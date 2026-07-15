Tuổi trẻ Khâu Vai ra quân Chiến dịch hè: Chung sức đổ bê tông, "thay áo mới" cho đường quê Quán Xí
15/07/2026 16:42 GMT +7
Sáng 15/7, Ban Chấp hành Đoàn xã Khâu Vai (tỉnh Tuyên Quang) đã chính thức khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 bằng một công trình mang ý nghĩa thiết thực: Bê tông hóa tuyến đường giao thông nội thôn tại Quán Xí. Sự kiện thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân địa phương cùng xắn tay áo tham gia.
Tuổi trẻ Khâu Vai làm đường nông thôn mới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026
Ngay sau lễ phát động ngắn gọn và tràn đầy khí thế, màu áo xanh tình nguyện của các bạn trẻ Đoàn xã Khâu Vai đã hòa cùng bà con nhân dân thôn Quán Xí, hăng hái bắt tay ngay vào việc san gạt mặt bằng, trộn vữa và đổ bê tông. Không khí lao động diễn ra vô cùng khẩn trương, rộn ràng tiếng nói cười trên khắp đường làng, ngõ xóm.
Được biết, tuyến đường đang được thi công có tổng chiều dài gần 700m, mặt đường rộng 2,5m. Đây là trục giao thông có vai trò thiết thực đối với đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con.
Nhiều người dân phấn khởi chia sẻ, sau khi hoàn thiện, đoạn đường bê tông khang trang này sẽ chấm dứt cảnh lầy lội, trơn trượt vào mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại và vận chuyển nông sản, hàng hóa.
Qua đó, công trình trực tiếp góp phần cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tạo đà thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển và nâng cao chất lượng sống cho người dân bản địa.
Lan tỏa sức mạnh cộng đồng nhờ kết nối của EM DIA TV
Để hiện thực hóa tuyến đường khang trang này, bên cạnh ngày công lao động của tuổi trẻ và người dân địa phương, không thể không nhắc đến sự chung tay, tiếp sức từ các nguồn lực xã hội hóa.
Toàn bộ xi măng, cát sỏi và vật liệu xây dựng phục vụ cho công trình đã được các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tài trợ. Nguồn lực quý báu này được huy động thông qua cầu nối là kênh Youtube EM DIA TV.
Sự đồng hành, sẻ chia kịp thời của các cá nhân, tập thể yêu thương đồng bào đã tiếp thêm động lực to lớn, giúp địa phương gỡ khó về mặt kinh phí, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội và hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới.
Với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Khâu Vai đã và đang khẳng định vai trò tiên phong, dám nghĩ dám làm trong các hoạt động hướng về cộng đồng.
Công trình đường giao thông tại thôn Quán Xí không chỉ mang lại giá trị hiện hữu về mặt hạ tầng, mà còn là minh chứng sinh động cho tình làng nghĩa xóm, sự chung sức đồng lòng giữa chính quyền, tuổi trẻ, nhân dân và các nhà hảo tâm.
Những giọt mồ hôi rơi xuống ngày hè của các bạn đoàn viên thanh niên đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phong trào thanh niên tình nguyện, chung tay xây dựng quê hương Khâu Vai ngày càng khởi sắc, giàu đẹp.
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