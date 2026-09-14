Tuần mới, giá lúa gạo nguyên liệu ít biến động, gạo Việt bán sang một số thị trường truyền thống chịu sức ép

Giá lúa gạo hôm nay 14/9

Thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bước vào tuần mới với mặt bằng giá ít thay đổi. Hoạt động giao dịch chưa có nhiều chuyển biến, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định so với cuối tuần trước.

Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại (VITIC) cập nhật tại An Giang, nguồn cung và nhu cầu giao dịch nhìn chung cân bằng, khiến giá các loại lúa tươi chủ lực duy trì quanh mức của những phiên gần đây. Lúa OM 18 và Đài Thơm 8 cùng được thu mua ở mức 6.200 - 6.400 đồng/kg; OM 5451 ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; IR 50404 ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg và OM 34 ở mức 5.800 - 6.000 đồng/kg.

Ở phân khúc gạo nguyên liệu, CL 555 dao động 8.700 - 8.750 đồng/kg, IR 504 ở mức 8.650 - 8.700 đồng/kg. OM 5451 tiếp tục có giá cao trong nhóm, ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; Đài Thơm 8 đạt 9.200 - 9.400 đồng/kg. Giá OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg, trong khi OM 380 và Sóc thơm cùng ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Giá phụ phẩm cũng không thay đổi đáng kể, dao động trong khoảng 7.450 - 8.400 đồng/kg. Trong đó, tấm thơm 3-4 ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg, còn cám ở mức 7.450 - 7.600 đồng/kg.

Tại thị trường bán lẻ, mặt bằng giá các loại gạo tiếp tục ổn định. Gạo Nàng Nhen có giá cao nhất, 28.000 đồng/kg; Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức 22.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài có giá 20.000 - 22.000 đồng/kg, Nàng Hoa 21.000 đồng/kg và Sóc Thái 20.000 đồng/kg.

Các loại gạo phổ biến khác gồm Jasmine 17.000 - 18.000 đồng/kg; Đài Thơm 15.500 - 16.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg; gạo thường 13.500 - 15.000 đồng/kg; Sóc thường 15.000 - 16.000 đồng/kg và OM 18 ở mức 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp tiếp tục ổn định, với nếp 3 tháng khô ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg và nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Thị trường lúa gạo ngày 14/9: Giá lúa gạo ổn định, xuất khẩu chưa có nhiều biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam không thay đổi so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm được chào bán ở mức 445 - 450 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm ở mức 367 - 371 USD/tấn; gạo Jasmine ở mức 534 - 538 USD/tấn.

So với các nguồn cung lớn trong khu vực, gạo 5% tấm của Thái Lan tiếp tục có mức giá cao hơn, ở 478 - 482 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm dao động 374 - 378 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm giảm 1 USD/tấn, xuống 370 - 374 USD/tấn; ngược lại, gạo 100% tấm tăng 2 USD/tấn, lên 306 - 310 USD/tấn. Tại Pakistan, gạo 5% tấm tăng 2 USD/tấn, lên 408 - 412 USD/tấn, còn gạo 100% tấm giữ ở mức 310 - 314 USD/tấn.

Gạo Việt bán sang một số thị trường truyền thống chịu sức ép

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công Thương, trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu hơn 6 triệu tấn gạo, trị giá 2,9 tỷ USD, giảm 6,3% về lượng và 11,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Châu Á tiếp tục là khu vực tiêu thụ gạo chủ lực của Việt Nam. Philippines đứng đầu với thị phần 43,2%, tiếp đến là Trung Quốc và Ghana, lần lượt chiếm 18,4% và 11%.

Theo số liệu mới nhất của Cục Công nghiệp Thực vật Philippines (BPI), tổng lượng gạo nhập khẩu tính đến cuối tháng 8 đạt 3,67 triệu tấn, tăng so với mức 2,95 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái.

Đồng thời, con số này đã vượt hơn 8% so với tổng lượng gạo nhập khẩu ở mức 3,39 triệu tấn của cả năm ngoái, theo BPI.

Tính đến ngày 3/9, Việt Nam vẫn là nguồn cung gạo lớn nhất cho Philippines, chiếm 72% tổng lượng nhập khẩu, tương đương 2,65 triệu tấn.

Ngoài ra, nước này còn nhập khẩu gạo từ Thái Lan (435.002 tấn), Myanmar (325.666 tấn), Pakistan (152.128 tấn) và Campuchia (96.715 tấn).

Tại Philippines, nhu cầu nhập khẩu gạo được dự báo tăng vào cuối năm 2026 do lo ngại tác động của El Nino.

Philippines được dự báo sẽ nhập khẩu 5 triệu tấn gạo trong năm 2026, mức cao kỷ lục, nhằm bù đắp mức giảm khoảng 900.000 tấn sản lượng trong nước do El Nino gây ra và xây dựng lượng dự trữ đệm cho đầu năm 2027.

Được biết, đến nay, trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất của gạo Việt, Iraq ghi nhận mức tăng giá trị xuất khẩu mạnh nhất, gấp 110 lần so với cùng kỳ; Trung Quốc tăng 92,2%. Ở chiều ngược lại, Bờ Biển Ngà giảm hơn 55%, mức giảm mạnh nhất trong nhóm.

Những diễn biến trên cho thấy cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đang có sự thay đổi, với mức tăng đáng kể tại một số thị trường, trong khi xuất khẩu sang một số thị trường truyền thống chịu sức ép.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 7/9, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống 1,24 triệu ha vụ Hè Thu; trong đó khoảng 852.000ha được thu hoạch, năng suất bình quân ước đạt 61,92 tạ/ha, sản lượng khoảng 5,263 triệu tấn lúa.

Đối với vụ Thu Đông 2026, toàn vùng đã xuống giống 382.000 ha trên tổng số 639.000 ha theo kế hoạch, đạt gần 60%. Đến nay, khoảng 3.000 ha đã được thu hoạch, năng suất ước đạt 64,1 tạ/ha, sản lượng khoảng 19.000 tấn lúa.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2026/27 dự kiến giảm 1,9%, xuống 553,1 triệu tấn, chủ yếu do biên lợi nhuận của người sản xuất giảm và thời tiết bất lợi liên quan đến El Nino.

Tuy nhiên, nguồn cung gạo toàn cầu vẫn được đánh giá tương đối dồi dào, với tổng nguồn cung dự kiến đạt 774,3 triệu tấn, mức sử dụng 559 triệu tấn và tồn kho cuối kỳ 215,1 triệu tấn, tương đương tỷ lệ tồn kho so với sử dụng là 38%.