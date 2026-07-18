Tuyên Quang: 100 nông dân xã Hòa An được tập huấn sản xuất nông nghiệp hữu cơ

100 hội viên nông dân Hòa An tham gia lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất

Trước yêu cầu chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang hướng an toàn, hữu cơ và thân thiện với môi trường, việc nâng cao kiến thức, kỹ thuật cho nông dân đang trở thành yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển nông nghiệp bền vững.

Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hội Nông dân xã Hòa An tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Ảnh: Hội Nông dân xã Hòa An.

Mới đây, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hội Nông dân xã Hòa An tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền kỹ thuật sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp bền vững.

Tham gia lớp tập huấn có 100 hội viên nông dân, thành viên các hợp tác xã, tổ hợp tác và chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp trên địa bàn xã Hòa An.

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Ảnh: Hội Nông dân xã Hòa An.

Tại hội nghị, các học viên được phổ biến nhiều nội dung gắn với thực tiễn sản xuất như kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; các giải pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; hướng dẫn sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng kỹ thuật, an toàn và hiệu quả.

Thông qua hoạt động tập huấn, hội viên nông dân được nâng cao nhận thức về sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn và bền vững. Ảnh: Hội Nông dân xã Hòa An.

Bên cạnh đó, các hội viên nông dân đã được hướng dẫn ứng dụng các chế phẩm sinh học trong xử lý môi trường chăn nuôi, cải tạo đất, giảm ô nhiễm và từng bước thay thế các loại hóa chất trong quá trình sản xuất. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng giúp giảm chi phí đầu vào, bảo vệ sức khỏe người sản xuất, đồng thời nâng cao chất lượng nông sản.

Theo Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang, thông qua hoạt động tập huấn, hội viên nông dân không chỉ được cập nhật những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới mà còn nâng cao nhận thức về sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn và bền vững.

100 hội viên tham gia lớp tập huấn là các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp, thành viên Hợp tác xã, Tổ hợp tác, các Chi tổ Hội Nông dân nghề nghiệp trên địa bàn xã Hòa An. Ảnh: Hội Nông dân xã Hòa An.

Việc áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các chế phẩm sinh học sẽ góp phần bảo vệ môi trường, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân.

Lớp tập huấn cũng là hoạt động thiết thực của các cấp Hội Nông dân nhằm đồng hành cùng hội viên trong quá trình chuyển đổi phương thức sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nền nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.