Tuyên Quang khẩn trương quy tập 69 hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 685

5 mộ tập thể được xác định tại các mỏm E2, E3, E4 và E5

Theo Công văn của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang, địa phương đang tập trung triển khai các nhiệm vụ nhằm bảo đảm tiến độ “Chiến dịch 500 ngày đêm”, trong đó trọng tâm là tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 685, xã Thanh Thủy.

Trước đó, ngày 13/8/2026, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị thu thập, cung cấp thông tin, tư liệu lịch sử phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án quy tập 5 mộ tập thể với 69 hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại Điểm cao 685, xã Thanh Thủy. Ảnh: VL.

Từ thông tin do các nhân chứng, trong đó có những cựu chiến binh từng chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên cung cấp, cơ quan chức năng tiếp tục khảo sát, xác minh thực địa.

Trong hai ngày 3 và 4/9/2026, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã kiểm tra, nắm tình hình tại Điểm cao 685 và thống nhất chủ trương theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Sau khi mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 5 vị trí có hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ đạo tỉnh xác định đây là 5 mộ tập thể, với tổng số 69 hài cốt liệt sĩ.

Di vật của liệt sĩ được tìm thấy tại chiến trường Vị Xuyên. Ảnh: VL.

Theo tài liệu của Ban Chỉ đạo tỉnh, các vị trí hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại nhiều khu vực trên Điểm cao 685.

Cụ thể, tại đỉnh mỏm E2 là một mộ tập thể của một khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm, Đại đội 16, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, với 6 hài cốt liệt sĩ.

Tại sườn Đông mỏm E3, lực lượng chức năng xác định một mộ tập thể của Tiểu đội Cối 60, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, với 12 hài cốt liệt sĩ.

Tại sườn Đông mỏm E4 là một mộ tập thể của Trung đội 1, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, được xác định có 15 hài cốt liệt sĩ.

Tại đỉnh mỏm E5, một mộ tập thể của khẩu đội ĐKZ-82, Đại đội 14, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, được xác định có 6 hài cốt liệt sĩ.

Đáng chú ý, tại sườn Đông mỏm E5, lực lượng chức năng xác định một mộ tập thể của Trung đội 1 và 3 khẩu đại liên, Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, với 30 hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, tổng số hài cốt liệt sĩ được xác định tại 5 vị trí là 69.

Khẩn trương xây dựng phương án quy tập

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương chỉ đạo xây dựng phương án tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ, đặc biệt là các mộ tập thể tại Điểm cao 685.

Việc quy tập phải được thực hiện đúng quy định, chặt chẽ, an toàn và đúng quy trình, đồng thời triển khai trong thời gian sớm nhất.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu triển khai quy trình thu thập, xử lý, thẩm định hồ sơ liệt sĩ và mộ liệt sĩ tập thể trong thời gian tiếp theo nếu phát hiện thêm thông tin, vị trí mới.

Cơ quan quân sự cũng được giao tham mưu các giải pháp đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ; tổ chức lấy mẫu, bảo quản và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định.

Tiếp tục rà soát hồ sơ, thông tin về liệt sĩ

Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm trên thực địa, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, khai thác các nguồn hồ sơ, tài liệu và danh sách liệt sĩ để phục vụ đối chiếu, xác minh, bổ sung thông tin.

Sở Nội vụ được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, tài liệu, danh sách liệt sĩ và các nguồn tư liệu thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, hướng dẫn UBND các xã, phường rà soát, cung cấp những hồ sơ, tài liệu đang được lưu trữ tại địa phương có liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

Sở Y tế có nhiệm vụ chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tiếp nhận và bảo quản tạm thời các mẫu hài cốt liệt sĩ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao trước khi chuyển cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Kêu gọi người dân tiếp tục cung cấp thông tin

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ và mộ liệt sĩ.

Các tổ thu thập, khảo sát, xác minh thông tin tại địa phương được yêu cầu rà soát lại các thông tin trước đây, đồng thời tiếp nhận, kiểm tra những thông tin mới do cấp trên và nhân dân cung cấp để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Riêng UBND xã Thanh Thủy được yêu cầu khẩn trương chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 685, bảo đảm an toàn và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang đồng thời đề nghị công tác thông tin, tuyên truyền về “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đặc biệt là kết quả tìm kiếm, quy tập tại Điểm cao 685, phải bảo đảm rộng rãi, chính xác, kịp thời và thống nhất về số liệu.

Việc triển khai quy tập 69 hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 685 không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện trách nhiệm tri ân đối với những người đã hy sinh trong chiến tranh. Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quá trình tìm kiếm, quy tập được thực hiện an toàn, đúng quy định.