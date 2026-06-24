Tuổi trẻ Công an xã Bảo Thắng: Chung tay giúp dân thu hoạch ngô, vun đắp thế trận lòng dân
24/06/2026 16:12 GMT +7
Không chỉ giữ gìn bình yên cho thôn bản, tuổi trẻ Công an xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) còn xung kích xuống đồng ruộng, chung tay giúp người dân thu hoạch ngô. Giữa mùa vàng no ấm, những hành động thiết thực ấy đang góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an gần dân, trọng dân và vì nhân dân phục vụ.
Xuống đồng cùng dân giữa mùa vàng bội thu
Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” với phương châm hành động “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, Chi đoàn Công an xã Bảo Thắng phối hợp với Chi hội Phụ nữ Công an xã tổ chức hoạt động tình nguyện hỗ trợ nhân dân thôn Đồng Tâm thu hoạch ngô.
Những ngày tháng 6, cánh đồng ngô ở Đồng Tâm bước vào vụ thu hoạch. Những bắp ngô vàng óng báo hiệu một mùa vụ bội thu. Tuy nhiên, niềm vui được mùa cũng đi kèm nỗi lo thiếu nhân lực thu hoạch của nhiều hộ dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu lao động.
Thấu hiểu những vất vả của bà con, các cán bộ, chiến sĩ trẻ Công an xã Bảo Thắng đã có mặt tại đồng ruộng để chung tay hỗ trợ người dân. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, các đoàn viên, hội viên không quản ngại khó khăn, nhanh nhẹn thu hoạch ngô, tập kết nông sản và vận chuyển về tận nhà cho các hộ dân.
Không khí lao động trên cánh đồng diễn ra khẩn trương nhưng đầy ắp tiếng cười. Những giọt mồ hôi thấm đẫm màu áo sắc phục, song tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm của tuổi trẻ đã góp phần làm cho ngày mùa nơi thôn bản thêm rộn ràng, ấm áp nghĩa tình.
Gần dân, hiểu dân, làm dân tin
Không chỉ hỗ trợ người dân trong lao động sản xuất, hoạt động tình nguyện còn là dịp để lực lượng Công an xã tăng cường gắn kết với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Ngay trên các ruộng ngô hay trong những phút nghỉ ngơi dưới bóng cây, cán bộ, chiến sĩ đã chủ động trò chuyện, lắng nghe ý kiến của người dân về đời sống, sản xuất và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền các quy định của pháp luật, hướng dẫn bà con nhận diện các phương thức, thủ đoạn của tội phạm, đặc biệt là các hành vi lừa đảo trên không gian mạng; nâng cao ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư.
Những việc làm tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực đã góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Công an xã Bảo Thắng trong các hoạt động hướng về cơ sở, vì cộng đồng.
Bằng những hành động cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ Công an xã Bảo Thắng đang từng ngày hiện thực hóa phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Sự đồng hành, sẻ chia kịp thời với người dân không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ mà còn củng cố vững chắc thế trận lòng dân, tạo nền tảng quan trọng cho công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
Công an xã Bảo Thắng: Quyết liệt đấu tranh, giữ vững địa bàn "sạch" về ma túy
Bằng việc chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa và kiên quyết tấn công tội phạm, Công an xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đang từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững địa bàn "sạch" về ma túy từ cơ sở.