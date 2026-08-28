Tuyên Quang thông qua 11 nghị quyết quan trọng, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng 10,17%

Thông qua 11 nghị quyết quan trọng

Sáng 28/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ trì kỳ họp có các ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bà Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và bà Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Thanh Phúc.

Dự kỳ họp có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, các nội dung được đưa ra tại kỳ họp đều quan trọng, có tính chuyên môn sâu, liên quan trực tiếp đến quản lý ngân sách, tài chính, đầu tư, đất đai và phân bổ nguồn lực.

Các lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tham dự Kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Thanh Phúc.

Do đó, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các tờ trình, báo cáo thẩm tra, tập trung thảo luận, làm rõ tính pháp lý, tính khả thi của từng nội dung, bảo đảm các nghị quyết được ban hành đúng quy định, có tính thực tiễn và nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Sau khi xem xét các tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu đã thảo luận tại 3 tổ và biểu quyết thông qua 11 nghị quyết.

Các nhân sự chủ trì Kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Thanh Phúc.

Trong đó, đáng chú ý là nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 3 dự án trên địa bàn tỉnh; danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2026 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030.

HĐND tỉnh cũng thông qua các nghị quyết liên quan đến danh mục khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất; quy định nội dung chi và mức chi giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2026-2030.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc.

Một loạt nội dung về phân bổ nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cũng được quyết nghị, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Đặc biệt, HĐND tỉnh đã quy định nội dung, phương án lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực trên địa bàn.

Không để nghị quyết làm chậm tiến độ đầu tư công

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn khẳng định việc ban hành các nghị quyết lần này có ý nghĩa rất quan trọng, bởi nếu không kịp thời quyết nghị, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có thể bị ảnh hưởng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang đề nghị UBND tỉnh ngay sau khi nghị quyết được ban hành phải khẩn trương tổ chức triển khai, giao chi tiết kế hoạch vốn trung hạn cho từng chủ đầu tư, đơn vị thụ hưởng; đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân đối với các dự án đã hoàn thành.

Ông Phan Huy Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trình danh sách bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc.

Đối với các dự án khởi công mới, cần đẩy nhanh việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật và dự toán, bảo đảm đủ điều kiện bố trí vốn hằng năm, không để chậm trễ ở khâu chuẩn bị đầu tư.

Đối với việc lồng ghép các nguồn lực, UBND tỉnh được đề nghị sớm ban hành quy trình, hồ sơ, danh mục lồng ghép nguồn lực tài chính giữa các chương trình mục tiêu quốc gia với các nguồn vốn vay, vốn đóng góp hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy định.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương giao chi tiết kế hoạch vốn và phân bổ dự toán chi thường xuyên thực hiện các chương trình cho các ngành, địa phương theo đúng nghị quyết được thông qua.

Đối với nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương, các cơ quan, đơn vị và xã, phường cần chủ động lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, triển khai các hoạt động chuyên môn, tránh tình trạng chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

"Không chậm trễ để ảnh hưởng đến tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công", Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chi sai mục đích, sai đối tượng hoặc sử dụng nguồn lực không hiệu quả.

Kiện toàn nhân sự UBND tỉnh

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Tuyên Quang thực hiện công tác nhân sự theo quy định.

HĐND tỉnh Tuyên Quang miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phạm Mạnh Duyệt, Bí thư Đảng ủy xã Nà Hang, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, do đã chuyển công tác.

Đồng thời, HĐND tỉnh Tuyên Quang bầu ông Đỗ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, giữ chức Ủy viên UBND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn, thời gian tới Tuyên Quang đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, với mức tăng trưởng 10,17%, đồng thời tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách, giảm nghèo và nâng cao thu nhập bình quân đầu người.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua.

Mục tiêu là đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phấn đấu hoàn thành, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.