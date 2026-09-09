Tuổi trẻ Bảo Thắng thắp sáng đường quê, góp sức xây dựng nông thôn mới

Thôn Lượt hiện có 414 hộ, với 1.459 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 60%. Trước đây, tuyến đường qua cụm dân cư Khe Dùng chưa có hệ thống chiếu sáng. Khi màn đêm buông xuống, con đường trở nên tối, gây không ít khó khăn cho người dân trong đi lại, sinh hoạt, vận chuyển nông sản, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu dân cư.

Từ thực tế đó, Đoàn Thanh niên xã Bảo Thắng đã chủ động nắm bắt nhu cầu, tìm kiếm nguồn lực và kết nối với các đơn vị đồng hành để triển khai công trình “Thắp sáng đường quê”. Thông qua vận động xã hội hóa, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý hỗ trợ 30 triệu đồng để lắp đặt 20 bóng đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường dài khoảng 1,2km.

Đoàn viên, thanh niên xã Bảo Thắng cùng người dân tham gia lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Ảnh: Linh Ngân.

Công trình đưa vào sử dụng đã trực tiếp phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt hằng ngày của hơn 140 hộ dân tại cụm dân cư Khe Dùng. Những bóng đèn được bố trí dọc tuyến đường giúp không gian khu dân cư sáng rõ hơn vào ban đêm, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, nhất là người cao tuổi, trẻ em và những hộ thường xuyên vận chuyển nông sản vào sáng sớm hoặc tối muộn.

Không chỉ huy động nguồn lực từ bên ngoài, trong quá trình triển khai, đoàn viên, thanh niên xã Bảo Thắng cùng người dân địa phương đã trực tiếp tham gia đào hố, dựng cột, lắp đặt thiết bị. Sự chung tay của cộng đồng góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình, đồng thời tạo sự gắn kết giữa tổ chức Đoàn với Nhân dân ngay từ những việc thiết thực ở cơ sở.

Việc lựa chọn đèn năng lượng mặt trời cũng phù hợp với điều kiện hạ tầng khu vực nông thôn. Hệ thống tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên, không phải kéo đường điện và giảm chi phí vận hành, qua đó bảo đảm hiệu quả sử dụng lâu dài.

Chị Phàn Thị Hà, Bí thư Chi đoàn thôn Lượt, chia sẻ: “Trước đây đường tối lắm, nhất là người già và trẻ nhỏ đi lại ban đêm rất vất vả. Từ khi có đèn năng lượng mặt trời, bà con trong thôn ai cũng phấn khởi vì việc đi lại an toàn, thuận tiện hơn nhiều”.

Công trình “Thắp sáng đường quê” được bàn giao, đưa vào sử dụng tại cụm dân cư Khe Dùng, thôn Lượt, xã Bảo Thắng. Ảnh: Thanh Nga.

Công trình “Thắp sáng đường quê” không chỉ giải quyết nhu cầu chiếu sáng tại một khu dân cư mà còn cho thấy cách làm chủ động, thiết thực của tuổi trẻ Bảo Thắng trong triển khai các hoạt động hướng về cơ sở. Từ việc nắm bắt nhu cầu của người dân, Đoàn Thanh niên xã đã chủ động kết nối, huy động nguồn lực xã hội hóa và cùng Nhân dân biến ý tưởng thành công trình cụ thể.

Qua đó, mô hình “Dân vận khéo” được thể hiện bằng những việc làm gần dân, sát dân, tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống. Mỗi bóng đèn được lắp đặt không chỉ mang lại ánh sáng cho đường quê mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn cảnh quan, bảo đảm an toàn và xây dựng khu dân cư văn minh.

Chị Bàn Thị Đào, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bảo Thắng, cho biết: “Thông qua những công trình cụ thể như thế này, tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tập hợp đoàn viên, thanh niên và Nhân dân chung tay xây dựng quê hương. Thời gian tới, Đoàn xã sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình thiết thực, góp phần làm thay đổi diện mạo các khu dân cư trên địa bàn”.

Từ một tuyến đường thiếu ánh sáng, nay Khe Dùng đã có thêm những điểm sáng vào mỗi buổi tối. Công trình tuy không lớn về kinh phí nhưng mang lại hiệu quả thiết thực, trực tiếp phục vụ đời sống người dân và tạo thêm dấu ấn của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới.

Ánh sáng trên tuyến đường cũng là kết quả của sự chung tay giữa tổ chức Đoàn, đơn vị đồng hành và người dân địa phương. Qua những công trình thiết thực như vậy, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Bảo Thắng tiếp tục được phát huy, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng đời sống và xây dựng các khu dân cư ngày càng sáng, xanh, an toàn, văn minh.