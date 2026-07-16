Tuyên Quang quyết tâm tăng trưởng 2 con số sau chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Tuyên Quang sau hợp nhất: Không gian phát triển rộng hơn nhưng nhiều "điểm nghẽn" cần tháo gỡ

Chiều 15/7, tại trụ sở HĐND - UBND xã Vị Xuyên, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng "hai con số", giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các nghị quyết quan trọng của Trung ương.

Đoàn công tác có sự tham dự của nhiều lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: Hồng Hạnh.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, Tuyên Quang trở thành tỉnh miền núi, biên giới có quy mô lớn của vùng Trung du và miền núi phía Bắc với diện tích gần 13.800km², gồm 124 xã, phường, trong đó có 17 xã biên giới và hơn 277km đường biên giới quốc gia.

Địa phương đã hoàn thành việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tinh giản 13 đầu mối cơ quan cấp sở, 92 đầu mối trực thuộc, điều động 158 cán bộ cấp tỉnh tăng cường cho cơ sở và phân cấp 722 nhiệm vụ cho cấp xã.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thanh Phúc.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP ước tăng 7,72%, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 46.907 tỷ đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,25%; thu ngân sách đạt 4.264,8 tỷ đồng; lượng khách du lịch vượt 2,09 triệu lượt.

Đáng chú ý, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện khi chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025 xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố.

Tuyên Quang cũng đã hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng một trục động lực, hai cực tăng trưởng, ba vùng kinh tế, bốn hành lang phát triển và năm trụ cột phát triển, tạo nền tảng cho việc huy động các nguồn lực sau hợp nhất.



Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Phúc.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều khó khăn đang cản trở tốc độ phát triển. Hạ tầng giao thông liên vùng, logistics, cửa khẩu và hạ tầng số chưa đáp ứng yêu cầu; quy mô kinh tế còn nhỏ; chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều; địa hình chia cắt khiến chi phí đầu tư lớn trong khi nguồn lực còn hạn chế.

Tỉnh kiến nghị Chính phủ quan tâm đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, cơ chế đặc thù cho khu vực biên giới, chuyển đổi số và các chính sách tạo động lực khai thác hiệu quả dư địa phát triển sau hợp nhất.

Muốn tăng trưởng hai con số phải hành động quyết liệt hơn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận những kết quả mà Tuyên Quang đạt được trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Hồng Hạnh.

Theo Thủ tướng, mức tăng trưởng GRDP 7,72% là kết quả đáng ghi nhận đối với một tỉnh miền núi vừa hoàn thành hợp nhất địa giới hành chính. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng 10,17% trong năm 2026 sẽ là thách thức rất lớn nếu địa phương không có các giải pháp mạnh mẽ hơn.

Thủ tướng chỉ rõ, tiến độ giải ngân đầu tư công của tỉnh hiện vẫn còn thấp, xếp 20/34 tỉnh, thành phố; thu hút đầu tư nước ngoài còn hạn chế; năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã chưa đồng đều; tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao.

"Tỉnh bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ; rà soát, cập nhật phải xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, từng lĩnh vực, từng quý; xây dựng lộ trình và giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần thường xuyên kiểm điểm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, lấy hiệu quả công việc làm căn cứ đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Tuyên Quang phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch năm 2026, bởi đây không chỉ là động lực thúc đẩy tăng trưởng mà còn là căn cứ quan trọng để Trung ương xem xét phân bổ vốn trong các giai đoạn tiếp theo.

Ưu tiên phát triển hạ tầng, kinh tế rừng và chuyển đổi số

Một trong những yêu cầu được Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là việc rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, đầu tư hạ tầng đồng bộ để thu hút doanh nghiệp, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài.

Song song với đó, tỉnh cần phát huy lợi thế về kinh tế lâm nghiệp, kinh tế dưới tán rừng, đẩy mạnh liên kết vùng, hoàn thiện quy hoạch nông thôn và khai thác hiệu quả không gian phát triển mới sau hợp nhất.

Về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thủ tướng yêu cầu địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển mới.

Đối với bộ máy chính quyền, Thủ tướng khẳng định Trung ương không có chủ trương tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên diện rộng, đồng thời yêu cầu tỉnh chủ động rà soát nhu cầu biên chế trong 4-5 năm tới, đặc biệt bảo đảm đủ giáo viên theo tinh thần "có trường phải có giáo viên".

Đồng ý chủ trương đầu tư cao tốc Tuyên Quang - Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy

Đáng chú ý, tại buổi làm việc, Thủ tướng đồng ý về chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Tuyên Quang - Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy quy mô 4 làn xe.

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối vùng, thúc đẩy giao thương khu vực biên giới và mở rộng không gian phát triển của tỉnh sau hợp nhất.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, địa phương cần tiếp tục rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện thủ tục và sớm triển khai thực hiện.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng và các bộ, ngành Trung ương; khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo, khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình hành động với tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền", quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, khai thác hiệu quả tiềm năng sau hợp nhất và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.