Vì sao phong thủy nói cây lá to tròn hút lộc hơn cây lá kim, nhọn, nhỏ?

Có một điểm rất dễ nhận thấy khi chọn cây theo phong thủy: nhiều người ưu tiên những loại có tán lá xanh, bản lá lớn, dáng tròn đầy thay vì cây có lá quá nhỏ, dài và nhọn. Cách lý giải nằm ở hình dáng, cảm giác thị giác và quan niệm về dòng khí trong không gian.

Cây lá to thường được xem là mang ý nghĩa tròn đầy viên mãn thu hút tài lộc hơn

Lá to, tròn tượng trưng cho sự đầy đặn, sung túc

Trong quan niệm phong thủy dân gian, hình tròn thường gợi sự viên mãn, trọn vẹn và cân bằng. Vì thế, những cây có lá bản rộng, mép lá mềm, hình dáng tròn hoặc bầu dục thường được liên tưởng đến trạng thái đủ đầy, tích tụ và ổn định.

Đặc biệt, màu xanh của lá lại gắn với sức sống và sự phát triển. Khi kết hợp lá xanh với hình dáng đầy đặn, cây cảnh dễ tạo cảm giác tươi tốt, sinh trưởng mạnh. Đây cũng là lý do nhiều gia đình thích đặt các loại cây như kim tiền, ngọc ngân, trầu bà hay cây có tán lá lớn trong nhà.

Tuy nhiên, “hút lộc” ở đây là cách diễn giải theo quan niệm phong thủy, không phải kết luận khoa học rằng hình dạng chiếc lá có thể trực tiếp tạo ra tiền bạc. Giá trị của cách chọn cây nằm nhiều ở ý nghĩa biểu tượng và cảm nhận của người sử dụng không gian.

Lá tròn tạo cảm giác mềm mại, hài hòa hơn

Phong thủy coi trọng sự cân bằng giữa các hình dạng và dòng khí trong không gian. Những đường cong, đường bo mềm của lá tròn thường tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu hơn so với các đường thẳng hoặc đầu lá sắc nhọn.

Một chậu cây có nhiều lá lớn, xòe đều cũng tạo hiệu ứng thị giác về sự lan tỏa. Tán cây càng khỏe, lá càng xanh tốt thì không gian càng có cảm giác tràn đầy sức sống. Với những vị trí như phòng khách, sảnh hoặc góc làm việc, yếu tố này thường được xem là thuận mắt và dễ tạo cảm giác tích cực.

Ngược lại, lá quá nhọn tạo ra nhiều đường hướng ra ngoài. Trong phong thủy dân gian, hình dạng này đôi khi được liên tưởng đến năng lượng có tính “sắc”, không phù hợp với những nơi cần sự thư thái và tụ khí. Vì vậy, người chuộng phong thủy thường cân nhắc vị trí đặt những cây có lá nhọn thay vì tuyệt đối kiêng chúng.

Lá kim, nhọn thường được xem là biểu tượng của tính “sắc”

Điểm khiến cây lá kim, lá nhọn ít được xếp vào nhóm cây “tụ lộc” không hẳn nằm ở kích thước lá. Yếu tố được nhắc đến nhiều hơn là hình thái đầu lá. Những chiếc lá kéo dài, nhọn và cứng tạo cảm giác sắc nét, hướng ra ngoài thay vì mềm mại, ôm tán.

Theo quan niệm phong thủy truyền thống, các hình dạng quá sắc có thể tạo cảm giác xung, đặc biệt khi đặt ở vị trí đối diện cửa ra vào, bàn làm việc hoặc khu vực sinh hoạt thường xuyên. Đây là lý do một số loại cây lá nhọn thường được khuyên lựa chọn vị trí đặt cẩn thận.

Nhưng điều này không có nghĩa cây lá kim hay lá nhọn đều mang ý nghĩa xấu. Có những loại cây được ưa chuộng vì khả năng chịu hạn, dáng đẹp hoặc ý nghĩa biểu tượng riêng. Quan trọng hơn là kích thước cây, vị trí đặt, tình trạng sinh trưởng và sự hài hòa với tổng thể căn nhà.

Cây lá to còn tạo hiệu ứng “sinh khí” rõ hơn

Một cây có bản lá lớn, xanh bóng và phát triển khỏe thường dễ trở thành điểm nhấn trong không gian. Về mặt thị giác, chỉ cần một chậu cây như vậy cũng có thể làm góc nhà bớt trống trải và tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Trong phong thủy, cây xanh sinh trưởng tốt thường được xem là biểu hiện của sinh khí. Vì vậy, một cây lá to nhưng vàng úa, sâu bệnh chưa chắc đã được đánh giá tốt bằng một cây có lá nhỏ nhưng khỏe mạnh, xanh tươi.

Đây là điểm nhiều người dễ bỏ qua khi chỉ nhìn vào hình dáng lá. Nếu đã chọn cây theo phong thủy, trạng thái sinh trưởng nên được đặt lên trước yếu tố “lá to hay lá nhỏ”. Cây khỏe, sạch, được chăm sóc tốt và đặt đúng không gian vẫn có giá trị hơn một chậu cây được chọn theo ý nghĩa nhưng luôn héo úa.

Muốn cây “tụ lộc”, đừng chỉ nhìn vào kích thước lá

Quan niệm lá to, tròn tượng trưng cho tài lộc chủ yếu dựa trên hệ thống biểu tượng của phong thủy: hình tròn gợi sự viên mãn, lá xanh đại diện cho sức sống, tán cây đầy đặn tạo cảm giác phát triển và sung túc.

Khi chọn cây, có thể ưu tiên những loại có tán cân đối, lá xanh khỏe, hình dáng mềm mại nếu muốn tạo cảm giác hài hòa và đầy đặn cho không gian. Vị trí cũng nên được cân nhắc, tránh để cây chắn lối đi hoặc khiến căn phòng trở nên bí bách.

Sau cùng, phong thủy chỉ là một cách tiếp cận mang tính văn hóa và biểu tượng. Một chậu cây đẹp, khỏe, phù hợp ánh sáng và diện tích căn nhà sẽ mang lại giá trị thực tế rõ ràng hơn. “Hút lộc” theo phong thủy vì thế nên được hiểu như một mong cầu về sự đủ đầy, thuận hòa, chứ không phải lời bảo đảm cho tài vận.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm