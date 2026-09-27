Từ 40 triệu đồng hỗ trợ, người Mông vùng cao Mù Cang Chải gây dựng đàn gia súc, từng bước thoát nghèo

Từ ruộng nương sang nuôi gia súc hàng hóa

Một ngày ở thôn Mồ Dề, xã Mù Cang Chải, tiếng trâu gọi nhau trong chuồng hòa cùng tiếng người gọi đàn dê khiến không khí vùng cao thêm phần rộn ràng. Những chuồng nuôi được dựng kiên cố hơn, bãi cỏ voi được mở rộng, đàn gia súc ngày một tăng.

Trong số những hộ mạnh dạn chuyển hướng sản xuất, gia đình anh Mùa Dua Cào, sinh năm 1976, là một ví dụ.

Anh Mùa Dua Cào chăm sóc đàn trâu thương phẩm của gia đình. Ảnh: Thiên Long.

Trước đây, cũng như nhiều hộ dân khác trong thôn, cuộc sống gia đình anh Cào chủ yếu dựa vào ruộng nương, trồng lúa. Sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên thu nhập không ổn định.

Bước ngoặt đến trong giai đoạn 2022-2023, khi gia đình được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ phát triển chăn nuôi từ chương trình giảm nghèo của Nhà nước. Với số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng, cộng thêm nguồn vốn tự có, anh Cào quyết định đầu tư vào đàn trâu.

"Gia đình tôi có sẵn một con trâu, sau đó mua thêm 9 con. Trâu sinh sản thêm được 6 con", anh Cào chia sẻ.

Cán bộ phòng Kinh tế xã Mù Cang Chải và Trưởng thôn Mồ Dề hướng dẫn anh Cào kỹ thuật chăn nuôi đàn trâu. Ảnh: Thiên Long.

Từ vài con trâu ban đầu, gia đình dần hình thành đàn vật nuôi có khả năng sinh sản và tạo nguồn thu. Đến nay, anh đã bán được 4 con trâu với giá khoảng 20 triệu đồng/con, thu về 80 triệu đồng.

Điều đáng nói, sau khi có nguồn thu từ đàn trâu, gia đình không bán hết để trang trải những khoản chi tiêu trước mắt mà tiếp tục duy trì, tái đầu tư cho chăn nuôi.

Hiện gia đình anh Cào vẫn duy trì đàn trâu sinh sản, nuôi thêm 3 con bò và khoảng 30 con dê. Gia đình cũng đang triển khai mô hình nuôi dê theo hướng nhốt chuồng. Để có nguồn thức ăn ổn định, anh dành khoảng 6.000-7.000m2 đất trồng cỏ voi.

Từ nguồn vốn hỗ trợ chăn nuôi giảm nghèo bền vững, gia đình anh Mùa Dua Cào đầu tư phát triển đàn trâu sinh sản. Hiện, gia đình anh Cào đang có hơn 10 con trâu. Ảnh: Thiên Long.

Từ chỗ chủ yếu trông vào ruộng lúa, gia đình anh Cào đang từng bước chuyển sang mô hình chăn nuôi hàng hóa.

"Có vốn hỗ trợ ban đầu, gia đình mới có điều kiện mua thêm con giống. Sau đó phải tự mình làm, tự chăm sóc, phát triển đàn vật nuôi thì mới có thể thoát nghèo được", anh Cào nói.

Câu chuyện của gia đình anh Cào cho thấy, với người dân vùng cao, nguồn vốn hỗ trợ dù không quá lớn nhưng nếu được sử dụng đúng hướng có thể trở thành điểm khởi đầu cho một sinh kế mới.

Để giúp người dân trên địa bàn giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập, xã Mù Cang Chải chú trọng đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm. Ảnh: Thiên Long.

"Tiếp sức" để người dân tự đứng trên đôi chân của mình

Theo ông Mùa A Trầu, Trưởng thôn Mồ Dề, sau sáp nhập, thôn có khoảng 218-230 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Toàn thôn hiện có khoảng 650 con trâu, bò và hơn 100 con dê. Đàn gia súc tập trung chủ yếu ở những hộ có điều kiện về đất đai, nhân lực và mạnh dạn đầu tư chuồng trại.

Theo ông Trầu, một trong những thay đổi rõ nhất là nhận thức của người dân về sản xuất. Trước đây, nhiều gia đình chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, phục vụ nhu cầu của gia đình. Nay, bà con bắt đầu quan tâm hơn đến việc làm chuồng trại, chủ động nguồn thức ăn, chăm sóc vật nuôi và tính toán đầu ra.

Ông Giàng A Tạng, Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải chia sẻ với PV về hiệu quả từ nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn. Ảnh: Mùa Xuân.

"Tiền Nhà nước hỗ trợ không phải là nhiều, nhưng rất quan trọng với những hộ còn khó khăn. Có vốn ban đầu, bà con mới mạnh dạn làm chuồng, mua con giống, trồng cỏ. Sau đó thì phải tự phát triển lên", ông Trầu nói.

Theo Trưởng thôn Mồ Dề, chính sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm mới là yếu tố quyết định để các hộ không quay trở lại cảnh nghèo.

Từ một vài hộ làm trước, mô hình được bà con nhìn thấy hiệu quả rồi học tập, làm theo. Những bãi cỏ voi xanh tốt xuất hiện nhiều hơn, chuồng trại được quan tâm hơn, đàn gia súc từng bước trở thành tài sản của mỗi gia đình.

Giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ tiền

Mù Cang Chải là xã vùng cao, nơi 11 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm hơn 82,7% dân số.

