Tuyên Quang: Tạm dừng lưu thông qua cầu treo Vĩnh Hảo để đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện

Sự cố đứt dây treo khiến một phần mặt cầu Vĩnh Hảo (xã Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên Quang) bị nghiêng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Ảnh: Vĩnh Tuy Tôi Yêu.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 23/6, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 22C-303.26 lưu thông qua cầu treo Vĩnh Hảo, thuộc thôn Thọ Quang, xã Vĩnh Tuy, đã làm đứt dây cầu treo, khiến một phần mặt cầu bị nghiêng, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Vĩnh Tuy đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn, cắm biển cảnh báo, bố trí người trực bảo vệ 24/24 giờ và tổ chức phân luồng giao thông nhằm ngăn ngừa nguy cơ tai nạn.

Công tác khắc phục hư hỏng cầu treo Vĩnh Hảo đang được triển khai khẩn trương, dự kiến hoàn thành trước ngày 26/6 để sớm bảo đảm giao thông cho người dân. Ảnh: Vĩnh Tuy Tôi Yêu.

Theo UBND xã Vĩnh Tuy, cùng với việc bảo đảm an toàn tại hiện trường, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lập hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân có liên quan.

Đồng thời, UBND xã yêu cầu các cá nhân gây ra sự cố thuê đơn vị thi công khẩn trương triển khai sửa chữa, khắc phục hư hỏng, bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật để đưa công trình trở lại hoạt động.

Thời gian hoàn thành việc khắc phục trước ngày 26/6/2026.

Lực lượng chức năng tiến hành rào chắn, cắm biển cảnh báo và tổ chức trực gác 24/24 giờ tại khu vực cầu treo Vĩnh Hảo sau khi xảy ra sự cố. Ảnh: Vĩnh Tuy Tôi Yêu.

Để bảo đảm an toàn trong thời gian sửa chữa, UBND xã Vĩnh Tuy đề nghị người dân tuyệt đối không đi bộ hoặc điều khiển bất kỳ phương tiện nào qua cầu treo Vĩnh Hảo; không tự ý vượt qua hàng rào chắn, biển cảnh báo hoặc khu vực đang được lực lượng chức năng bảo vệ.

Người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn các tuyến đường thay thế trong thời gian cầu tạm dừng khai thác để phục vụ công tác khắc phục sự cố.

UBND xã Vĩnh Tuy mong nhận được sự phối hợp của Nhân dân trong việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn, đồng thời sẽ tiếp tục cập nhật thông tin ngay sau khi việc sửa chữa hoàn thành và cây cầu đủ điều kiện đưa vào sử dụng trở lại.