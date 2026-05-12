Tuyên Quang: Khởi công công trình cấp nước sinh hoạt cho học sinh vùng cao Yên Minh
12/05/2026 15:02 GMT +7
Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực I - Yên Minh (Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang) vừa phối hợp với UBND xã Yên Minh cùng các đơn vị tài trợ tổ chức khởi công công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn xã Yên Minh.
Yên Minh là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, địa hình núi đá hiểm trở, thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt trong mùa khô. Nhiều năm qua, việc đảm bảo nguồn nước phục vụ dạy và học luôn là bài toán nan giải đối với các nhà trường trên địa bàn.
Trước thực tế đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực I - Yên Minh (Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang) đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các trường học khảo sát, tìm kiếm nguồn nước phù hợp; đồng thời kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn xã Yên Minh.
Công trình có tổng kinh phí 408 triệu đồng, do Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường Bình Trị Đông, phường Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) cùng một số doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh tài trợ. Theo kế hoạch, công trình sẽ được thi công trong khoảng một tháng và hoàn thành trước ngày 11/6.
Sau khi đưa vào sử dụng, hệ thống bể chứa dung tích 50m³ sẽ cung cấp nguồn nước sinh hoạt ổn định cho hơn 1.300 giáo viên, học sinh của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Minh, Trường Tiểu học Hữu Vinh và Trường THCS Hữu Vinh.
Không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe cho học sinh vùng cao, công trình còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang với nhân dân địa phương trong công tác dân vận, chung tay vì cộng đồng.
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