Tuyên Quang sở hữu lợi thế hiếm có sau hợp nhất

Ngày 17/7, tại Trung tâm Hội nghị xã Na Hang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Tọa đàm "Liên kết, hợp tác phát triển du lịch Hà Nội - Tuyên Quang năm 2026", thu hút sự tham gia của lãnh đạo hai sở, đại diện các địa phương, hiệp hội du lịch, hơn 60 doanh nghiệp lữ hành cùng các cơ quan báo chí.

Chương trình là hoạt động cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia cùng trao đổi giải pháp phát triển sản phẩm, kết nối tour tuyến và mở rộng thị trường khách.

Ông Nguyễn Trung Ngọc - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi tọa đàm liên kết hợp tác phát triển du lịch Hà Nội - Tuyên Quang năm 2026. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Trung Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, đoàn Famtrip với hơn 60 doanh nghiệp lữ hành đến khảo sát lần này không chỉ là chuyến trải nghiệm thực tế mà còn mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giữa địa phương với cộng đồng doanh nghiệp du lịch.

Theo ông Nguyễn Trung Ngọc, sau khi hợp nhất tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, địa phương đang sở hữu không gian phát triển du lịch quy mô lớn với hệ thống tài nguyên đa dạng, tạo lợi thế cạnh tranh nổi bật trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Tọa đàm liên kết hợp tác phát triển du lịch Hà Nội - Tuyên Quang năm 2026. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Nổi bật là Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình với hồ sinh thái rộng lớn và rừng nguyên sinh; Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn; Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào; Hoàng Su Phì; cột cờ Lũng Cú; đèo Mã Pì Lèng; dinh Vua Mèo; phố cổ Đồng Văn; sông Nho Quế cùng hệ thống hang động, thác nước và hàng trăm lễ hội truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Mông, Pà Thẻn, Nùng, Lô Lô...

"Tuyên Quang hôm nay không chỉ là vùng đất cách mạng mà còn hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển du lịch sinh thái, du lịch lịch sử, du lịch địa chất, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Đây là lợi thế mà không nhiều địa phương có được", ông Nguyễn Trung Ngọc nhấn mạnh.

Muốn phát triển du lịch phải biến tài nguyên thành sản phẩm

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, lợi thế về tài nguyên sẽ chưa thể tạo ra giá trị nếu không có sự tham gia của doanh nghiệp và thị trường.

Đại biểu tham gia ý kiến tại buổi tọa đàm liên kết hợp tác phát triển du lịch Hà Nội - Tuyên Quang năm 2026. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

"Muốn biến tiềm năng thành nguồn lực phát triển thì phải có doanh nghiệp. Muốn biến cảnh đẹp thành giá trị kinh tế thì phải có tour tuyến. Muốn biến điểm đến thành thương hiệu thì phải có thị trường. Và muốn thị trường biết đến thì phải làm tốt công tác xúc tiến, quảng bá", ông Nguyễn Trung Ngọc khẳng định.

Ông cho rằng, chương trình Famtrip là cơ hội để các doanh nghiệp trực tiếp khảo sát tài nguyên, đánh giá khả năng khai thác, kết nối dịch vụ và xây dựng các sản phẩm mới, góp phần đưa nhiều đoàn khách đến với Tuyên Quang trong thời gian tới.

Xây dựng thương hiệu "Tuyên Quang - miền di sản, sinh thái và bản sắc"

Lãnh đạo ngành du lịch Tuyên Quang cho biết, địa phương sẽ không quảng bá riêng lẻ từng điểm đến mà xây dựng thương hiệu chung "Tuyên Quang - miền di sản, sinh thái và bản sắc", tạo hình ảnh thống nhất trên thị trường.

Con đường hạnh phúc trên đèo Mã Pì Lèng. Ảnh: Thiên Long.

Song song với đó là phát triển các tuyến du lịch liên hoàn như Tân Trào - Na Hang - Lâm Bình; Na Hang - Đồng Văn; Đồng Văn - Mèo Vạc - Hoàng Su Phì; Lâm Bình - Bắc Mê - Đồng Văn; Tân Trào - Thành Tuyên - Na Hang... nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách từ 3-5 ngày, tăng mức chi tiêu và nâng cao hiệu quả khai thác du lịch.

Địa phương cũng ưu tiên phát triển các sản phẩm có chiều sâu như chèo kayak, trekking, leo núi, dù lượn, khám phá hang động, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa dân tộc, làng nghề truyền thống, ẩm thực bản địa, mùa hoa, mùa lúa, mùa nước và các lễ hội đặc sắc.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Một trong những định hướng quan trọng được tỉnh xác định là xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh thông qua ứng dụng QR Code, bản đồ số, thuyết minh tự động, đặt dịch vụ trực tuyến, thanh toán không tiền mặt và khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) trong quảng bá điểm đến.

Bên cạnh đó, Tuyên Quang sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện, minh bạch về giá cả, coi đây là yếu tố giữ chân du khách và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Khẳng định doanh nghiệp là trung tâm của phát triển du lịch, ông Nguyễn Trung Ngọc cho biết tỉnh luôn sẵn sàng lắng nghe các đề xuất về đầu tư hạ tầng, hoàn thiện dịch vụ, phát triển sản phẩm và cơ chế hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động lâu dài.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, đổi mới xúc tiến quảng bá, mở rộng liên kết vùng, phát triển thị trường quốc tế, chuẩn hóa nguồn nhân lực và bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững.

Kết thúc bài phát biểu, ông Nguyễn Trung Ngọc bày tỏ kỳ vọng sau chương trình Famtrip sẽ có thêm nhiều hợp đồng hợp tác được ký kết, nhiều tour tuyến mới được hình thành và ngày càng nhiều du khách lựa chọn Tuyên Quang là điểm đến.

"Người làm du lịch không chỉ bán một hành trình mà còn kể một câu chuyện. Tuyên Quang hôm nay có một câu chuyện rất đặc biệt để kể, đó là câu chuyện về miền đất hội tụ giữa lịch sử hào hùng, thiên nhiên kỳ vĩ và bản sắc văn hóa của hơn 20 dân tộc anh em", ông Nguyễn Trung Ngọc chia sẻ.