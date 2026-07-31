Tuyên Quang được bố trí hơn 8.200 tỷ đồng thực hiện các chương trình phát triển giai đoạn 2026-2030

Ngày 30/7, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức cuộc họp về phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2026-2030 và năm 2026. Ông Đỗ Hùng Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chủ trì cuộc họp; cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Ông Đỗ Hùng Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thiên Long.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2026-2030, Tuyên Quang được giao kế hoạch vốn 2.230 tỷ đồng thực hiện Chương trình phát triển văn hóa và hơn 6.049 tỷ đồng để triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đây là nguồn lực quan trọng giúp địa phương đầu tư hạ tầng, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Trung Ngọc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thiên Long.

Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất nguyên tắc phân bổ vốn theo hướng tập trung cho cơ sở, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công.

Theo đó, cấp tỉnh sẽ trực tiếp quản lý và triển khai các công trình, dự án có quy mô lớn, mang tính liên vùng, có khả năng tạo sức lan tỏa đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với nguồn vốn phân bổ cho cấp xã, danh mục đầu tư sẽ được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế của từng địa phương, ưu tiên các công trình trọng điểm, cấp bách và những dự án có đủ điều kiện triển khai ngay nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Tập trung đầu tư nước sạch, đất sản xuất, y tế, giáo dục cho vùng khó khăn

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đức yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát tỷ lệ phân bổ nguồn vốn và danh mục các công trình, dự án dự kiến khởi công trong năm 2026 để sớm hoàn thiện phương án.

Giám đốc Sở Tài chính Phạm Kiều Vân phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thiên Long.

Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh, phương án phân bổ vốn giai đoạn 2026-2030 phải quán triệt nguyên tắc ưu tiên tối đa cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nguồn lực đầu tư cần tập trung giải quyết những nhu cầu thiết yếu nhất của người dân như nước sạch sinh hoạt, đất sản xuất, y tế, giáo dục và nhà ở, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, các địa phương phải kiên quyết tránh tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún hoặc lựa chọn những công trình dễ thực hiện nhưng hiệu quả thấp.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang, mục tiêu xuyên suốt của việc phân bổ nguồn vốn là xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn và hạ tầng văn hóa đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Việc sử dụng hiệu quả hơn 6.000 tỷ đồng từ các Chương trình mục tiêu quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Tuyên Quang.