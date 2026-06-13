Tuyên Quang dự kiến giảm hơn 1.900 thôn, tổ dân phố sau sáp nhập

Ngày 12/6, Ban Chỉ đạo sắp xếp thôn, tổ dân phố tổ chức phiên họp lần thứ 2. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh phiên họp nhằm đánh giá toàn diện kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp thôn, tổ dân phố của tỉnh. Từ đó, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đánh giá cao tinh thần vào cuộc trách nhiệm, quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc quán triệt, triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Đồng thời, khẳng định, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân và hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Ngọc Hưng.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh, quá trình hợp nhất thôn không chỉ đơn thuần là việc sắp xếp về mặt địa giới hành chính hay giảm số lượng đầu mối một cách cơ học, mà phải được xem xét toàn diện trên tất cả các khía cạnh về quy mô dân số, điều kiện địa lý, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, đời sống kinh tế - xã hội.

Mục tiêu cao nhất là sau khi sắp xếp, thôn mới phải thực sự ổn định, tạo không gian phát triển mới; phát huy được lợi thế, tiềm năng của từng địa bàn, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, phát triển bền vững và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo Báo cáo tại phiên họp, căn cứ Quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ và Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 24/5/2026 của Ban Chỉ đạo, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Công tác tuyên truyền được thực hiện tích cực, Nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương.

Về sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thời điểm ngày 01/5/2026, toàn tỉnh có 1.156 người hoạt động không chuyên trách.

Đến nay, đã giải quyết 1.137 trường hợp, đạt trên 98%. Trong đó, 994 trường hợp được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP; 67 trường hợp được tiếp nhận làm công chức; 21 trường hợp ký hợp đồng lao động; 55 trường hợp được bố trí công tác tại thôn, tổ dân phố. Hiện còn 19 trường hợp đang tiếp tục được hướng dẫn, hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn Phát biểu tại phiên họp.

Về phương án sắp xếp, trên cơ sở rà soát, toàn tỉnh dự kiến sắp xếp 3.802 thôn, tổ dân phố còn 1.890 thôn, tổ dân phố (1.730 thôn, 160 tổ dân phố), giảm 1.912 thôn, tổ dân phố (tương đương 50,29%) so với hiện nay.

Trong đó, 1.697 thôn, tổ dân phố đã đạt tiêu chuẩn (chiếm 89,79%); 193 thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn (chiếm 10,21%).

Tuyên Quang dự kiến giảm hơn 1.900 thôn, tổ dân phố sau sáp nhập. Ảnh: Mùa Xuân.

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo tập trung làm rõ việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ; phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố; việc bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở gắn với các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định; các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc phát biểu thảo luận. Ảnh: Ngọc Hưng.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đề nghị các cấp, các ngành, các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và đồng thuận trong Nhân dân.

Các địa phương tiếp tục rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, người hoạt động không chuyên trách theo đúng quy định.

Đồng thời, quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác tư tưởng để tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung phát biểu thảo luận. Ảnh: Ngọc Hưng.

Ban Chỉ đạo thống nhất tiếp tục rà soát các thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn để xây dựng phương án sắp xếp phù hợp; đối với những thôn, tổ dân phố đã đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn có điều kiện hợp nhất nhằm mở rộng quy mô, tạo không gian phát triển mới thì tiếp tục nghiên cứu, xem xét thực hiện.

Việc sắp xếp phải bám sát các nguyên tắc, tiêu chí đã đề ra, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tinh gọn bộ máy với các yếu tố về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện địa lý và sự gắn kết cộng đồng dân cư.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường thời gian xuống cơ sở, trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Các xã, phường cần đặc biệt quan tâm rà soát, lựa chọn đội ngũ cán bộ có năng lực, uy tín, trách nhiệm, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để bố trí giữ các chức danh ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp.

Trưởng Ban tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Trần Mạnh Lợi phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Ngọc Hưng.

Đối với các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh khẩn trương hoàn thiện các quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động ở thôn, tổ dân phố theo hướng phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, tạo động lực để đội ngũ cán bộ cơ sở yên tâm công tác, gắn bó với địa phương.

Quá trình sắp xếp phải giải quyết đồng bộ với sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, sắp xếp tổ chức đảng, đoàn thể.

Về phương án sắp xếp người hoạt động không chuyên trách và những người hoạt động khác ở thôn, tổ dân phố, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang yêu cầu thực hiện trên tinh thần khách quan, công bằng, lựa chọn những người thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, phải bảo đảm giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với các trường hợp nghỉ công tác theo quy định, góp phần ổn định tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở sau sắp xếp.

