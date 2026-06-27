Tuyên Quang: Thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội

Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Lý Thu.

Nhiều vấn đề về nông nghiệp, tài nguyên, môi trường được tháo gỡ tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Tuyên Quang khoá XX

Tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường và tiếp tục xem xét thảo luận các dự thảo nghị quyết và biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng.

Cụ thể, tại phiên chất vấn, đã có 4 lượt đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang đặt câu hỏi đối với Giám đốc các sở về những vấn đề thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống nhân dân, tập trung vào 3 nhóm lĩnh vực chính: Nông nghiệp và Môi trường; Công thương; Giáo dục và Đào tạo.

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Trần Thanh Thủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã chất vấn nội dung: Công tác tham mưu, quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thú y, phòng chống dịch bệnh động vật và bảo đảm thực hiện chính sách hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh; việc chậm chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi và bệnh viêm da nổi cục năm 2021 tại một số xã thuộc huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giàng (cũ).

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Lý Thu.

Trả lời nội dung này, ông Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang thừa nhận nguyên nhân khách quan do thời điểm trước hợp nhất, UBND huyện Quang Bình cũ chưa tổng hợp đủ số liệu và chưa bố trí đủ 20% nguồn lực địa phương, dẫn đến còn thiếu hơn 2 tỷ đồng.

Lãnh đạo ngành Nông nghiệp và Môi trường cam kết sẽ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh và quyết tâm giải quyết dứt điểm cho bà con ngay trong tháng 7-2026.

Ông Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang trả lời chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: Lý Thu.

Đại biểu Sền Văn Bắc, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chất vấn: Trách nhiệm trong công tác tham mưu, quản lý, đôn đốc thực hiện Đề án đóng cửa mỏ vàng sa khoáng do Công ty cổ phần khoáng sản Vitech Hà Giang thực hiện tại Làng Cào (thuộc thôn Kiều, thôn Cào xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tinh Hà Giang cũ, nay là xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang) chậm tiến độ; nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan và cam kết khắc phục trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Phạm Mạnh Duyệt đã thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân chủ quan do doanh nghiệp chưa tập trung đủ nguồn lực, máy móc và năng lực tài chính; cơ quan quản lý thiếu sâu sát trong đôn đốc.

Đồng thời, khẳng định sẽ đôn đốc, xử lý dứt điểm và phấn đấu hoàn thành việc đóng cửa mỏ theo đúng đề án ngay trong quý III-2026.

Đai biểu Hoàng Đức Tuyên, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chất vấn nội dung: Trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về phòng chống thiên tai, quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện và các giải pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu nêu ý kiến chất vấn tại Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Lý Thu.

Ông Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và ông Hoàng Anh Cương, Giám đốc Sở Công Thương đã giải trình làm rõ nhiều nội dung trọng tâm.

Theo đó, hai ngành đã phối hợp chặt chẽ để đánh giá nguyên nhân một cách khoa học, khách quan, từ đó chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch ứng phó, khắc phục kịp thời.

Trong thời gian tới, các giải pháp quyết liệt sẽ được triển khai đồng bộ; nâng cao năng lực cảnh báo và ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong dự báo; xây dựng bản đồ cảnh báo sạt lở và lắp đặt hệ thống trạm quan trắc tự động, giám sát an toàn hồ chứa.

Siết chặt quản lý vận hành, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý nhà nước; kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt quy trình vận hành liên hồ chứa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ động phương châm “bốn tại chỗ”, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân; tham mưu bố trí các nguồn vốn để đầu tư cho các công trình phòng chống thiên tai trọng điểm. Mục tiêu cao nhất là chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ an toàn cho các công trình và cuộc sống của nhân dân.

Ở lĩnh vực giáo dục, đại biểu Nguyễn Thanh Thủy, Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chất vấn: Trách nhiệm trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện việc bảo đảm thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định trên địa bàn tỉnh.

Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giải trình: Do giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh phải tập trung nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm nên kinh phí cho ngành còn hạn chế, dẫn đến thiếu phòng bộ môn.

Để khắc phục, ngành sẽ rà soát lại danh mục đầu tư theo thứ tự ưu tiên, đặc biệt là vùng sâu vùng xa; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa và phong trào tự làm đồ dùng dạy học của giáo viên để thích ứng linh hoạt với điều kiện thực tế.

Kết thúc phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính khẩn trương tham mưu cấp kinh phí hỗ trợ dịch bệnh năm 2021 cho nhân dân, hoàn thành trong quý III-2026; cương quyết buộc Công ty VITECH Hà Giang hoàn thành phục hồi môi trường mỏ vàng Làng Cào để bàn giao đất cho xã Hùng An quản lý đúng thời hạn.

Nâng cao trách nhiệm vận hành liên hồ chứa thủy điện, ứng dụng công nghệ số để đa dạng hóa hình thức cảnh báo lũ vùng hạ du; tổ chức diễn tập ứng phó khẩn cấp và xử lý nghiêm các chủ hồ vi phạm quy trình vận hành.

Ngành Giáo dục khẩn trương rà soát, ưu tiên nguồn lực trang thiết bị cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện cơ chế điều chuyển, dùng chung tài sản công để tránh lãng phí.

Giám đốc các sở, ngành phải cụ hóa lời hứa bằng kế hoạch, tiến độ cụ thể. HĐND tỉnh và cử tri sẽ giám sát chặt chẽ để các nội dung hứa tại nghị trường sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.

Thông qua 19 nghị quyết quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội

Cũng trong chương trình làm việc, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã tiếp tục xem xét, thảo luận các dự thảo nghị quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã xem xét, thảo luận và thông qua 19 Nghị quyết trong đó có 18 Nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, chế độ chính sách thuộc thẩm quyền và 1 Nghị quyết về chất vấn, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và các nhiệm vụ chính trị đề ra trong thời gian tới.

Một trong những nghị quyết được đông đảo đại biểu, cử tri và Nhân dân quan tâm đó là Quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách; mức hỗ trợ, phụ cấp kiêm nhiệm và khoán kinh phí hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã xem xét, thảo luận và thông qua 19 nghị quyết trong đó có 18 nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh... Ảnh: Lý Thu.

HĐND tỉnh Tuyên Quang đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời chi trả đúng quy định, công khai, minh bạch.

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu tổ chức giám sát và chủ động thông tin, tuyên truyền tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để tạo sự đồng thuận của cử tri và nhân dân.

HĐND tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để xem xét toàn diện 20 báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp.

Để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát tại kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu đổi mới trong xây dựng báo cáo theo hướng "Ngắn gọn - Thực chất - Trọng tâm", cần đánh giá nguyên nhân hạn chế gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; bám sát thực tiễn điều hành từ cấp tỉnh đến cấp xã; chấp hành thời hạn gửi báo cáo để đại biểu có đủ thời gian nghiên cứu.

Đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang cần quan tâm đến thảo luận tại kỳ họp, bảo đảm các nội dung có tính toàn diện, sâu sắc, gắn với các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, trong thời gian tới, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần đổi mới trong tổ chức hoạt động của cơ quan dân cử.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đã đề ra.