Tuần mới (28/9-4/10): Top 3 tuổi công việc hanh thông, ngồi không cũng có lộc

Tuổi Tý: Tài chính khởi sắc, tình cảm thêm ấm áp

Bước sang tuần mới, tuổi Tý đón nhiều tín hiệu thuận lợi trong vận trình, đặc biệt là ở phương diện tài chính. Sau một thời gian chịu áp lực về tiền bạc, phải cân đối khá nhiều khoản chi, con giáp này có thể dần cảm nhận sự ổn định trở lại.

Một khoản tiền mà bản mệnh đã từng chờ đợi được thanh toán hoặc khoản thu từ công việc phụ hay các dự án đầu tư bên ngoài bắt đầu có kết quả đáng mừng. Đây cũng là thời điểm tuổi Tý nên chú ý đến nhiệm vụ mới hoặc những lời mời hợp tác. Chúng có thể giúp bản mệnh mở rộng phạm vi công việc và tạo thêm nguồn thu trong tương lai.

Người làm kinh doanh cần chú ý đến khách hàng cũ và các mối quan hệ đã xây dựng bên cạnh việc mở rộng tệp khách hàng mới. Một lời giới thiệu hoặc sự trở lại của khách quen có thể đem đến kết quả tích cực.Khi tài chính có dấu hiệu tốt lên, bản mệnh cũng cần tránh hành động nóng vội, đầu tư chạy theo lợi nhuận trước mắt.

Vận trình tình cảm của tuổi Tý trong tuần mới cũng có nhiều tin vui. Người độc thân có thể làm quen với một người khiến mình cảm thấy vui vẻ, thoải mái và muốn được trò chuyện nhiều hơn. Trong khi đó, các cặp đôi yêu nhau có thể chia sẻ nhiều hơn về các dự định sắp tới.

Bước sang tuần mới, tuổi Tý đón nhiều tín hiệu thuận lợi trong vận trình, đặc biệt là ở phương diện tài chính.

Tuổi Dần: Công việc có bước tiến, tài vận đi lên

Người tuổi Dần bước vào tuần mới với tinh thần chủ động và quyết đoán. Con giáp này có thể đẩy nhanh tiến độ của những kế hoạch đã chuẩn bị từ trước. Dù làm gì, bản mệnh cũng phải chú ý tới việc cân nhắc kỹ lưỡng, không được lơ là để phạm sai lầm.

Tuổi Dần không nên bỏ qua những cơ hội dù là nhỏ nhất. Đó có thể là dịp để bản mệnh thể hiện năng lực. Người làm việc trong môi trường cạnh tranh đòi hỏi phải nâng cao năng lực chuyên môn, ứng xử một cách khéo léo để tránh rước thêm rắc rối. Thái độ làm việc chuyên nghiệp sẽ giúp bản mệnh được cấp trên ghi nhận.

Khi đứng trước các vấn đề khó, bản mệnh có thể tìm đến những người có kinh nghiệm để xin các lời khuyên hữu ích. Tài vận của con giáp này cũng dần được cải thiện theo đà tăng trưởng của công việc. Người làm công ăn lương có thể đón thêm khoản thu hoặc tin vui trong các dự án mà mình tham gia. Người kinh doanh có khả năng gặp thêm khách hàng, đơn hàng hoặc cơ hội hợp tác.

Tuần mới cũng là thời điểm chuyện tình cảm của bản mệnh có thêm tin vui. Trong khi người độc thân tự tin hơn, sẵn sàng cho việc gặp gỡ đối tượng mới thì người có cặp có đôi dành nhiều thời gian bên nhau, cùng trò chuyện để gắn kết tình cảm.

Người tuổi Dần bước vào tuần mới với tinh thần chủ động và quyết đoán.

Tuổi Mùi: Được hỗ trợ, tài chính ổn định

Bước sang tuần mới, vận trình của người tuổi Mùi được dự báo diễn ra khá thuận lợi. Sau một thời gian loay hoay xử lý các vấn đề, bản mệnh có thể nhận được sự giúp đỡ của những người có kinh nghiệm, tìm ra hướng đi phù hợp hơn. Một dự án đang trì trệ có khả năng được khơi thông. Người muốn tìm việc mới hoặc thay đổi môi trường làm việc cũng có thể tìm được thông tin hữu ích.

Trong thời gian này, vấn đề tài chính của tuổi Mùi nhìn chung ổn định. Bản mệnh có thể nhận được một khoản thu nhỏ hoặc các nguồn tiền phát sinh ngoài dự kiến khi các vấn đề tồn đọng được giải quyết. Dù tài lộc tăng lên, tuổi Mùi vẫn cần chú ý đến việc quản lý chi tiêu, không nên mua sắm theo cảm xúc, tập trung vào việc tích lũy cho tương lai.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể tìm được cơ hội kết đôi nhờ sự giời thiệu của bạn bè, người thân. Mọi chuyện cần diễn biến từ từ, không nên vội vàng. Trong khi đó, các cặp đôi có thể bình tĩnh tháo gỡ những khúc mắc, hiểu lầm trước đó nhờ việc thẳng thắn chi sẻ. Những người đang cùng nhau lên một kế hoạch quan trọng có thể tận dụng thời gian này để bàn bạc, thảo luận thêm trước khi đưa ra lựa chọn.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.