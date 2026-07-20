Tuyên Quang: Tri ân người có công, vun đắp thế trận lòng dân nơi biên giới Sơn Vĩ

Sáng ngày 20/7, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sơn Vĩ cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun đã tổ chức lễ dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của xã.

Lãnh đạo xã Sơn Vĩ (Tuyên Quang) cùng cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun dâng hương tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ của xã. Ảnh: Hà Linh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng thời, khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tiếp nối các hoạt động tri ân, chiều cùng ngày, Trung tá Nguyễn Xuân Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho gia đình thân nhân liệt sĩ Sùng Mí Sò ở thôn Lùng Thàng và gia đình thân nhân liệt sĩ Là Mý Pó ở thôn Thèn Pả, xã Sơn Vĩ.

Những phần quà cùng lời thăm hỏi ân cần thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun đối với các gia đình có công với cách mạng.

Trung tá Nguyễn Xuân Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun cùng cán bộ đơn vị đến thăm hỏi và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ Sùng Mí Sò, thôn Lùng Thàng, xã Sơn Vĩ. Ảnh: Hà Linh.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun, công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo người có công với cách mạng luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần củng cố "thế trận lòng dân" vững chắc trên tuyến biên giới.

"Thời gian tới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ cây trồng, con giống cho thân nhân liệt sĩ và các hộ nghèo phát triển sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh", Trung tá Nguyễn Xuân Giang chia sẻ .

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun cùng các nhà hảo tâm chuẩn bị và trao tặng các phần quà trao tặng gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sơn Vĩ. Ảnh: Hà Linh.

Trước đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun đã phối hợp với đoàn thiện nguyện Hải Phòng và Câu lạc bộ Ăn chay Hà Nội tổ chức chương trình trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh thuộc chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng".

Ban tổ chức đã trao 65 suất quà gồm gạo, mì ăn liền, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập và tiền mặt, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Không chỉ trao tặng quà, đoàn thiện nguyện còn tổ chức nấu và phục vụ các bữa cơm chay miễn phí cho người dân cùng các em học sinh là con nuôi của đồn biên phòng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết tình quân - dân nơi biên cương.