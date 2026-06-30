Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu 2026 với chuỗi hoạt động đặc sắc

Đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc

Tỉnh Sơn La vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tuần Văn hoá - Du lịch Mộc Châu năm 2026 với nhiều hoạt động quy mô, đa sắc màu văn hoá và đậm bản sắc các dân tộc Tây Bắc.

Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 27/8 đến 5/9/2026 tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Theo kế hoạch, Tuần Văn hoá - Du lịch Mộc Châu 2026 được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, con người Sơn La; tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững, đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện là Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La năm 2026 với chủ đề “Dệt di sản hòa giao sắc màu”, diễn ra tối 31/8 tại Quảng trường 08-5, phường Mộc Châu. Chương trình sẽ có các tiết mục nghệ thuật và trình diễn thời trang thổ cẩm nhằm lan tỏa giá trị di sản văn hóa truyền thống tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Tuần Văn hoá - Du lịch Mộc Châu năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 27/8 đến 5/9 với hàng loạt hoạt động. Ảnh: Văn Ngọc

Tiếp đó, tối 1/9 sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” kết hợp trình chiếu video quảng bá du lịch Sơn La và màn bắn pháo hoa chào mừng kéo dài 10 phút. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh STV và các nền tảng số.

Không chỉ dừng ở các chương trình nghệ thuật, Tuần Văn hoá - Du lịch Mộc Châu 2026 còn có chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú như thi Trại Văn hoá - Du lịch, thi giới thiệu ẩm thực dân tộc, giải bóng đá nam, các hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố, màn đồng diễn ném pao dân tộc Mông cùng nhiều trò chơi dân gian truyền thống.

Đặc biệt, hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố dự kiến huy động khoảng 200 nghệ nhân tham gia trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường trên nhiều tuyến phố trung tâm của Mộc Châu, tạo không khí lễ hội sôi động phục vụ du khách.

Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm các điểm đến nổi tiếng của Mộc Châu như Cầu kính Bạch Long, Happyland Mộc Châu, Phố đi bộ Mộc Châu, bản du lịch cộng đồng Hua Tạt hay khu vực Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập.

Không gian văn hóa các dân tộc Tây Bắc sẽ là điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu 2026. Ảnh: Văn Ngọc

Một hoạt động đáng chú ý khác là Lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh” diễn ra ngày 15/8. Sau lễ phát động, các lực lượng sẽ đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, trồng cây xanh tại các xã, phường thuộc Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có Hội chợ triển lãm hàng nông, lâm thủy sản, thực phẩm chế biến và các sản phẩm đặc trưng vùng miền; các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào ở Lóng Sập; cùng chung kết Cuộc thi Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026 - Miss Galaxy Vietnam.

UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị chu đáo các điều kiện về an ninh, giao thông, vệ sinh môi trường, cơ sở lưu trú, chất lượng dịch vụ du lịch nhằm tạo ấn tượng đẹp đối với du khách trong nước và quốc tế.

Với chuỗi hoạt động đa dạng, đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, Tuần Văn hoá - Du lịch Mộc Châu năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa hình ảnh Khu du lịch quốc gia Mộc Châu là điểm đến thiên nhiên hàng đầu, góp phần thúc đẩy du lịch Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.