Tuyên Quang: Kiểm tra vận hành mô hình chính quyền 2 cấp tại xã biên giới Sơn Vĩ

Làm việc với đoàn có ông Nguyễn Huy Sắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Vĩ cùng đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Trước đó, đoàn công tác đã khảo sát thực tế một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn; kiểm tra hoạt động tại Cửa khẩu song phương Săm Pun (Việt Nam) - Điền Bồng (Trung Quốc); kiểm tra cơ sở vật chất Ban CHQS xã, công tác giải phóng mặt bằng xây dựng trụ sở; đồng thời rà soát hồ sơ, sổ sách liên quan.

Đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh Tuyên Quang kiểm tra tại Cửa khẩu song phương Săm Pun (Việt Nam) - Điền Bồng (Trung Quốc). Ảnh: Hà Linh.

Theo báo cáo, sau khi sáp nhập các xã Xín Cái, Thượng Phùng và Sơn Vĩ, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Xã Sơn Vĩ có diện tích hơn 110 km², gồm 51 thôn với gần 20.000 nhân khẩu thuộc 11 dân tộc; có 20 thôn giáp biên giới, đường biên dài trên 41 km với 107 cột mốc quốc giới, giữ vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn gần 50%.

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc với xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Hà Linh.

Đảng bộ xã có 65 tổ chức đảng trực thuộc với 730 đảng viên. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; từ khi vận hành mô hình mới, xã đã tiếp nhận hơn 5.100 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt trên 99%, hồ sơ trực tuyến và số hóa đạt trên 99%; 100% cán bộ sử dụng chữ ký số trong xử lý công việc.

Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững; tuần tra, bảo vệ biên giới, cột mốc được duy trì thường xuyên; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, an ninh trật tự ổn định.

Ông Nguyễn Huy Sắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang phát biểu ý kiến, kiến nghị với đoàn công tác. Ảnh: Hà Linh.

Tại buổi làm việc, xã Sơn Vĩ nêu một số khó khăn sau sáp nhập như địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, một số thôn vùng sâu còn yếu sóng internet; thiếu cán bộ chuyên môn về công nghệ thông tin, đất đai và đầu tư công. Địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng số, giao thông và bổ sung nhân lực chuyên môn.

Toàn cảnh buổi kiểm tra vận hành chính quyền 2 cấp ở xã biên giới Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Hà Linh.

Phát biểu kết luận, Đại tá Nguyễn Minh Khôi đề nghị xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy sau sáp nhập; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng, an ninh biên giới và quan tâm đời sống nhân dân. Đồng thời, phối hợp với đoàn công tác hoàn thiện các nội dung kiểm tra theo kế hoạch.