Tuyên Quang: Xã Yên Cường tìm hiểu mô hình nuôi "con đặc sản" tại xã Minh Tân
05/05/2026 11:13 GMT +7
Nhằm tìm kiếm hướng đi mới trong phát triển kinh tế, đoàn công tác xã Yên Cường (Tuyên Quang) đã có buổi khảo sát, học tập kinh nghiệm thực tế tại các mô hình nuôi dúi, nuôi nhím và tự nhân giống cá tại xã Minh Tân.
Lãnh đạo xã Yên Cường (Tuyên Quang) học kinh nghiệm nuôi "con đặc sản"
Mới đây, đoàn công tác xã Yên Cường (Tuyên Quang) đã đến thăm và làm việc tại thôn Tân Sơn, xã Minh Tân.
Tại đây, đoàn đã trực tiếp đến thăm các hộ dân đang triển khai mô hình nuôi dúi và nuôi nhím.
Đây là những đối tượng vật nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao, nhưng lại khá "dễ tính" trong việc tận dụng các nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương như tre, nứa, ngô, khoai...
Theo đánh giá, các mô hình này hiện đang phát triển ổn định, không tốn quá nhiều diện tích nhưng lại mang về thu nhập khá, giúp người dân vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.
Hướng tới nhân rộng mô hình hiệu quả
Bên cạnh các mô hình chăn nuôi thú rừng, đoàn công tác đặc biệt quan tâm đến mô hình tự nhân giống cá tại hộ gia đình.
Việc chủ động được nguồn con giống tại chỗ không chỉ giúp các hộ nuôi giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu mà còn hạn chế được dịch bệnh từ bên ngoài, đảm bảo tỷ lệ sống cao. Đây được coi là "chìa khóa" để nâng cao hiệu quả kinh tế trong nuôi trồng thủy sản, đồng thời tạo ra nguồn cung ổn định cho các hộ dân lân cận.
Phát biểu tại buổi khảo sát, lãnh đạo xã Yên Cường đánh giá cao sự sáng tạo và mạnh dạn của người dân xã Minh Tân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Những kinh nghiệm thực tế từ Minh Tân sẽ là bài học quý giá để xã Yên Cường nghiên cứu, áp dụng và từng bước nhân rộng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương mình.
Lãnh đạo xã Minh Tân cho biết, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, xã mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương để cùng nhau thực hiện mục tiêu nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân.
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