Tuyên Quang: Hơn 2,7 tỷ đồng từ các dự án Plan góp phần nâng cao đời sống người dân vùng cao Pà Vầy Sủ

Nguồn vốn từ các dự án Plan ở Tuyên Quang nâng cao đời sống người dân Pà Vầy Sủ

Trong năm tài chính FY26 (từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026), Ban Quản lý Dự án Plan xã Pà Vầy Sủ (Tuyên Quang) phối hợp với Tổ chức Plan International Việt Nam triển khai hơn 50 hoạt động với tổng kinh phí trên 2,72 tỷ đồng.

Các chương trình tập trung vào tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ quyền trẻ em, chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường, giáo dục giới tính toàn diện, thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn và hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số.

Ban Quản lý Dự án Plan xã Pà Vầy Sủ tổ chức Hội nghị tổng kết năm tài chính năm 2026. Ảnh: Thạch Ca.

Điểm nhấn của năm là Dự án "Tiến về phía trước" với tổng kinh phí hơn 1,82 tỷ đồng, triển khai 23 hoạt động thiết thực. Dự án đã hỗ trợ địa phương đánh giá mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu, xây dựng kế hoạch ứng phó cấp xã, củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân, học sinh.

Đáng chú ý, công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh mương dài 4,5km tại thôn Táo Hạ đã bảo đảm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất cho 60 hộ dân, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác, cải thiện sinh kế của người dân. Cùng với đó, nhiều hạng mục tại các trường học như mái che, bếp ăn bán trú, bồn chứa nước cũng được đầu tư, giúp cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh vùng cao.

Khánh thành công trình mái che nhà thiếu nhi – không gian mới dành cho thiếu nhi xã Pà Vầy Sủ. Ảnh: Thạch Ca.

Bên cạnh đó, dự án "Trẻ em gái, phụ nữ trẻ và thanh niên Việt Nam là những động lực tích cực thúc đẩy sự thay đổi trong việc thực hiện quyền của họ đối với tương lai xanh và bền vững" đã triển khai hơn 25 hoạt động với tổng kinh phí trên 830 triệu đồng.

Thông qua các lớp tập huấn, hoạt động tham vấn học đường, chăm sóc sức khỏe tâm thần, giáo dục giới tính toàn diện, hướng nghiệp, STEM và quản lý tài chính cá nhân, năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, thanh thiếu niên được nâng cao rõ rệt. Các mô hình như Hội đồng trẻ em, nhóm COC và câu lạc bộ cha mẹ tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo môi trường để trẻ em được bày tỏ ý kiến, tham gia vào các vấn đề của cộng đồng và phát triển toàn diện.

Đối với công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, dự án đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông, tập huấn, tư vấn trực tiếp cho các gia đình có nguy cơ, góp phần từng bước thay đổi nhận thức của phụ huynh và thanh thiếu niên, hạn chế những hủ tục còn tồn tại ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đánh giá hiệu quả các chương trình, bà Vương Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Quản lý Dự án Plan xã Pà Vầy Sủ cho biết, các dự án của Plan International Việt Nam không chỉ mang đến nguồn lực đầu tư mà còn tạo sự chuyển biến về nhận thức, cách làm của cán bộ, người dân và trẻ em.

"Theo định hướng lấy cộng đồng làm trung tâm, người dân được tham gia từ khâu lập kế hoạch, triển khai đến giám sát các hoạt động. Điều này giúp nâng cao tính chủ động, bảo đảm hiệu quả và tính bền vững sau khi dự án kết thúc. Nhiều công trình và mô hình đã mang lại lợi ích thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn", bà Hương nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo UBND xã Pà Vầy Sủ, địa phương mong muốn thời gian tới Tổ chức Plan International Việt Nam tiếp tục đồng hành, mở rộng các chương trình bảo trợ trẻ em, hỗ trợ phát triển sinh kế, đầu tư cơ sở vật chất trường học, nước sạch, vệ sinh môi trường và các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua đó, tạo thêm cơ hội để trẻ em và người dân vùng cao được tiếp cận các điều kiện phát triển toàn diện, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.