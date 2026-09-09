Tuyên Quang: Nông dân Hùng Đức được tiếp sức phát triển chăn nuôi gà

Hội Nông dân Tuyên Quang trao gà giống cho hội viên, nông dân

Ngày 8/9/2026, trong khuôn khổ chương trình Eco Fair, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã trao gói hỗ trợ cho Tổ hội Nông dân nghề nghiệp nuôi gà thôn Khánh Xuân, xã Hùng Đức.

Hoạt động được triển khai thực hiện theo chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang và Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI).

Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang trao gói hỗ trợ cho Tổ hội Nông dân nghề nghiệp nuôi gà thôn Khánh Xuân, xã Hùng Đức. Ảnh: Hội Nông dân Tuyên Quang.

Gói hỗ trợ có tổng trị giá 30 triệu đồng, gồm 500 con gà giống, 500kg thức ăn chăn nuôi và 1 máy ép cám.

Đây là những vật tư, thiết bị thiết thực đối với hoạt động chăn nuôi, góp phần giúp các thành viên Tổ hội giảm chi phí đầu vào, đồng thời chủ động hơn trong quá trình sản xuất.

Đặc biệt, máy ép cám giúp các hộ có thêm điều kiện chủ động nguồn thức ăn chăn nuôi, tận dụng nguyên liệu phù hợp, qua đó góp phần giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế của mô hình.

Tạo động lực để nông dân phát triển sản xuất

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn tạo thêm động lực để các hộ dân tham gia Tổ hội Nông dân nghề nghiệp tăng cường liên kết trong sản xuất.

Việc hỗ trợ gà giống, máy móc là động lực để hội viên nông dân mạnh dạn đầu tư, tăng cường liên kết và từng bước nâng cao thu nhập từ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hội Nông dân Tuyên Quang.

Thông qua hoạt động của Tổ hội, các thành viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh và tổ chức sản xuất, từng bước hướng tới xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn, hiệu quả.

Trong bối cảnh chi phí đầu vào luôn là một trong những yếu tố tác động lớn đến hiệu quả chăn nuôi, việc hỗ trợ trực tiếp con giống, thức ăn và thiết bị sản xuất được kỳ vọng sẽ giúp các hộ giảm bớt áp lực ban đầu, có thêm điều kiện duy trì và phát triển đàn gà.

Nguồn lực hỗ trợ cũng góp phần khuyến khích nông dân chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hướng tới chăn nuôi an toàn, bền vững

Theo định hướng của chương trình, việc hỗ trợ Tổ hội Nông dân nghề nghiệp nuôi gà thôn Khánh Xuân không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trước mắt mà còn hướng đến phương thức sản xuất an toàn, bền vững và thân thiện với môi trường.

Khi người dân chủ động được một phần nguồn thức ăn, giảm chi phí sản xuất và áp dụng tốt hơn các quy trình chăn nuôi, giá trị kinh tế của mô hình có thêm điều kiện được nâng lên.

Việc hình thành và phát triển các Tổ hội Nông dân nghề nghiệp cũng tạo môi trường để hội viên liên kết với nhau trong sản xuất, từng bước nâng cao năng lực tổ chức sản xuất và khả năng tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ.

Qua đó, vai trò của Hội Nông dân trong việc kết nối nguồn lực, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tiếp tục được phát huy.

Từ những hỗ trợ cụ thể về con giống, thức ăn và máy móc, nông dân thôn Khánh Xuân có thêm điều kiện để phát triển mô hình chăn nuôi. Quan trọng hơn, đây là động lực để hội viên mạnh dạn đầu tư, tăng cường liên kết và từng bước nâng cao thu nhập từ sản xuất nông nghiệp.