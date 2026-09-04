Tuyên Quang: Kiên Đài chuẩn bị tổ chức "Phiên chợ quê – Chợ số", đưa nông sản lên không gian số

Kiên Đài: Kết hợp chợ quê truyền thống với "chợ số"

Ngày 4/9, tại Nhà văn hóa thôn Bản Vả, UBND xã Kiên Đài (tỉnh Tuyên Quang) họp triển khai kế hoạch tổ chức "Phiên chợ quê - Chợ số Kiên Đài" điểm tại thôn Bản Vả. Dự kiến phiên chợ sẽ diễn ra trong hai ngày (11 và 12/9/2026).

Không chỉ là nơi mua bán, "Phiên chợ quê – Chợ số Kiên Đài" được kỳ vọng trở thành không gian quảng bá nông sản, sản phẩm đặc trưng và văn hóa địa phương, đồng thời mở thêm kênh tiếp cận thị trường trên môi trường số cho người dân.



Các đại biểu dự cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức "Phiên chợ quê – Chợ số Kiên Đài". Ảnh: Hoàng Chinh.

Điểm đáng chú ý là phiên chợ không chỉ dừng ở hoạt động mua bán, giới thiệu sản phẩm theo hình thức truyền thống mà được định hướng kết hợp với "chợ số", qua đó từng bước đưa sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng của địa phương tiếp cận phương thức quảng bá, tiêu thụ hiện đại.

Dự kiến, tối 11/9 sẽ diễn ra chương trình văn nghệ, trình diễn trang phục. Sáng 12/9 là hoạt động chính của phiên chợ quê kết hợp chợ số, với các gian hàng giới thiệu, quảng bá nông sản, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm sâm bố chính.

Ông Bùi Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiên Đài chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hoàng Chinh.

Đặc biệt, không gian phiên chợ sẽ bố trí điểm check-in với hoa sâm bố chính, tạo thêm điểm nhấn để người dân và du khách trải nghiệm, chụp ảnh và tìm hiểu về sản phẩm, cây trồng có tiềm năng của địa phương.

Chiều cùng ngày sẽ diễn ra hoạt động giao lưu bóng đá nữ, góp phần tạo không khí sôi nổi, tăng tính kết nối cộng đồng cho phiên chợ.

Theo kế hoạch, sau phiên chợ điểm tại thôn Bản Vả, mô hình sẽ được tổ chức định kỳ hằng tháng từ tháng 9 đến tháng 12/2026, từng bước tạo thành một hoạt động quảng bá sản phẩm, văn hóa và hình ảnh Kiên Đài.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức "Phiên chợ quê – Chợ số Kiên Đài". Ảnh: Hoàng Chinh.

Chọn sản phẩm tiêu biểu, bảo đảm chất lượng

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi về công tác chuẩn bị gian hàng, lựa chọn sản phẩm, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, quảng bá và bảo đảm an ninh trật tự.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND xã Kiên Đài Bùi Mạnh Hùng yêu cầu Trung tâm Dịch vụ công chủ trì tham mưu, phối hợp chuẩn bị chương trình, các gian hàng và hoạt động chợ số.

Ông Bùi Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiên Đài kết luận cuộc họp. Ảnh: Hoàng Chinh.

Phòng Kinh tế được giao rà soát, lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu để giới thiệu tại phiên chợ; đồng thời hướng dẫn các hộ sản xuất bảo đảm chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm.

Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và người dân tích cực tham gia.

Lực lượng Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trong thời gian diễn ra các hoạt động.

Ông Bùi Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Kiên Đài tặng cây trà hoa vàng cho các thôn để trồng thử nghiệm. Ảnh: Hoàng Chinh.

Đối với các thôn, xã yêu cầu chủ động rà soát sản phẩm, hộ sản xuất có nhu cầu tham gia, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

Riêng thôn Bản Vả - nơi tổ chức phiên chợ điểm - tập trung hoàn thiện không gian chợ, khu trưng bày sản phẩm, điểm check-in hoa sâm và các khu vực phục vụ hoạt động trải nghiệm.

Việc tổ chức "Phiên chợ quê – Chợ số" được kỳ vọng không chỉ tạo thêm không gian giao lưu văn hóa, mua bán nông sản mà còn mở ra hướng quảng bá mới cho sản phẩm địa phương.

Thông qua việc kết hợp giữa chợ truyền thống và phương thức quảng bá trên môi trường số, các sản phẩm của người dân có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng ngoài địa bàn, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Kiên Đài nghiên cứu thêm những cây trồng có tiềm năng

Ngay sau cuộc họp, Chủ tịch UBND xã Kiên Đài Bùi Mạnh Hùng đã tặng cây trà hoa vàng cho các thôn để trồng thử nghiệm.

Các thôn được yêu cầu theo dõi quá trình sinh trưởng, đánh giá khả năng thích nghi của cây trà hoa vàng với điều kiện địa phương, từ đó có cơ sở nghiên cứu, định hướng phát triển thêm những loại cây trồng có tiềm năng.

Động thái này cho thấy Kiên Đài đang từng bước tìm kiếm, thử nghiệm những hướng đi mới trong phát triển sản xuất nông nghiệp, gắn sản phẩm với quảng bá, thị trường và xây dựng sinh kế cho người dân.

Trong thời gian tới, cùng với việc duy trì "Phiên chợ quê – Chợ số", địa phương sẽ tiếp tục rà soát các sản phẩm, cây trồng có lợi thế để từng bước hình thành những sản phẩm đặc trưng, có khả năng xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị trên thị trường.