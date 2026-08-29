Tuyên Quang: 210 cán bộ Hội Nông dân được quán triệt Nghị quyết Đại hội IX
29/08/2026 09:48 GMT +7
Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức 3 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
210 cán bộ Hội Nông dân Tuyên Quang học tập Nghị quyết Đại hội IX
Từ ngày 25 đến 28/8, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức 3 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Các hội nghị được tổ chức tại các xã Phú Lương, Bắc Quang và Nà Hang, với tổng số 210 đại biểu tham dự.
Thành phần tham dự gồm các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở; chi hội trưởng, chi hội phó Chi hội Nông dân.
Đây là lực lượng trực tiếp triển khai công tác Hội, tuyên truyền, vận động và tổ chức các phong trào nông dân tại cơ sở. Vì vậy, việc quán triệt đầy đủ các nội dung của Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa chủ trương, nhiệm vụ của Hội vào thực tiễn.
Làm rõ những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX
Tại các hội nghị, đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Cùng với đó, các đại biểu được nghiên cứu Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa IX (sửa đổi, bổ sung); Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và các chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề của Trung ương Hội, Hội Nông dân tỉnh.
Nội dung học tập được gắn với yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới.
Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang chú trọng phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và đẩy mạnh các mô hình Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp.
Đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân
Thông qua các hội nghị, cán bộ Hội có điều kiện trao đổi, thảo luận và liên hệ nội dung Nghị quyết với thực tiễn công tác Hội, phong trào nông dân tại địa phương.
Qua đó, từng cán bộ Hội xác định rõ hơn trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện, từng bước cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết thành những chương trình, hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở.
Việc tổ chức 3 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ Hội các cấp.
Qua đó, Hội Nông dân các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tập hợp, vận động nông dân; phát huy vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng kinh tế nông thôn và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Hội Nông dân Tuyên Quang kết nối tín dụng xanh, mở cơ hội tiếp cận vốn cho nông nghiệp tuần hoàn
Ngày 24/7, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tham dự Hội thảo "Đào tạo và kết nối tín dụng xanh cho sáng kiến nông nghiệp bền vững và tuần hoàn" trong khuôn khổ Chương trình Phát triển nông nghiệp sinh thái (Eco-Fair WBs). Chương trình hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp xanh, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn tài chính phục vụ phát triển sản xuất bền vững.
Hội Nông dân Tuyên Quang lan tỏa nghĩa tình với chuỗi hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Những việc làm giàu tính nhân văn không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trong cộng đồng.
Hội Nông dân Tuyên Quang "bắt tay" viện nghiên cứu, mở thêm cơ hội cho nông dân tiếp cận khoa học, phát triển OCOP
Việc Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang ký kết chương trình phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam không chỉ mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật mà còn tạo thêm cơ hội để nông dân tiếp cận công nghệ mới, nâng cao giá trị nông sản, phát triển sản phẩm OCOP và tăng thu nhập theo hướng bền vững.