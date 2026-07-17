Từ thu nhập không đủ trang trải, lão nông đổi đời nhờ loài chim ngoại

Từ một nông dân gắn bó với ruộng đồng, ông Dương Bá Vậy, thôn Thành Công, xã Thọ Phú đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình nuôi chim bồ câu Pháp, gặt hái thành công với trang trại quy mô lớn, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Trong khu chuồng trại rộng 3.500m2, 10.000 cặp chim bồ câu Pháp được nuôi trong những dãy lồng ngay ngắn, tiếng gù vang vọng tạo nên không khí nhộn nhịp từ sáng sớm. Ít ai biết, trước khi trở thành chủ trang trại bạc tỷ, ông Vậy từng nhiều năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" với 3 mẫu ruộng, nhưng thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống.

Ông Vậy có nguồn thu nhập ổn định 300 triệu đồng/năm nhờ nuôi chim bồ câu Pháp (Ảnh: Hạnh Linh).

Năm 2016, sau nhiều lần tìm hiểu qua truyền hình và đi thực tế, nhận thấy mô hình nuôi chim bồ câu Pháp có triển vọng, ông Vậy quyết định chuyển hướng. Ông thuê lại diện tích đất sản xuất kém hiệu quả của địa phương, dồn toàn bộ vốn tích cóp để xây dựng chuồng trại và mua 500 đôi chim giống.

"Những ngày đầu khởi nghiệp không dễ dàng do chưa có nhiều kinh nghiệm, đàn chim thường xuyên mắc bệnh, nhất là bệnh tiêu chảy, khiến tỷ lệ hao hụt cao. Có lúc tôi cũng nản, nhưng đã đầu tư phải cố gắng tìm cách khắc phục", ông Vậy chia sẻ về những khó khăn ban đầu.

Để vượt qua thách thức, ông chủ động tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi, chú trọng vệ sinh chuồng trại và tiêm phòng định kỳ 3 lần mỗi năm cho đàn chim. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, đàn chim phát triển ổn định.

"Chim bồ câu Pháp sinh trưởng nhanh nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật. Sau khoảng 6 tháng nuôi, chim bắt đầu sinh sản. Mỗi năm, một cặp chim đẻ 7-8 lứa, mỗi lứa 2 trứng. Chu kỳ sinh sản khoảng 45 ngày nên người nuôi có thể thu hồi vốn khá nhanh", ông Vậy cho biết.

Sau 20-25 ngày nuôi, chim bồ câu non sẽ được xuất bán (Ảnh: Hạnh Linh).

Từ 500 đôi chim giống ban đầu, đến nay trang trại của ông Vậy đã phát triển lên 10.000 cặp chim sinh sản. Mỗi ngày, trang trại xuất bán chim thương phẩm cho các đầu mối và thương lái trong, ngoài tỉnh. Chim non 20-25 ngày tuổi được bán với giá 100.000-110.000 đồng/cặp, đầu ra ổn định. "Sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu lãi khoảng 300 triệu đồng mỗi năm", ông Vậy tự hào nói.

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, trang trại của ông Vậy còn tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương với mức thu nhập khoảng 5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Lê Gia Quang, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Thọ Phú, đánh giá cao mô hình của ông Dương Bá Vậy: "Đây là một trong những mô hình chăn nuôi tiêu biểu, mang lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương. Từ diện tích đất sản xuất kém hiệu quả, ông Vậy đã mạnh dạn chuyển đổi sang phát triển trang trại nuôi chim bồ câu Pháp theo hướng hàng hóa. Mô hình không chỉ giúp gia đình có thu nhập ổn định, lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng mỗi năm mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương".

Mô hình kinh tế của ông Vậy đang tạo việc làm cho 6 lao động địa phương (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Quang cũng nhấn mạnh việc chủ trang trại luôn chú trọng áp dụng tiến bộ kỹ thuật, thực hiện tốt công tác vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh, giúp đàn chim phát triển ổn định.

Hiện toàn xã Thọ Phú có hơn 10 hộ nuôi chim bồ câu với tổng đàn trên 2.000 cặp. Địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích người dân chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả sang các mô hình chăn nuôi, sản xuất có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế nông thôn.