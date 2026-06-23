Tuyên Quang: Tạm dừng lưu thông qua cầu treo Vĩnh Hảo để đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện
23/06/2026 15:48 GMT +7
Sáng 23/6, cầu treo Vĩnh Hảo tại thôn Thọ Quang, xã Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra sự cố đứt dây treo, khiến một phần mặt cầu bị nghiêng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông qua khu vực.
Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 23/6, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 22C-303.26 lưu thông qua cầu treo Vĩnh Hảo, thuộc thôn Thọ Quang, xã Vĩnh Tuy, đã làm đứt dây cầu treo, khiến một phần mặt cầu bị nghiêng, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Vĩnh Tuy đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.
Lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn, cắm biển cảnh báo, bố trí người trực bảo vệ 24/24 giờ và tổ chức phân luồng giao thông nhằm ngăn ngừa nguy cơ tai nạn.
Theo UBND xã Vĩnh Tuy, cùng với việc bảo đảm an toàn tại hiện trường, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lập hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân có liên quan.
Đồng thời, UBND xã yêu cầu các cá nhân gây ra sự cố thuê đơn vị thi công khẩn trương triển khai sửa chữa, khắc phục hư hỏng, bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật để đưa công trình trở lại hoạt động.
Thời gian hoàn thành việc khắc phục trước ngày 26/6/2026.
Để bảo đảm an toàn trong thời gian sửa chữa, UBND xã Vĩnh Tuy đề nghị người dân tuyệt đối không đi bộ hoặc điều khiển bất kỳ phương tiện nào qua cầu treo Vĩnh Hảo; không tự ý vượt qua hàng rào chắn, biển cảnh báo hoặc khu vực đang được lực lượng chức năng bảo vệ.
Người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn các tuyến đường thay thế trong thời gian cầu tạm dừng khai thác để phục vụ công tác khắc phục sự cố.
UBND xã Vĩnh Tuy mong nhận được sự phối hợp của Nhân dân trong việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn, đồng thời sẽ tiếp tục cập nhật thông tin ngay sau khi việc sửa chữa hoàn thành và cây cầu đủ điều kiện đưa vào sử dụng trở lại.