Địa hình chia cắt, điều kiện sản xuất còn khó khăn, trong khi một bộ phận người dân vẫn phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp. Tập quán canh tác ở một số nơi còn lạc hậu, khả năng tiếp cận thị trường và việc làm của người dân còn hạn chế.

Bởi vậy, giảm nghèo ở Mù Cang Chải không thể chỉ trông chờ vào việc hỗ trợ một khoản tiền hay một con giống. Đó phải là quá trình kết hợp giữa đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm và quan trọng hơn là thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực của người dân.

Trao đổi với PV Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Giàng A Tạng, Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải cho biết, những năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã tạo ra những chuyển biến tích cực trên địa bàn.

Một trong những việc được xã tập trung thực hiện là hỗ trợ nhà ở cho người nghèo. Giai đoạn 2021-2025, xã đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 468 hộ nghèo, cận nghèo. Với người dân vùng cao, một căn nhà kiên cố không chỉ giúp gia đình có nơi ở ổn định mà còn tạo tâm lý yên tâm để tập trung phát triển sản xuất.

Cùng với đó, công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề được đẩy mạnh. Toàn xã đã giải quyết việc làm mới cho 1.036 lao động, tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề cho hộ nghèo, cận nghèo. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 66%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 37,5%.

Những con số ấy cho thấy giảm nghèo đang được tiếp cận theo hướng đa chiều, thay vì chỉ tập trung vào thu nhập.

Những mô hình sinh kế phù hợp với vùng cao

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải, một trong những cách làm được xã Mù Cang Chải chú trọng là lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán sản xuất của người dân.

Các mô hình chăn nuôi đặc sản như gà đen, lợn đen, dê cỏ, trâu, bò địa phương được quan tâm nhân rộng. Cùng với đó là các mô hình trồng rau an toàn, sa nhân, cây ăn quả ôn đới...

Điểm chung của những mô hình này là tận dụng được lợi thế của địa phương, đồng thời tạo ra sản phẩm có khả năng nâng cao giá trị so với cách sản xuất tự cung, tự cấp trước đây.

Với hộ anh Mùa Dua Cào, lợi thế ấy nằm ở chăn nuôi đại gia súc và dê. Khi có đàn vật nuôi, gia đình có thể chủ động phát triển theo từng bước: làm chuồng, trồng cỏ, tăng đàn, bán những con đến tuổi xuất bán rồi tiếp tục tái đầu tư.

Đó cũng là cách mà chính sách giảm nghèo hướng tới: Nhà nước hỗ trợ nguồn lực ban đầu, còn người dân là chủ thể quyết định việc sử dụng nguồn lực ấy như thế nào.

Tại Mồ Dề, hiệu quả bước đầu của hướng đi này đã thể hiện qua số hộ nghèo giảm xuống và quy mô đàn gia súc tăng lên.

Từ thay đổi sinh kế đến thay đổi cách nghĩ

Một trong những thách thức lớn của giảm nghèo ở vùng cao là làm sao để người dân không chỉ "thoát nghèo" trên giấy tờ mà có khả năng duy trì cuộc sống ổn định trong thời gian dài.

Bởi vậy, bên cạnh hỗ trợ sản xuất, xã Mù Cang Chải đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức về giảm nghèo.

Thông qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp thôn, phong trào thi đua, những chuyến tham quan, học tập mô hình sản xuất hiệu quả, người dân được tiếp cận thêm những cách làm mới.

Từ chỗ quen với sản xuất nhỏ lẻ, bà con từng bước quan tâm đến việc sản xuất hàng hóa, tính toán chi phí, mở rộng quy mô và tìm đầu ra cho sản phẩm.

Đây cũng là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa hỗ trợ trước mắt và giảm nghèo bền vững.

Như ở gia đình anh Cào, 40 triệu đồng hỗ trợ ban đầu chỉ là một phần nguồn lực. Để hình thành đàn trâu, bò, dê như hiện nay, gia đình còn phải bỏ thêm vốn, công sức, đất trồng cỏ và thời gian chăm sóc.

Nếu chỉ nhận hỗ trợ mà không chủ động phát triển thì nguồn lực ấy khó tạo ra thay đổi lâu dài.

Mục tiêu đến năm 2030 cơ bản thoát nghèo

Những năm qua, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Mù Cang Chải từng bước giảm, trong khi thu nhập bình quân đầu người tăng lên.

Theo ông Giàng A Tạng, đến nay toàn xã còn 545 hộ nghèo, chiếm 16,26%, và 157 hộ cận nghèo, chiếm 4,68%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 22 triệu đồng/người/năm vào năm 2021 lên 33 triệu đồng/người/năm vào năm 2025.

Đây là những kết quả quan trọng, song với một xã vùng cao còn nhiều khó khăn, chặng đường phía trước vẫn còn dài.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mù Cang Chải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản thoát nghèo.

Để đạt mục tiêu này, xã xác định tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước, trường học, y tế; phát triển sản xuất gắn với từng bước hình thành các chuỗi liên kết từ chế biến đến tiêu thụ.

Cùng với nông nghiệp, địa phương sẽ phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa; đẩy mạnh đào tạo nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với nhu cầu thị trường.

Đặc biệt, các nguồn lực hỗ trợ sẽ tiếp tục được lồng ghép để tạo sức mạnh tổng hợp, đồng thời phát huy nội lực của cộng đồng.

Với Mù Cang Chải, mục tiêu cơ bản thoát nghèo vào năm 2030 vì thế không chỉ là câu chuyện giảm bao nhiêu hộ nghèo mỗi năm. Đó còn là hành trình giúp người dân có sinh kế ổn định hơn, biết tận dụng lợi thế của quê hương, chủ động sản xuất và từng bước làm chủ cuộc sống của chính mình.

