210 cán bộ Hội Nông dân Tuyên Quang học tập Nghị quyết Đại hội IX

Từ ngày 25 đến 28/8, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức 3 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các hội nghị được tổ chức tại các xã Phú Lương, Bắc Quang và Nà Hang, với tổng số 210 đại biểu tham dự.

Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức 3 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

Thành phần tham dự gồm các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở; chi hội trưởng, chi hội phó Chi hội Nông dân.

Đây là lực lượng trực tiếp triển khai công tác Hội, tuyên truyền, vận động và tổ chức các phong trào nông dân tại cơ sở. Vì vậy, việc quán triệt đầy đủ các nội dung của Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa chủ trương, nhiệm vụ của Hội vào thực tiễn.

Làm rõ những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Tại các hội nghị, đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thành phần tham dự hội nghị học tập, quán triệt gồm các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở; chi hội trưởng, chi hội phó Chi hội Nông dân. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

Cùng với đó, các đại biểu được nghiên cứu Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa IX (sửa đổi, bổ sung); Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và các chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề của Trung ương Hội, Hội Nông dân tỉnh.

Nội dung học tập được gắn với yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới.

Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang chú trọng phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và đẩy mạnh các mô hình Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp.

Đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân

Thông qua các hội nghị, cán bộ Hội có điều kiện trao đổi, thảo luận và liên hệ nội dung Nghị quyết với thực tiễn công tác Hội, phong trào nông dân tại địa phương.

Qua đó, từng cán bộ Hội xác định rõ hơn trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện, từng bước cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết thành những chương trình, hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở.

Việc tổ chức 3 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ Hội các cấp.

Qua đó, Hội Nông dân các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tập hợp, vận động nông dân; phát huy vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng kinh tế nông thôn và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.