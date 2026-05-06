Tuyên Quang: 100 nông dân Bắc Quang được "cầm tay chỉ việc" biến rác thải thành phân bón hữu cơ

Nông dân Bắc Quang (Tuyên Quang) được "cầm tay chỉ việc" biến rác thải thành phân bón hữu cơ

Nằm trong nỗ lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững, lớp tập huấn thu hút sự tham gia của 100 hội viên. Đây đều là những nông dân đang trực tiếp sản xuất, gắn bó với đồng ruộng và chuồng trại chăn nuôi trên địa bàn xã Bắc Quang.

Tại hội nghị, cán bộ Hội đã phổ biến cho bà con những kiến thức nền tảng về nguyên nhân gây phát thải khí nhà kính, cũng như tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường đối với đời sống và năng suất cây trồng, vật nuôi. Qua đó, khơi dậy và nâng cao ý thức tự giác của mỗi hộ gia đình trong việc phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý phụ phẩm nông nghiệp tại nguồn.

Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hội Nông dân xã Bắc Quang tổ chức lớp tập huấn chuyên đề về phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt và phụ phẩm nông nghiệp thành phân hữu cơ. Ảnh: Nông dân Bắc Quang.

Điểm nhấn thu hút sự quan tâm lớn nhất của bà con nông dân chính là phần hướng dẫn thực hành "cầm tay chỉ việc". Thay vì chỉ học lý thuyết, lớp tập huấn đã mang đến những giải pháp kỹ thuật thiết thực, chi phí thấp và rất dễ áp dụng vào điều kiện thực tế của từng hộ, bao gồm:

Kỹ thuật ủ phân hữu cơ: Tận dụng tối đa phụ phẩm cây trồng, rác thải sinh hoạt hữu cơ.

Xử lý đồng ruộng: Kỹ thuật xử lý gốc rạ tại ruộng sau thu hoạch, chống ngộ độc hữu cơ cho vụ sau.

Lớp tập huấn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân phân loại, xử lý rác thải thành phân bón hữu cơ tại nguồn năm 2026 thu hút 100 hội viên nông dân tham gia. Ảnh: Nông dân Bắc Quang.

Chăn nuôi sinh học: Hướng dẫn cách lên men thức ăn chăn nuôi; xây dựng mô hình chăn nuôi trên đệm lót sinh học giúp khử mùi hôi chuồng trại.

Mô hình kinh tế tuần hoàn: Kỹ thuật nuôi trùn quế, nuôi sâu canxi (ruồi lính đen) để phân hủy rác hữu cơ, tạo nguồn thức ăn giàu đạm cho gia cầm, thủy sản.

Lớp tập huấn diễn ra sôi nổi, các học viên được trực tiếp thao tác thực hành, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm và được giải đáp cặn kẽ những vướng mắc thường gặp trong quá trình sản xuất.

Việc trang bị kiến thức xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn không chỉ giúp nông dân xã Bắc Quang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, bảo vệ môi trường sống khu vực nông thôn mà còn giải quyết bài toán kinh tế. Tận dụng tốt nguồn phụ phẩm sẽ giúp bà con giảm thiểu đáng kể chi phí mua phân bón hóa học và thức ăn chăn nuôi công nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập.

Đây được xem là bước đệm quan trọng để địa phương tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường, góp phần hoàn thành các tiêu chí và xây dựng thành công nông thôn mới trên địa bàn xã Bắc Quang.