nguồn dinh dưỡng dồi dào gồm vitamin, magie, kali, canxi, mangan và các chất chống oxy hóa.

Vì sao phụ nữ nên uống nước dừa?

Hỗ trợ giảm cân

Hàm lượng chất béo trong nước dừa cực kỳ thấp. Vì vậy, phái nữ có thể sử dụng thức uống này mà không sợ tăng cân. Ngoài ra, nó khiến chị em có cảm giác no lâu vì chứa các dưỡng chất quan trọng như kali, natri và magie.

Giúp chu kỳ kinh nguyệt nhẹ nhàng hơn

Hầu hết phụ nữ thường gặp phải những vấn đề khác nhau trong chu kỳ kinh nguyệt. Nhiều nghiên cứu cho thấy, nước dừa có thể giúp quá trình đào thải máu kinh ra ngoài thuận lợi và suôn sẻ hơn. Đối với những người bị chậm kinh, loại nước này cũng hỗ trợ tái tạo máu, giúp phụ nữ giữ nước, duy trì thể lực và thúc đẩy quá trình đẩy máu kinh nguyệt ra ngoài.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mọi người nên lưu ý uống nước dừa với liều lượng vừa phải, hạn chế các loại có bổ sung thêm nhiều đường. Cụ thể, không nên uống quá 1-2 quả dừa mỗi ngày và cũng không nên uống thường xuyên. Uống 2 quả dừa là bạn đã nạp 140 kcal.

Trên đây là những thông tin giải đáp về băn khoăn “Vì sao phụ nữ nên uống nước dừa?”. Chị em hãy thường xuyên bổ sung nước dừa nhé.