Tuyên Quang: Tạm dừng đón khách tham quan tại "Mỏm đá sống ảo" Mã Pì Lèng

UBND xã Đồng Văn thông báo tạm dừng đón khách tham quan tại "Mỏm đá sống ảo" Mã Pì Lèng. Ảnh: Mùa Xuân.

Tạm dừng đón khách tham quan tại "Mỏm đá sống ảo" Mã Pì Lèng

Theo đó, UBND xã Đồng Văn vừa ban hành văn bản số 171/TB-UBND về việc tạm dừng đón khách tham quan khu vực “Mỏm đá sống ảo”, thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

Thời gian từ ngày 01/7/2026 cho đến khi có thông báo mới.

Theo UBND xã Đồng Văn, việc tạm dừng hoạt động nhằm phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đồng thời, hoàn thiện các điều kiện bảo đảm an toàn cho du khách khi đến tham quan, trải nghiệm tại điểm du lịch này.

Đây cũng là giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ cảnh quan và nâng cao chất lượng phục vụ tại một trong những điểm check-in thu hút đông du khách trên tuyến du lịch đỉnh đèo Mã Pì Lèng.

Trong thời gian thi công, chính quyền địa phương đề nghị người dân và du khách không di chuyển, tham quan hoặc tiếp cận khu vực đang được cải tạo để bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lữ hành cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan được yêu cầu nghiêm túc thực hiện; trường hợp cố tình vi phạm và để xảy ra sự cố sẽ phải tự chịu trách nhiệm theo quy định.

Mỏm đá tử thần trên cao nguyên đá Đồng Văn luôn thu hút đông đảo du khác trong nước và quốc tế tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Mùa Xuân.

UBND xã Đồng Văn mong muốn nhận được sự chia sẻ, phối hợp của các đơn vị lữ hành, người dân và du khách trong thời gian tạm dừng để công tác nâng cấp được triển khai thuận lợi.

Sau khi hoàn thành việc sửa chữa, bổ sung các hạng mục hạ tầng và các điều kiện bảo đảm an toàn, địa phương sẽ có thông báo chính thức về thời điểm mở cửa trở lại phục vụ khách tham quan.

Mỏm đá tử thần được hình thành từ một khối đá lớn rơi xuống từ sườn núi cao, trải qua nhiều năm phong hóa mà tạo nên dáng vẻ cheo leo, độc đáo như hiện nay.

Nhờ vị trí đặc biệt cùng cảnh quan hùng vĩ, nơi đây đã trở thành điểm dừng chân không thể bỏ lỡ đối với du khách khi khám phá vẻ đẹp hoang sơ nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc.