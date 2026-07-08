Từ đồng vốn, kỹ thuật đến thị trường, Hội Nông dân Sơn La tiếp sức hội viên làm giàu
08/07/2026 10:16 GMT +7
Các cấp Hội Nông dân Sơn La phát huy vai trò đồng hành, hỗ trợ hội viên cây giống, phân bón, con nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất hiệu quả.
Nông dân được hỗ trợ từ kỹ thuật đến thay đổi tư duy sản xuất
Đồng hành cùng hội viên từ chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn, đào tạo nghề đến phát triển kinh tế tập thể, các cấp Hội Nông dân Sơn La đang khẳng định vai trò là điểm tựa quan trọng giúp nông dân đổi mới tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.
Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đứng trước yêu cầu chuyển đổi theo hướng xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã và đang phát huy rõ nét vai trò đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và từng bước hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp.
Hội Nông dân các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới phương thức sản xuất, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị. Hàng loạt lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật được tổ chức thường xuyên, giúp nông dân tiếp cận các quy trình sản xuất an toàn, hữu cơ, tuần hoàn, công nghệ cao.
Không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, các cấp Hội còn tích cực thúc đẩy phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã, chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện để nông dân liên kết sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
Gia đình ông Lường Văn Tiến, bàn Hùn, phường Chiềng Cơi (Sơn La) là một trong những hộ điển hình được hưởng lợi từ các chương trình hỗ trợ của Hội Nông dân.
Canh tác hơn 1 ha cà phê tại bản Hùn, nhiều năm trước gia đình ông Tiến gặp không ít khó khăn khi diện tích cà phê già cỗi, thoái hóa, năng suất giảm sút qua từng năm.
Nhờ sự hỗ trợ của các cấp Hội Nông dân về giống cà phê mới, phân bón và kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa, cải tạo vườn cây, diện tích cà phê của gia đình ông từng bước phục hồi và phát triển tốt hơn trước.
Giữa những triền đồi xanh mướt, những cành cà phê trĩu quả báo hiệu một vụ mùa bội thu đang đến gần.
Ông Tiến chia sẻ: Gia đình tôi trồng cà phê nhiều năm nay. Trước đây cây phát triển tốt nhưng sau thời gian dài canh tác thì bị thoái hóa, năng suất giảm rõ rệt. Từ khi được Hội Nông dân hỗ trợ về phân bón, kỹ thuật chăm sóc, cách cắt tỉa và cải tạo vườn cây, diện tích cà phê của gia đình đã phục hồi, năng suất tăng khoảng 20% so với trước.
Không riêng gia đình ông Tiến, hàng nghìn hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh đã được tiếp cận các chương trình hỗ trợ về vốn, giống, kỹ thuật, qua đó từng bước thay đổi tư duy sản xuất, chuyển từ "làm nông" sang "kinh tế nông nghiệp".
Các cấp Hội còn tăng cường tư vấn, hướng dẫn các chủ trang trại, hộ sản xuất kinh doanh giỏi và nông dân tiêu biểu mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực quản lý, tiếp cận nguồn vốn, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và khởi nghiệp.
Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đang từng bước hỗ trợ các hộ sản xuất đủ điều kiện chuyển đổi mô hình hoạt động, hướng tới hình thành các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp do chính nông dân làm chủ. Đây được xem là hướng đi quan trọng nhằm tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại.
Đào tạo nghề, hỗ trợ vốn và chuyển đổi số cho nông dân
Song song với hoạt động hỗ trợ sản xuất, công tác đào tạo nghề cho nông dân được triển khai linh hoạt, gắn với nhu cầu thị trường và chuỗi tiêu thụ nông sản.
Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã phối hợp với các trường nghề, doanh nghiệp và các đơn vị chức năng tổ chức tư vấn, đào tạo nghề cho hội viên, con em nông dân nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại địa phương cũng như nhu cầu xuất khẩu lao động.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội đã phối hợp đào tạo nghề cho 450 lao động nông thôn, đạt 43,5% kế hoạch năm; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.984 lượt người, đạt 76,7% kế hoạch năm.
Ông Vũ Đức Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Thời gian tới Hội sẽ tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.
Cùng với đó là hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu nông sản, giúp nông dân chủ động tham gia vào thị trường trong nước và quốc tế.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội xác định là nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân; tăng cường phối hợp với các ngân hàng, doanh nghiệp để mở rộng nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất; đẩy mạnh đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hội viên.
Có thể khẳng định, với những cách làm sáng tạo, sát thực tiễn và lấy hội viên làm trung tâm, các cấp Hội Nông dân Sơn La đang từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa nông dân với khoa học kỹ thuật, thị trường và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Từ đó góp phần xây dựng đội ngũ nông dân mới có tri thức, năng động, làm chủ công nghệ và trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh trong giai đoạn mới.
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