Trà bưởi mật ong là thức uống yêu thích của nhiều chị em phụ nữ, nhưng bạn đã biết tác dụng khi uống nó mỗi ngày?

Bài viết trên Tạp chí Y học Việt Nam chỉ ra 6 lợi ích của việc uống trà bưởi mật ong mỗi ngày như sau:

Làm đẹp và xóa tàn nhang

Bưởi giàu vitamin C, có khả năng ngăn ngừa sắc tố melanin gây nám da, giảm sự hình thành các vết nám trên da, giúp da mịn màng không tỳ vết. Phụ nữ thường xuyên uống trà bưởi mật ong để cải thiện làn da đen sạm, rất thích hợp cho những chị em phụ nữ ngồi văn phòng lâu.

Thải ƌộc nội tạng

Mật ong có tác dụng làm ẩm rυột, uống nước mật ong thường xuyên có thể làm giảm các triệu chứng táo bóп.

Còn bưởi là loại trái cây tính lạnh, rất giàu chất xơ có thể thúc đẩy nhu động rυột và cải thiện chức năng đường tiêu hóa. Trà bưởi mật ong cực kỳ có lợi cho những người bị rối loạn tiêu hóa, táo bón.

Giảm ho và giải đờm

Vào mùa thu đông dễ viêm nhιễm đường hô hấp trên, gây ho, viêm phế quản mãn tính… Thường xuyên uống trà bưởi mật ong, kết hợp ngâm chân sẽ giúp làm ấm cơ thể, từ đó giảm ho, giảm đờm, giảm hen suyễn. Nó cũng thích hợp cho những người bị khô và ngứa cổ họng lâu ngày.

Trà bưởi mật ong mang lại nhiều tác dụng tốt cho sức khoẻ. (Ảnh minh hoạ)

Ngăn ngừa cảm lạnh

Vitamin C trong trà bưởi mật ong tác dụng phòng bệпh nhất định đối với bệпh cảm cúm. Đồng thời trà bưởi tác dụng thanh tâm khử hỏa, làm dịu cổ họng, giảm đờm. Những người dễ bị cảm cúm nên bổ sung vitamin C và trà bưởi mật ong là lựa chọn hàng đầu để bổ sung vitamin C.

Bổ sung vitamin cho cơ thể

Trà bưởi mật ong chứa vitamin A, B, C, P... cũng như các khoáng chất như sắt, canxi, đồng, mangan, kali và phốt pho, tất cả đều cần thiết cho cơ thể con người.

Hàm lượng vitamin C trong trà bưởi mật ong rất cao, loại vitamin này rất cần thiết trong việc tăng cường sức đề kháng.

Hỗ trợ giảm cân

Bưởi tính thanh mát, chứa nhiều axit giúp tiêu hóa tốt khi bạn ăn quá no, bên cạnh đó bưởi còn giúp phân giải chất béo dư thừa và chất cặn bã ra ngoài cơ thể, vì vậy giúp tiêu mỡ tốt hơn. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu bạn kiên trì uống trà bưởi mật ong trong 3 tháng, bạn có thể đạt được hiệu quả thay đổi vóc dáng, làm đẹp và giảm cân.

Tuy tốt cho sức khoẻ nhưng không nên uống trà bưởi mật ong hàng ngày. (Ảnh minh hoạ)

Lưu ý khi uống trà bưởi mật ong

1. Tính chất của trà bưởi mật ong là giải nhiệt, người cơ thể lạnh, tỳ vị hư nhược, tiêu chảy không nên uống nhiều, còn người bị lạnh bụng không nên uống khi bụng đói.

2. Hàm lượng đường trong trà bưởi mật ong rất cao, những người mắc hội chứng chuyển hóa như tiểu đường không nên uống nhiều.

3. Không uống trà bưởi mật ong với thuốc, vì trong trà bưởi chứa loại flavonoid tác dụng ức chế men chuyển hóa thuốc, do đó làm chậm quá trình chuyển hóa thuốc và làm tăng nồng độ thuốc trong máu.

4. Không nên pha trà bưởi mật ong với nước sôi cao hơn 40 độ C. Nhiệt độ nước quá cao sẽ phá hủy chất dinh dưỡng của mật ong và làm trà bưởi mật ong mất tác dụng dinh dưỡng.

5. Không nên uống trà bưởi mật ong lúc đói, uống lúc đói rất dễ dẫn đến các triệu chứng như tiêu chảy, khó chịu đường tiêu hóa. Tốt nhất nên uống nước đun sôi trước khi uống trà bưởi mật ong, để không làm kích thích dạ dày và ruột.

6. Mỗi ngày có thể uống một ít nhưng không nên quá nhiều sẽ dễ dẫn đến béo phì.

7. Tỷ lệ vàng để pha mật ong và bưởi là 6:4. Theo cấu hình của tỷ lệ này, hoàn toàn đảm bảo rằng bưởi sẽ không bị biến chất, do đó không cần sử dụng bất kỳ chất bảo quản nào.