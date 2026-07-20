Tuổi Tuất muốn đổi vận, hãy trồng ngay loại cây này

Tuổi Tuất hợp với cây gì?

Lựa chọn cây cảnh phong thủy cho người tuổi Tuất không chỉ giúp hóa giải những tiêu cực, phát huy ưu điểm mà còn góp phần mang đến sự thịnh vượng, hanh thông trong sự nghiệp của gia chủ.

Mỗi người tuổi Tuất sinh vào những năm khác nhau thì phù hợp với những loại cây xanh phong thủy khác nhau. Phong thủy Tâm An cho biết, để chọn cây phong thủy tuổi Tuất, bạn có thể dựa vào ngũ hành để xác định màu sắc cây cảnh phù hợp với bản mệnh của mỗi người. Dưới đây là một số cây cảnh trang trí trong nhà, bàn văn phòng, bàn làm việc cho người tuổi Bính Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất.

Cây phong thủy cho tuổi Mậu Tuất (1958)

Người sinh năm Mậu Tuất là những người sinh năm 1958, thuộc mệnh Mộc. Theo ngũ hành tương sinh tương khắc, người mệnh Mộc sẽ hợp nhất những màu thuộc hành Thủy và hành Mộc là xanh nước biển, xám và đen. Để chọn cây hợp với tuổi này thì phải chọn màu xanh lục tượng trưng cho mệnh Mộc.

Lựa chọn cây cảnh phong thủy cho người tuổi Tuất không chỉ giúp hóa giải những tiêu cực, phát huy ưu điểm mà còn góp phần mang đến sự thịnh vượng, hanh thông trong sự nghiệp của gia chủ.

Một số loại cây phong thủy hợp với tuổi Mậu Tuất phải kể đến là cây ngũ gia bì, cây vạn niên thanh, cây ngọc bích, cây vạn niên tùng, cây trường sinh, cây kim ngân…

Ngoài ra, người tuổi Tuất cũng nên lưu ý không chọn cây cảnh màu trắng thuộc hành Kim vì Kim khắc Mộc theo ngũ hành. Các cây liên quan đến mệnh Hỏa với các sắc hồng, cam, tím, đỏ sẽ gây sẽ gây cản trở, gây bất lợi cho công việc và cuộc sống của người mệnh Mộc.

Cây phong thủy cho tuổi Canh Tuất (1970)

Người sinh năm Canh Tuất là những người sinh năm 1970, thuộc mệnh Kim. Theo ngũ hành tương sinh thì người tuổi Canh Tuất sẽ hợp với màu vàng, nâu đất và màu trắng. Đặc biệt màu nâu thuộc hành Thổ, phù hợp với người tuổi Tuất vì Thổ sinh Kim.

Một số loại cây phong thủy hợp với tuổi Canh Tuất là cây lan ý, cây ngọc ngân, cây lan chi, cây bạch mã hoàng tử…

Trồng những loại cây này sẽ giúp người tuổi Canh Tuất thu hút được nhiều năng lượng tích cực, mang lại sự êm ấm, tình cảm gia đình hòa thuận.

Một số loại cây phong thủy hợp với tuổi Canh Tuất là cây lan ý, cây ngọc ngân, cây lan chi, cây bạch mã hoàng tử…

Người tuổi Canh Tuất cũng nên tránh chọn những loại cây có màu đỏ, cam, xanh dương, đen thuộc Hỏa và Thủy vì chúng có ảnh hưởng không tốt đến vận mệnh của người sinh năm này.

Cây phong thủy cho tuổi Nhâm Tuất (1982)

Cũng theo phong thủy Tâm An, những người sinh năm Nhâm Tuất là những người sinh năm 1982, thuộc mệnh Thủy. Theo ngũ hành tương hợp với nhau, màu sắc tương sinh với cặp mệnh Thủy là trắng, xanh lam và đen.

Đặc biệt là màu trắng thuộc mệnh Kim. Nó sẽ mang lại may mắn cho những người mệnh Thủy vì Kim sinh Thủy. Những loại cây phong thủy phù hợp cho người tuổi Nhâm Tuất là cây lan chi, cây cung điện vàng, cây tùng la hán, cây kim tiền, cây lưỡi hổ, cây tùng bồng lai.

Trồng những cây này giúp người tuổi Canh Tuất gặp nhiều thuận lợi về tiền bạc, công việc và thành công trong cuộc sống. Ngoài ra, người tuổi Nhâm Tuất không nên trồng cây có màu vàng, nâu.

Những loại cây phong thủy phù hợp cho người tuổi Nhâm Tuất là cây lan chi, cây cung điện vàng, cây tùng la hán, cây kim tiền, cây lưỡi hổ, cây tùng bồng lai.

Vì đây là những màu thuộc cặp hành Thổ, mà Thổ khắc Thủy, nếu trồng sẽ khiến cho người tuổi Nhâm Tuất bị cản trở công danh.

Cây phong thủy cho tuổi Giáp Tuất (1994)

Người sinh năm Giáp Tuất là người sinh năm 1994 thuộc mệnh Hỏa. Theo ngũ hành tương sinh tương khắc, người mệnh Hỏa thích hợp với những cây cảnh có màu đỏ, hồng, cam, tím giúp họ tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống.

Những loại cây phong thủy phù hợp cho người tuổi Giáp Tuất là cây vạn lộc, cây bạch mã hoàng tử, cây kim tiền, cây phú quý…

Những loại cây này sẽ mang lại may mắn, phước lành dồi dào. Ngoài ra, người tuổi Giáp Tuất và mệnh Hỏa nên tránh chọn cây có màu đen, xám, xanh lam, trắng thuộc mệnh Thủy vì Thủy khắc Hỏa.

Cây phong thủy cho tuổi Bính Tuất (2006)

Người tuổi Bính Tuất sinh năm 2006, thuộc Thổ. Theo ngũ hành, Hỏa sinh Thổ nên các màu như đỏ, hồng, cam, tím đều thuộc Hỏa, còn màu nâu, vàng thuộc Thổ là những màu phù hợp với người tuổi Giáp Tuất. Trồng những cây này giúp cho tuổi Bính Tuất mang thịnh vượng, may mắn.

Những loại cây phong thủy phù hợp cho người tuổi Bính Tuất là cây lan hồ điệp, cây vạn niên thanh, cây phong lộc, cây ngọc ngân, cây lưỡi hổ, cây lan quân tử… sẽ giúp thu hút tài lộc tiền tài, phát triển sự nghiệp.

Những loại cây phong thủy phù hợp cho người tuổi Bính Tuất là cây lan hồ điệp, cây vạn niên thanh, cây phong lộc, cây ngọc ngân, cây lưỡi hổ, cây lan quân tử… sẽ giúp thu hút tài lộc tiền tài, phát triển sự nghiệp.

Ngoài ra, người tuổi Bính Tuất không nên trồng, mua những loại cây có liên quan đến mệnh Mộc và mệnh Kim. Hoặc các cây có màu sắc tương khắc là xanh dương, nếu không sẽ bị thất thoát tiền bạc.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.