Tuyên Quang yêu cầu không để "khoảng trống thông tin", đổi mới mạnh công tác tuyên giáo trong kỷ nguyên số

Đó là một trong những yêu cầu được ông Trần Mạnh Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, diễn ra sáng 6/7.

Ông Trần Mạnh Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thùy Lê.

Không để bị động trên mặt trận tư tưởng

Trong 6 tháng đầu năm, ngành tuyên giáo và dân vận của tỉnh Tuyên Quang đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, từ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền nghị quyết của Đảng đến nắm bắt dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phong trào thi đua "Dân vận khéo".

Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục được củng cố, từng bước nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Công tác nắm bắt tình hình nhân dân được duy trì thường xuyên, góp phần xử lý nhiều vấn đề ngay từ cơ sở.

Ông Mai Đức Thông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thùy Lê.

Tuy nhiên, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng chỉ rõ nhiều tồn tại cần khắc phục. Một số địa phương vẫn chậm trong chế độ thông tin, báo cáo; chất lượng phân tích, tổng hợp chưa cao; việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Công tác định hướng tư tưởng ở một số nơi còn nặng về truyền đạt văn bản, chưa chú trọng chiều sâu.

"Công tác phát hiện, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay còn ít; chất lượng đấu tranh trên không gian mạng có lúc chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, một số cấp ủy chưa thực sự quyết liệt vào cuộc để giữ vững thế chủ động trên mặt trận tư tưởng", ông Trần Mạnh Lợi nhấn mạnh.

Chuyển đổi số phải đi vào từng khâu của công tác tuyên giáo

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức làm việc của toàn ngành, gắn với yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả".

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Quang.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu công tác tuyên truyền phải chuyển mạnh sang môi trường số, đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông, tận dụng hiệu quả nền tảng số để đưa thông tin chính thống đến người dân nhanh hơn, rộng hơn và hấp dẫn hơn.

"Phải chủ động cung cấp thông tin từ sớm, từ xa, quyết không để xảy ra 'khoảng trống thông tin' tạo cơ hội cho các thế lực thù địch lợi dụng", ông Trần Mạnh Lợi yêu cầu.

Cùng với đó, ngành tuyên giáo và dân vận cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra, khảo sát dư luận xã hội nhằm nâng cao năng lực dự báo, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Ông Nguyễn Lam Sơn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến. Ảnh: Thùy Lê.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, chủ động phát hiện sớm, xử lý kịp thời các thông tin xấu độc, trái chiều cả trong và ngoài tỉnh.

Đưa dân vận đến gần dân hơn

Đối với công tác dân vận, ông Trần Mạnh Lợi yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào có đạo.

Song song với việc nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, toàn ngành cần phát hiện và nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo", những cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân.

Cũng theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cần tiếp tục được kiện toàn, nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong giai đoạn chuyển đổi số.

Ông Trần Mạnh Lợi đề nghị toàn ngành phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2026 đã đề ra.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu về Chuyển đổi số và Phong trào Bình dân học vụ số năm 2026" đã trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.