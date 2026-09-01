Uống trà gì để hỗ trợ gan thận?

Uống trà gì tốt cho gan thận?

Trà atiso

Atiso chứa cynarin cùng một số hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Một số nghiên cứu cho thấy các thành phần này có thể hỗ trợ chức năng gan và quá trình tiết mật.

Tuy nhiên, không nên xem trà atiso như thức uống có khả năng “giải độc gan”. Sử dụng với lượng vừa phải và kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh vẫn là cách phù hợp hơn để chăm sóc sức khỏe.

Trà gừng

Trà gừng có vị cay ấm, thường được dùng để hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác khó chịu ở đường tiêu hóa. Gừng cũng chứa các hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Đây có thể là thức uống phù hợp sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ, nhưng không có nghĩa trà gừng có thể trực tiếp làm sạch hay phục hồi gan, thận.

Trà xanh

Trà xanh giàu catechin, trong đó có EGCG, là nhóm hợp chất chống oxy hóa được nghiên cứu khá nhiều. Một số bằng chứng cho thấy catechin có thể góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa.

Tuy nhiên, trà xanh vẫn chứa caffeine. Người nhạy cảm với caffeine, khó ngủ hoặc cần hạn chế chất kích thích nên tránh uống quá nhiều, đặc biệt vào buổi tối.

Trà xanh giàu catechin, trong đó có EGCG, là nhóm hợp chất chống oxy hóa được nghiên cứu khá nhiều

Trà râu ngô

Râu ngô từ lâu được sử dụng trong dân gian dưới dạng nước uống với mục đích lợi tiểu. Việc tăng lượng nước tiểu có thể hỗ trợ quá trình bài tiết của đường tiết niệu.

Dù vậy, lợi tiểu không đồng nghĩa với “thải độc thận”. Người có bệnh lý về thận hoặc đang sử dụng thuốc lợi tiểu cần thận trọng và nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc có hương thơm nhẹ, thường được sử dụng để thư giãn và tạo cảm giác dễ chịu trước khi nghỉ ngơi. Hoa cúc cũng chứa một số flavonoid và hợp chất chống oxy hóa.

Giấc ngủ và tinh thần ổn định góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định trà hoa cúc có khả năng trực tiếp “thải độc” hay phục hồi chức năng gan thận. Nhìn chung, các loại trà trên có thể được sử dụng như một phần của chế độ ăn uống đa dạng. Điều quan trọng là không lạm dụng trà hoặc kỳ vọng chúng thay thế nước lọc, chế độ dinh dưỡng và phương pháp điều trị khi có bệnh lý.

Những lưu ý cần biết khi bảo vệ sức khỏe gan thận

Để duy trì sức khỏe gan thận, cần uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể, hạn chế rượu bia, thuốc lá và chất kích thích; ăn uống cân đối, tăng rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và giảm muối, đường, chất béo bão hòa. Bên cạnh đó, nên ngủ đủ, vận động thường xuyên, tránh tự ý dùng thuốc hoặc thực phẩm chức năng và kiểm tra chức năng gan thận định kỳ để phát hiện sớm bất thường.