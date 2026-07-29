Tuyên Quang: Công an xã Phú Lương phạt 12,5 triệu đồng người đăng bình luận kỳ thị dân tộc trên Facebook

Thừa nhận hành vi, tự giác gỡ bỏ nội dung vi phạm

Theo Công an xã Phú Lương (tỉnh Tuyên Quang), qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 20/7/2026, đơn vị đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tuyên Quang xác minh, làm rõ một trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm người khác và mang tính kỳ thị dân tộc.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định người vi phạm là H.V.D (SN 1991, trú tại xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang).

Người vi phạm là H.V.D (SN 1991, trú tại xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang) làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an xã Phú Lương.

Làm việc với cơ quan công an, H.V.D đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, bày tỏ sự hối lỗi và tự nguyện gỡ bỏ các bình luận có nội dung xúc phạm, miệt thị và kỳ thị dân tộc trên mạng xã hội.

Theo người vi phạm, do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên đã đăng tải những bình luận thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người khác và tác động tiêu cực đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 95 và khoản 3 Điều 4 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, Trưởng Công an xã Phú Lương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.V.D số tiền 12,5 triệu đồng.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, người vi phạm buộc phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm trên Facebook và ký cam kết không tái phạm.

Công an xã Phú Lương khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm

Theo Công an xã Phú Lương, mạng xã hội là không gian để kết nối, trao đổi và chia sẻ thông tin, nhưng không phải nơi để xúc phạm, vu khống, kỳ thị dân tộc, tôn giáo hay kích động thù hằn giữa các cá nhân, cộng đồng.

Cơ quan công an nhấn mạnh, mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, Công an xã Phú Lương khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, kiểm soát nội dung bình luận, chia sẻ thông tin có trách nhiệm; tuyệt đối không đăng tải hoặc phát tán các nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, kỳ thị dân tộc, tôn giáo hoặc kích động chia rẽ.

Bên cạnh đó, khi phát hiện các tài khoản có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng, người dân cần lưu giữ thông tin và thông báo cho cơ quan công an để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.

Lực lượng công an khẳng định, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên không gian mạng không chỉ góp phần bảo đảm an ninh, trật tự mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng môi trường số văn minh, an toàn và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.