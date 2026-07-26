Vì sao nhiều người xịt nước tỏi lên cây? Đơn giản nhưng không phải ai cũng biết . Ảnh minh họa

Mặc dù trên thị trường có rất nhiều loại thuốc trừ sâu hóa học, ngày càng nhiều người muốn hạn chế sử dụng các hóa chất mạnh cho vườn hoa và luống rau của mình.

May mắn là chuyên gia làm vườn Benedict Vanheems (tại Anh) đã chia sẻ một giải pháp đơn giản giúp kiểm soát sâu hại mà vẫn giảm đáng kể việc sử dụng hóa chất. Điều đặc biệt là hầu hết nguyên liệu cần dùng đều có sẵn trong gian bếp của mỗi gia đình.

Ông giải thích: "Bí quyết giúp tỏi có khả năng phòng ngừa và kiểm soát côn trùng nằm ở mùi hương, hay chính xác hơn là thành phần hóa học của nó. Khi bạn cắt hoặc băm tỏi, một hợp chất gọi là allicin sẽ được giải phóng. Đây là hợp chất chứa lưu huỳnh tạo nên mùi hăng đặc trưng của tỏi, cũng chính là lý do chúng ta rất thích dùng tỏi trong nấu ăn."

"Tôi cực kỳ yêu thích tỏi," Benedict nói thêm, "nhưng hóa ra côn trùng thì không. Allicin làm rối loạn các thụ thể cảm giác của côn trùng bằng cách che lấp những tín hiệu giúp chúng xác định cây trồng mục tiêu."

"Không chỉ vậy, tỏi còn có đặc tính kháng nấm và kháng khuẩn tự nhiên, vì thế nó còn giúp bảo vệ cây trước các bệnh như nấm phấn trắng."

Theo ông, nhiều loài côn trùng như ruồi, kiến và bọ cánh cứng đều rất "ghét" mùi tỏi.

Cách làm nước tỏi để bảo vệ cây trồng

"Tỏi thực sự là một giải pháp toàn diện", Benedict nhận xét và cho biết việc tự làm thuốc xịt từ tỏi ngay trong căn bếp của mình rất đơn giản.

Ông cho biết nguyên liệu chính chỉ là một củ tỏi.

Côn trùng không hề thích mùi hăng của tỏi.

"Tôi dùng nguyên một củ tỏi, khoảng 10 tép. Chuẩn bị thêm 1 lít nước và một ít xà phòng sinh học."

Sau khi bóc vỏ, ông cho tỏi vào máy xay cùng khoảng một cốc nước rồi xay nhuyễn thành hỗn hợp mà ông gọi là "hỗn hợp sền sệt thơm nồng mùi tỏi".

Sau đó, ông cho thêm khoảng một thìa xà phòng sinh học cùng một ít nước.

"Giờ thì chỉ cần khuấy thật đều, sau đó để qua đêm để hỗn hợp ngấm. Trong thời gian này, allicin sẽ dần được giải phóng vào nước."

Sáng hôm sau, Benedict lọc hỗn hợp qua rây mịn hoặc khăn vải mỏng để loại bỏ phần tỏi còn sót lại, tránh làm tắc đầu vòi xịt.

"Nếu dùng ngay thì chỉ cần đổ vào bình xịt và sử dụng. Nếu chưa dùng hết, hãy cho vào lọ thủy tinh rồi cất trong tủ lạnh, có thể bảo quản tối đa một tuần. Sau thời gian đó, allicin sẽ bắt đầu phân hủy và hiệu quả sẽ giảm đi."

Theo Benedict, bình xịt từ tỏi đặc biệt hiệu quả với các loài côn trùng thân mềm như rệp. Ông cho biết: "Sên cũng cực kỳ ghét loại dung dịch này."

Ông nói thêm: "Đây còn là loại thuốc xịt rất hiệu quả để xua đuổi ruồi hại cà rốt. Nó khiến chúng bị rối loạn và khó xác định vị trí các cây như cà rốt hay củ cải."

Giống như bất kỳ loại thuốc trừ sâu nào, dù mua sẵn hay tự làm, Benedict khuyên nên thử trước trên một vùng nhỏ của cây, đặc biệt là các loại cây nhạy cảm, để đảm bảo dung dịch không làm cháy hoặc đổi màu lá và cánh hoa.

"Thời điểm phun cũng rất quan trọng khi sử dụng thuốc xịt từ tỏi", ông nói, "vì nó có thể ảnh hưởng đến cả các loài côn trùng có ích chứ không chỉ sâu hại."

Theo ông, thời điểm tốt nhất để phun là vào buổi tối.

"Điều này có hai lợi ích. Thứ nhất, ánh nắng trực tiếp chiếu lên lá còn ướt có thể làm cháy lá. Thứ hai, các loài thụ phấn hoạt động ít hơn vào buổi tối, nên chúng ta có thể xử lý sâu hại mà hạn chế ảnh hưởng đến chúng."

Nếu cây đang bị sâu hại tấn công, nên phun dung dịch tự chế này từ hai đến ba lần mỗi tuần. Nếu chỉ nhằm phòng ngừa, mỗi tuần phun một lần là đủ. Sau những trận mưa lớn, bạn cũng nên phun bổ sung để duy trì hiệu quả bảo vệ cây.