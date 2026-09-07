Tưới tiết kiệm - “chìa khóa” giúp nông dân Sơn La tăng giá trị nông sản

Sơn La chủ động nguồn nước cho cây trồng

Sơn La có nhiều vùng sản xuất cây ăn quả, rau màu và cây công nghiệp tập trung. Tuy nhiên, vào mùa khô, tình trạng thiếu nước vẫn là một trong những khó khăn đối với sản xuất nông nghiệp, nhất là ở những khu vực địa hình cao, xa nguồn nước.

Để khắc phục tình trạng này, những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong đó, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm được xem là một trong những giải pháp hiệu quả.

Thay vì kéo vòi tưới từng gốc cây hoặc dùng máy bơm tưới tràn như trước, nhiều hộ dân, HTX đã lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun. Cách làm này giúp đưa nước đến đúng vị trí cần thiết, hạn chế thất thoát, đồng thời giảm đáng kể công sức và thời gian chăm sóc.

Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào tưới tiêu đang giúp nông dân Sơn La giảm chi phí, công lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất. Ảnh: Văn Ngọc

Tại HTX Nông Xanh, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, việc sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm đã trở thành một phần trong quy trình sản xuất rau an toàn.

Ông Lưu Tùng Định, Giám đốc HTX Nông Xanh, cho biết, trước đây việc tưới nước chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người sản xuất. Có thời điểm cây thiếu nước, nhưng cũng có lúc tưới quá nhiều, gây lãng phí và ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây.

Hiện nay, HTX thường xuyên theo dõi độ ẩm của đất, tình trạng sinh trưởng của cây và diễn biến thời tiết để xác định thời điểm cũng như lượng nước tưới phù hợp.

“Hệ thống tưới nhỏ giọt được kết hợp với bón dinh dưỡng, đưa nước và phân đến vùng rễ, hạn chế thất thoát. Nhờ đó, cây được cung cấp nước, dinh dưỡng phù hợp hơn”, ông Định chia sẻ.

HTX Nông Xanh thành lập năm 2019, hiện liên kết với hơn 60 hộ dân, sản xuất khoảng 40ha rau. Các sản phẩm chủ lực gồm ớt chuông, cà chua, su hào trái vụ, dưa chuột baby, bí xanh và các loại rau ăn lá.

Không chỉ đầu tư hệ thống tưới, HTX còn sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học, áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp và ghi chép nhật ký sản xuất. Các khâu từ cải tạo đất, bón phân, tưới nước đến phòng trừ sâu bệnh đều được thực hiện theo quy trình thống nhất.

Nhờ đó, sản phẩm rau của HTX được cung cấp cho hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm, bếp ăn tập thể và thị trường trong, ngoài tỉnh. Bình quân mỗi ha rau cho thu nhập hơn 300 triệu đồng/vụ sau khi trừ chi phí.

Mở rộng tưới tiết kiệm ở vùng sản xuất hàng hóa

Từ hiệu quả thực tế, các mô hình tưới tiết kiệm đang từng bước được mở rộng tại những vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa của tỉnh. Hiện toàn tỉnh Sơn La có gần 4.000 ha cây trồng áp dụng các hình thức tưới tiết kiệm, tập trung ở cây ăn quả, cà phê, chè và một số cây trồng chủ lực.

Theo đánh giá, công nghệ tưới nhỏ giọt, tưới phun có thể giúp tiết kiệm 20-40% lượng nước so với phương pháp tưới truyền thống. Lượng phân bón sử dụng trong quá trình canh tác cũng có thể giảm 10-30%, qua đó hạn chế thất thoát dinh dưỡng và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đáng chú ý, hiệu quả kinh tế của sản xuất cũng được nâng lên. Thu nhập của nông dân, HTX, doanh nghiệp có thể tăng từ 10-50% so với áp dụng phương pháp tưới truyền thống.

Nông dân Sơn La ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, chủ động nguồn nước, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc

Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, Sơn La tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; nâng cao chất lượng các sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực theo chuỗi giá trị.

Trong đó, tỉnh định hướng ưu tiên phát triển hệ thống thủy lợi, tạo nguồn nước phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tưới cho cây ăn quả, cây công nghiệp và nuôi trồng thủy sản tập trung. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong tưới tiết kiệm nước.

Việc mở rộng diện tích tưới tiết kiệm trước mắt sẽ tập trung vào các vùng sản xuất hàng hóa, những cây trồng có giá trị kinh tế cao và khu vực thường xuyên thiếu nước vào mùa khô.